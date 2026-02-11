Program snowboardingu na ZOH 2026: Maděrová šokovala, Adamczykovou čeká závod v pátek

Marek Hýř, iDNES.cz
Sport   11:54
Snowboarding na ZOH 2026 v Itálii patří mezi nejsledovanější disciplíny zimních her. Českým fanouškům už přinesl obrovskou radost díky senzačnímu zlatu Zuzany Maděrové v Livignu, ale také zklamání v podobě předčasného konce Ester Ledecké v paralelním obřím slalomu. Další českou nadějí je Eva Adamczyková, která se představí ve snowboardcrossu.

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Kdy se jede snowboarding na ZOH 2026, kde závody sledovat, kompletní program a výsledky najdete v našem článku.

Ve snowboardcrossu je českou hvězdou Eva Adamczyková. Při obou olympijských účastech získala medaili. V Soči slavila překvapivé zlato, v Pchjončchangu si dojela pro bronz. V Pekingu kvůli zranění nestartovala.

Adamczyková předvedla olympijský outfit. Závodní soupravu jí navrhla kamarádka

Na ZOH 2026 Adamczykovou čeká závod v pátek 13. února. Kvalifikace odstartuje od 10:00, finále ve 13:30.

Program snowboardingu na ZOH 2026

DatumČasDisciplínaFázeVýsledky
ČT 05.02.19:30Big air - Mkvalifikace28. Hroneš
SO 07.02.19:30Big air - Mfinále1. Kimura
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Žkvalifikace1. Ledecká, 2. Maděrová
NE 08.02.09:00Paralelní obří slalom - Mkvalifikace31. Minárik – nepostoupil
NE 08.02.13:00Paralelní obří slalom - Žfinále1. Maděrová, Ledecká – vypadla ve čtvrtfinále
NE 08.02.13:00Paralelní obří slalom - Mfinále1. Karl
NE 08.02.19:30Big air - Žkvalifikace17. Záveská – nepostoupila
PO 09.02.19:30Big air - Žfinále1. Muraseová
ST 11.02.10:30Half-pipe - Žkvalifikace
ST 11.02.19:30Half-pipe - Mkvalifikace
ČT 12.02.10:00Snowboardcross - Mkvalifikační jízda
ČT 12.02.13:45Snowboardcross - Mfinále
ČT 12.02.19:30Half-pipe - Žfinále
PÁ 13.02.10:00Snowboardcross - Žkvalifikační jízda
PÁ 13.02.13:30Snowboardcross - Žfinále
PÁ 13.02.19:30Half-pipe - Mfinále
SO 15.02.13:45Snowboardcross - MIXdvojice
PO 16.02.10:30Slopestyle - Žkvalifikace
PO 16.02.14:00Slopestyle - Mkvalifikace
ÚT 17.02.13:00Slopestyle - Žfinále
ST 18.02.12:30Slopestyle - Mfinále

Disciplíny ve snowboardingu na ZOH 2026

Snowboarding je na ZOH 2026 rozdělen do dvou hlavních oblastí:

🏁 Rychlostní disciplíny

Tyto disciplíny jsou zaměřeny na co nejrychlejší průjezd tratí ve formě paralelních soubojů dvou jezdců. Na ZOH 2026 se bude závodit v paralelním obřím slalomu. Klasický paralelní slalom v programu není.

Paralelní obří slalom (PGS)

  • Vítězí jezdec, který projede trať v kratším čase. Klíčovou technikou je carving – jízda po hranách s maximální kontrolou a rychlostí.
  • Začíná se kvalifikací, která se jede paralelně ve dvojicích na dvou tratích; každý závodník předvede dvě jízdy (jednou na každé trati) a součet časů rozhodne o postupu.

🤸‍♂️ Freestylové disciplíny

Freestylové disciplíny kladou důraz na technickou obtížnost, kreativitu, výšku, délku skoků a celkový styl jízdy. Výkony hodnotí rozhodčí bodovým systémem:

  • Slopestyle (skoky a jízda po překážkách – rails, boxy)
  • Big Air (jeden maximálně náročný skok)
  • Halfpipe (jízda v U-rampě s triky ve vzduchu)
  • Snowboardcross (hromadný závod čtyř jezdců na trati s terénními vlnami a skoky, probíhá vyřazovacím způsobem)

Ve freestylových disciplínách vítězí závodník s nejvyšším bodovým hodnocením (u snowboardcrossu rozhoduje pořadí v cíli).

Podobně jako u paralelního obřího slalomu v rychlostních disciplínách musí i ve snowboardcrossu závodníci projít kvalifikací. Tou je individuální jízda na čas, která slouží k nasazení do vyřazovacích rozjížděk.

