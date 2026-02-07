Super Bowl 2026: Kdo proti sobě nastoupí a kdo se postará o Halftime Show?

Aleš Dostál
Aleš Dostál
Sport   18:51
Super Bowl se blíží. Vrchol Národní liga amerického fotbalu je sportovním svátkem a velkou show. Finále NFL pravidelně sledují miliony diváků, v roce 2026 se proti sobě utkají týmy Seattle Seahawks a New England Patriots. Jak bude monstrózní událost vypadat a kde Super Bowl sledovat? Odpovědi najdete v textu níže.

Quarterback Seattle Seahawks Sam Darnold | foto: Profimedia.cz

Národní liga amerického fotbalu má před sebou už jen úplný vrchol. Finále NFL je nejen sportovním svátkem, ale i velkým divadlem. Sledují ho miliony diváků po celém světě a uvidí i tradiční poločasovou show, včetně vystoupení populárních hudebních hvězd. Finálové klání obstarají týmy Seattle Seahawks a New England Patriots. Jak bude monstrózní událost vypadat najdete v našem textu.

Kdy Super Bowl 2026 koná?

Super Bowl LX se odehraje v noci na pondělí 9. února na Levi’s Stadium v Santa Claře, v Kalifornii (USA). Výkop je naplánován na 18:30 místního času, což odpovídá 00:30 SEČ v Česku.

Kdo si lets zahraje o pohár?

V letošním finále se utkají:

  • Seattle Seahawks – vítěz NFC (National Football Conference), tým s bohatou historií a ambicemi na zisk druhého titulu. Naposledy vyhrál Super Bowl v roce 2014.
  • New England Patriots – vítězové AFC (American Football Conference), míří za svým sedmým triumfem ve finále. Pokud uspějí, stanou se nejúspěšnějším týmem ligové historie.

Trump letos vynechá Super Bowl. Má to daleko, pustil se i do vystupujících umělců

Poločas, o kterém se mluví

Halftime Show Super Bowlu je vždy kulturním fenoménem a rok 2026 nebude výjimkou:

  • Hlavní hvězdou bude Bad Bunny – portorický zpěvák a hudebník.
  • Pro Bad Bunnyho jde o zásadní milník: poprvé v historii povede poločasovou show Super Bowlu sólový interpret z Latinské Ameriky, který zpívá převážně španělsky.
  • Halftime Show je vysílána globálně a patří k nejsledovanějším hudebním momentům roku. V televizní sledovanosti často překonává samotný sportovní zápas.

Program před výkopem

Předzápasový program Super Bowlu odstartuje speciální vystoupení kapely Green Day, následovat bude „America the Beautiful“ v podání Brandi Carlile, „Lift Every Voice and Sing“ zazpívá Coco Jones a celý ceremoniál tradičně uzavře americká hymna v podání Charlieho Putha.

New England Patriots vyhlíží Super Bowl, poprvé bez Bradyho. Čeká je Seattle

Hlavní osobnosti týmů

  • Seahawks: Sam Darnold (QB), Jaxon Smith‑Njigba (WR), Devon Witherspoon (CB), Kenneth Walker III a Zach Charbonnet (RB).
  • Patriots: Drake Maye (QB), Stefon Diggs (WR), TreVeyon Henderson (RB), Milton Williams (DT), Christian Gonzalez & Carlton Davis III (CB).

Zkratky: QB – Quarterback, WR – Wide Receiver, RB – Running Back, CB – Cornerback, DT – Defensive Tackle.

Kde sledovat Super Bowl 2026?

Přímý přenos Super Bowlu 2026 můžete sledovat na Nova Sport 1. Tento kanál má vysílací práva v České republice i během sezony NFL a bude přenášet i studia před a po zápase.

Nova Sport 1 má v nabídce většina českých televizních operátorů (např. Oneplay, Vodafone TV, Telly, Magenta TV, Skylink).

Vítězové minulých ročníků

RočníkVítězPoražený finalistaVýsledek
2025Philadelphia EaglesKansas City Chiefs40:22
2024Kansas City ChiefsSan Francisco 49ers25:22 po prodloužení
2023Kansas City ChiefsPhiladephia Eagles38:25
2022Los Angeles RamsCincinnati Bengals32:20
2021Tampa Bay BuccaneersKansas City Chiefs31:9
2020Kansas City ChiefsSan Francisco 49ers31:20
2019New England PatriotsLos Angeles Rams13:3
2018Philadelphia EaglesNew England Patriots41:33
2017New England PatriotsAtlanta Falcons34:28
2016Denver BroncosCarolina Panthers24:10
2015New England PatriotsSeattle Seahawks28:24

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah

Motorola Moto G57 Power

Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil funkční a co v něm mají. Uvedl to ruský oficiální server Kommersant. Stejně je tomu kdekoli v placené...

Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí

Zrcadla ve výtazích nejsou jen kvůli make-upu či selfie.

Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují vnímání času při jízdě a usnadňují orientaci osobám s omezenou mobilitou. Objevte všechny důvody,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Super Bowl 2026: Kdo proti sobě nastoupí a kdo se postará o Halftime Show?

Quarterback Seattle Seahawks Sam Darnold

Super Bowl se blíží. Vrchol Národní liga amerického fotbalu je sportovním svátkem a velkou show. Finále NFL pravidelně sledují miliony diváků, v roce 2026 se proti sobě utkají týmy Seattle Seahawks a...

7. února 2026  18:51

Karlovy Vary

Karlovy Vary

Filmová síň slávy v Hotelu Thermal v Karlových Varech.

vydáno 7. února 2026  18:44

Na Smíchově se srazil vlak s pracovním strojem, nehoda zastavila provoz

Správa železnic získala stavební povolení pro rekonstrukci železniční stanice...

Na železniční trati mezi pražským Smíchovem a Vyšehradem se v sobotu odpoledne srazil osobní vlak s pracovním strojem. Při nehodě se nikdo nezranil, vlak nevykolejil, drážní hasiči z něj evakuovali...

7. února 2026  16:42,  aktualizováno  18:15

Jak se nenechat nachytat pražskou mafií? Real-life hra, kde se město mění v loviště startuje už v březnu

Městská hra Mafie se v Praze koná už dvacet let

Během března se Praha každoročně proměňuje v neviditelné bojiště. Mezi cestou do práce, večerním posezením s přáteli nebo jízdou tramvají se může kdykoli objevit někdo, kdo jde právě po vás, s...

7. února 2026

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nýrsko otevřelo areál pro běžkaře za 33 mil Kč, za rok přivítá olympiádu mládeže

NĂ˝rsko otevĹ™elo areĂˇl pro bÄ›ĹľkaĹ™e za 33 mil KÄŤ, za rok pĹ™ivĂ­tĂˇ olympiĂˇdu mlĂˇdeĹľe

Nýrsko na Klatovsku dnes otevřelo s Plzeňským krajem areál pro běžecké lyžování, vyjde asi na 33 milionů Kč. Tratě vedou po in-line dráze, bývalých kasárnách i...

7. února 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Dva muži se poprali před hernou v Chebu. Starší z nich je v umělém spánku

ilustrační snímek

V noci z pátku na sobotu se v Chebu poprali dva muži. Starší skončil s vážnými zraněními v nemocnici. Případem se zabývají krajští kriminalisté, kteří zjišťují všechny okolnosti incidentu, řekla...

7. února 2026  16:12,  aktualizováno  16:12

Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám ve snowboardingu. Kdy se na tratí objeví, kompletní program závodů i další informace najdete v...

7. února 2026  14:55

Provoz na trati z Tábora do Bechyně se po vykolejení vlaku obnoví po víkendu

ilustrační snímek

Provoz na železniční trati z Tábora do Bechyně se po pátečním vykolejení vlaku v Malšicích plně obnoví až po víkendu. České dráhy i Správa železnic zatím...

7. února 2026  12:38,  aktualizováno  12:38

Evropské fórum podnikání přivítalo přes 150 účastníků. Debatovalo se o budoucnosti podnikání i AI

7. února 2026  14:15

Vše nej, Dóňo, přejí osobnosti z Brna, kde slavný herec rozjel hvězdnou kariéru

Miroslav Donutil v klubu divadla ABC po zkoušce inscenace Bílá nemoc (14. dubna...

Ač je Miroslav Donutil rodák z Třebíče, k velkolepé herecké kariéře se odrazil v Brně, kde studoval na Janáčkově akademii múzických umění a následně mnoho let strávil v Divadle Husa na Provázku, kde...

7. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Zaniklé schody v Krčáku.

vydáno 7. února 2026  13:58

AITO a ADM uzavřely strategické partnerství, které znamená novou kapitolu v globální expanzi inteligentního luxusu

7. února 2026  13:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.