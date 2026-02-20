Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Aleš Dostál, Metro.cz
Sport   7:16
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá kompletní program her? Přinášíme přehled všech možností sledování.
Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus.

Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro semifinále, Češi

Mimochodem, HBO Max můžete na tři měsíce získat zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?

DatumČasDisciplína / zápasČeská účastKanál
20. 2.12:00Freestyle lyžování: skikros – finále ženČT sport
20. 2.14:15Biatlon: závod mužů s hromadným startemHornig, KrčmářČT sport
20. 2.15:15Curling – ženy: semifináleČT sport
20. 2.16:30Hokej – turnaj mužů: semifinále: Kanada – FinskoČT sport
20. 2.19:05Curling – muži: o 3. místoČT sport Plus
20. 2.19:30Freestyle lyžování: U rampa – finále mužůČT sport
20. 2.21:00Hokej – turnaj mužů: semifinále, USA – SlovenskoČT sport
21. 2.10:00Boby: 1. jízdy čtyřbobůČT sport Plus
21. 2.11:00Běh na lyžích: 50 km mužů s hromadným startemČT sport
21. 2.12:00Freestyle lyžování: skikros – finále mužůČT sport Plus
21. 2.13:30Skialpinismus: smíšená štafetaČT sport
21. 2.14:15Biatlon: závod mužů s hromadným startemČT sport
21. 2.15:10Rychlobruslení: závody s hromadným startemMetoděj JílekČT sport
21. 2.19:00Boby: 3. jízdy dvojbobů ženČT sport
21. 2.19:05Curling – muži: fináleČT sport Plus
21. 2.19:45Freestyle lyžování: U rampa – finále ženČT sport
21. 2.20:30Hokej – turnaj mužů: o 3. místoČT sport
22. 2.10:00Boby: 3. jízdy čtyřbobůČT sport Plus
22. 2.10:00Běh na lyžích: 50 km žen s hromadným startemSandra SchützováČT sport
22. 2.11:05Curling – ženy: fináleČT sport
22. 2.12:40Boby: 4. jízdy čtyřbobůČT sport
22. 2.14:00Hokej – turnaj mužů: fináleČT sport
22. 2.20:00Olympijské hry: Slavnostní ceremoniálČeská výpravaČT sport

Tabulku postupně aktualizujeme.

Vše, co potřebujete k olympiádě vědět ZDE: Program ZOH 2026,Zajímavosti ze zimních olympijských her, Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026, Olympijské bizáry, Čeští hokejisté jako kmeti a Stadiony a sportoviště ZOH 2026

