Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá kompletní program her? Přinášíme přehled všech možností sledování.
Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Vysílání je ale omezené – ČT má k dispozici maximálně 300 hodin premiérového programu, protože vlastní pouze sublicenci od držitele celoevropských práv, společnosti Warner Bros. Discovery.

Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Mimochodem, HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?

DatumČasDisciplína / zápasČeská účastKanál
15. 2.10:00Alpské lyžování: obří slalom – 1. kolo ženLabaštová, NegriČT sport
15. 2.10:30Freestyle lyžování: paralelní jízda v boulích – finále mužůČT sport Plus
15. 2.11:00Biatlon: stíhačka mužůKrčmář, Hornig, Mikyska, KarlíkČT sport
15. 2.12:00Běh na lyžích: štafeta mužůNovák, Tuž, Bauer, OphoffČT sport Plus
15. 2.12:00Hokej – turnaj mužů: Švýcarsko – ČESKOČeští hokejistéČT sport
15. 2.13:30Alpské lyžování: obří slalom – 2. kolo ženČT sport Plus
15. 2.14:45Snowboarding: snowboardcross – smíšené týmyAdamczyková/Choura
Hrůšová/Houser		ČT sport Plus
15. 2.14:45Biatlon: stíhačka ženVoborníková, Vinklárková, CharvátováČT sport
15. 2.16:00Rychlobruslení: týmová stíhačka mužůČT sport
15. 2.16:40Hokej – turnaj mužů: Kanada – FrancieČT sport
15. 2.19:05Curling – muži: Itálie – ČESKOČeští curleřiČT sport Plus
15. 2.19:10Skeleton: závod smíšených týmůČT sport
15. 2.20:00Krasobruslení: krátký program sportovních dvojicČT sport
15. 2.21:00Hokej – turnaj mužů: USA – NěmeckoČT sport
16. 2.10:00Alpské lyžování: slalom – 1. kolo mužůMarek MüllerČT sport
16. 2.10:00Boby: 1. jízdy dvojbobu mužůČT sport Plus
16. 2.11:20Snowboarding: slopestyle – kvalifikace ženLaura ZáveskáČT sport
16. 2.11:40Boby: 2. jízdy dvojbobu mužůČT sport Plus
16. 2.12:45Short track: 1000 m žen – fináleČT sport
16. 2.13:30Alpské lyžování: slalom – 2. kolo mužůČT sport
16. 2.14:05Curling – muži: ČESKO – KanadaČeští curleřiČT sport Plus
16. 2.16:30Hokej – turnaj žen: semifináleČT sport
16. 2.19:10Skoky na lyžích: týmová soutěž mužůČT sport
16. 2.19:30Freestyle lyžování: big air – finále ženČT sport Plus
16. 2.21:00Krasobruslení: volné jízdy sportovních dvojicČT sport
16. 2.21:10Hokej – turnaj žen: semifináleČT sport Plus
17. 2.09:00Curling – muži: ČESKO – NěmeckoČeští curleřiČT sport
17. 2.10:00Severská kombinace: skoky z velkého můstkuJiří Konvalinka, Jan VytrvalČT sport Plus
17. 2.12:00Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport
17. 2.12:10Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport Plus
17. 2.14:30Biatlon: štafeta mužůVítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš MikyskaČT sport Plus
17. 2.16:00Rychlobruslení: týmové stíhačky – fináleČT sport
17. 2.16:30Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport
17. 2.19:10Boby: 3. jízdy dvojbobu mužůČT sport
17. 2.19:30Freestyle lyžování: big air – finále mužůČT sport
17. 2.21:00Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport
17. 2.21:30Krasobruslení: krátký program ženČT sport Plus

Tabulku postupně aktualizujeme.

