Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Vysílání je ale omezené – ČT má k dispozici maximálně 300 hodin premiérového programu, protože vlastní pouze sublicenci od držitele celoevropských práv, společnosti Warner Bros. Discovery.
Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.
Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?
|Datum
|Čas
|Disciplína / zápas
|Česká účast
|Kanál
|15. 2.
|10:00
|Alpské lyžování: obří slalom – 1. kolo žen
|Labaštová, Negri
|ČT sport
|15. 2.
|10:30
|Freestyle lyžování: paralelní jízda v boulích – finále mužů
|–
|ČT sport Plus
|15. 2.
|11:00
|Biatlon: stíhačka mužů
|Krčmář, Hornig, Mikyska, Karlík
|ČT sport
|15. 2.
|12:00
|Běh na lyžích: štafeta mužů
|Novák, Tuž, Bauer, Ophoff
|ČT sport Plus
|15. 2.
|12:00
|Hokej – turnaj mužů: Švýcarsko – ČESKO
|Čeští hokejisté
|ČT sport
|15. 2.
|13:30
|Alpské lyžování: obří slalom – 2. kolo žen
|–
|ČT sport Plus
|15. 2.
|14:45
|Snowboarding: snowboardcross – smíšené týmy
|Adamczyková/Choura
Hrůšová/Houser
|ČT sport Plus
|15. 2.
|14:45
|Biatlon: stíhačka žen
|Voborníková, Vinklárková, Charvátová
|ČT sport
|15. 2.
|16:00
|Rychlobruslení: týmová stíhačka mužů
|–
|ČT sport
|15. 2.
|16:40
|Hokej – turnaj mužů: Kanada – Francie
|–
|ČT sport
|15. 2.
|19:05
|Curling – muži: Itálie – ČESKO
|Čeští curleři
|ČT sport Plus
|15. 2.
|19:10
|Skeleton: závod smíšených týmů
|–
|ČT sport
|15. 2.
|20:00
|Krasobruslení: krátký program sportovních dvojic
|–
|ČT sport
|15. 2.
|21:00
|Hokej – turnaj mužů: USA – Německo
|–
|ČT sport
|16. 2.
|10:00
|Alpské lyžování: slalom – 1. kolo mužů
|Marek Müller
|ČT sport
|16. 2.
|10:00
|Boby: 1. jízdy dvojbobu mužů
|–
|ČT sport Plus
|16. 2.
|11:20
|Snowboarding: slopestyle – kvalifikace žen
|Laura Záveská
|ČT sport
|16. 2.
|11:40
|Boby: 2. jízdy dvojbobu mužů
|–
|ČT sport Plus
|16. 2.
|12:45
|Short track: 1000 m žen – finále
|–
|ČT sport
|16. 2.
|13:30
|Alpské lyžování: slalom – 2. kolo mužů
|–
|ČT sport
|16. 2.
|14:05
|Curling – muži: ČESKO – Kanada
|Čeští curleři
|ČT sport Plus
|16. 2.
|16:30
|Hokej – turnaj žen: semifinále
|–
|ČT sport
|16. 2.
|19:10
|Skoky na lyžích: týmová soutěž mužů
|–
|ČT sport
|16. 2.
|19:30
|Freestyle lyžování: big air – finále žen
|–
|ČT sport Plus
|16. 2.
|21:00
|Krasobruslení: volné jízdy sportovních dvojic
|–
|ČT sport
|16. 2.
|21:10
|Hokej – turnaj žen: semifinále
|–
|ČT sport Plus
|17. 2.
|09:00
|Curling – muži: ČESKO – Německo
|Čeští curleři
|ČT sport
|17. 2.
|10:00
|Severská kombinace: skoky z velkého můstku
|Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
|ČT sport Plus
|17. 2.
|12:00
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|–
|ČT sport
|17. 2.
|12:10
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|–
|ČT sport Plus
|17. 2.
|14:30
|Biatlon: štafeta mužů
|Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska
|ČT sport Plus
|17. 2.
|16:00
|Rychlobruslení: týmové stíhačky – finále
|–
|ČT sport
|17. 2.
|16:30
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|–
|ČT sport
|17. 2.
|19:10
|Boby: 3. jízdy dvojbobu mužů
|–
|ČT sport
|17. 2.
|19:30
|Freestyle lyžování: big air – finále mužů
|–
|ČT sport
|17. 2.
|21:00
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|–
|ČT sport
|17. 2.
|21:30
|Krasobruslení: krátký program žen
|–
|ČT sport Plus
Tabulku postupně aktualizujeme.
