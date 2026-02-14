Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Vysílání je ale omezené – ČT má k dispozici maximálně 300 hodin premiérového programu, protože vlastní pouze sublicenci od držitele celoevropských práv, společnosti Warner Bros. Discovery.
Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.
Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?
|Datum
|Čas
|Disciplína / zápas
|Česká účast
|Kanál
|14. 2.
|10:00
|Alpské lyžování: obří slalom – 1. kolo mužů
|Marek Müller
|ČT sport
|14. 2.
|11:00
|Freestyle lyžování: paralelní jízda v boulích – finále žen
|–
|ČT sport
|14. 2.
|12:00
|Běh na lyžích: štafeta žen
|Tereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Milerská, Kateřina Janatová
|ČT sport Plus
|14. 2.
|12:00
|Hokej – turnaj mužů: Švédsko – Slovensko
|–
|ČT sport
|14. 2.
|13:30
|Alpské lyžování: obří slalom – 2. kolo mužů
|–
|ČT sport Plus
|14. 2.
|14:45
|Biatlon: sprint žen
|Lucie Charvátová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
|ČT sport
|14. 2.
|16:00
|Rychlobruslení: 500 m mužů
|–
|ČT sport Plus
|14. 2.
|17:05
|Hokej – turnaj mužů: Finsko – Itálie
|–
|ČT sport
|14. 2.
|18:00
|Skeleton: 3. jízdy žen
|Anna Fernstädtová
|ČT sport Plus
|14. 2.
|19:10
|Skoky na lyžích: velký můstek mužů
|Roman Koudelka
|ČT sport
|14. 2.
|19:50
|Skeleton: 4. jízdy žen
|Anna Fernstädtová
|ČT sport Plus
|14. 2.
|21:00
|Hokej – turnaj mužů: USA – Dánsko
|–
|ČT sport
|15. 2.
|10:00
|Alpské lyžování: obří slalom – 1. kolo žen
|Martina Dubovská, Elise Maria Negri, Barbora Nováková
|ČT sport
|15. 2.
|10:30
|Freestyle lyžování: paralelní jízda v boulích – finále mužů
|–
|ČT sport Plus
|15. 2.
|11:00
|Biatlon: stíhačka mužů
|–
|ČT sport
|15. 2.
|12:00
|Běh na lyžích: štafeta mužů
|–
|ČT sport Plus
|15. 2.
|12:00
|Hokej – turnaj mužů: Švýcarsko – ČESKO
|Čeští hokejisté
|ČT sport
|15. 2.
|13:30
|Alpské lyžování: obří slalom – 2. kolo žen
|–
|ČT sport Plus
|15. 2.
|14:45
|Snowboarding: snowboardcross – smíšené týmy
|–
|ČT sport Plus
|15. 2.
|14:45
|Biatlon: stíhačka žen
|–
|ČT sport
|15. 2.
|16:00
|Rychlobruslení: týmová stíhačka mužů
|–
|ČT sport
|15. 2.
|16:40
|Hokej – turnaj mužů: Kanada – Francie
|–
|ČT sport
|15. 2.
|19:05
|Curling – muži: Itálie – ČESKO
|Čeští curleři
|ČT sport Plus
|15. 2.
|19:10
|Skeleton: závod smíšených týmů
|–
|ČT sport
|15. 2.
|20:00
|Krasobruslení: krátký program sportovních dvojic
|–
|ČT sport
|15. 2.
|21:00
|Hokej – turnaj mužů: USA – Německo
|–
|ČT sport
|16. 2.
|10:00
|Alpské lyžování: slalom – 1. kolo mužů
|Marek Müller
|ČT sport
|16. 2.
|10:00
|Boby: 1. jízdy dvojbobu mužů
|–
|ČT sport Plus
|16. 2.
|11:20
|Snowboarding: slopestyle – kvalifikace žen
|Laura Záveská
|ČT sport
|16. 2.
|11:40
|Boby: 2. jízdy dvojbobu mužů
|–
|ČT sport Plus
|16. 2.
|12:45
|Short track: 1000 m žen – finále
|–
|ČT sport
|16. 2.
|13:30
|Alpské lyžování: slalom – 2. kolo mužů
|–
|ČT sport
|16. 2.
|14:05
|Curling – muži: ČESKO – Kanada
|Čeští curleři
|ČT sport Plus
|16. 2.
|16:30
|Hokej – turnaj žen: semifinále
|–
|ČT sport
|16. 2.
|19:10
|Skoky na lyžích: týmová soutěž mužů
|–
|ČT sport
|16. 2.
|19:30
|Freestyle lyžování: big air – finále žen
|–
|ČT sport Plus
|16. 2.
|21:00
|Krasobruslení: volné jízdy sportovních dvojic
|–
|ČT sport
|16. 2.
|21:10
|Hokej – turnaj žen: semifinále
|–
|ČT sport Plus
|17. 2.
|09:00
|Curling – muži: ČESKO – Německo
|Čeští curleři
|ČT sport
|17. 2.
|10:00
|Severská kombinace: skoky z velkého můstku
|Jiří Konvalinka, Jan Vytrval
|ČT sport Plus
|17. 2.
|12:00
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|–
|ČT sport
|17. 2.
|12:10
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|–
|ČT sport Plus
|17. 2.
|14:30
|Biatlon: štafeta mužů
|Vítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš Mikyska
|ČT sport Plus
|17. 2.
|16:00
|Rychlobruslení: týmové stíhačky – finále
|–
|ČT sport
|17. 2.
|16:30
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|–
|ČT sport
|17. 2.
|19:10
|Boby: 3. jízdy dvojbobu mužů
|–
|ČT sport
|17. 2.
|19:30
|Freestyle lyžování: big air – finále mužů
|–
|ČT sport
|17. 2.
|21:00
|Hokej – turnaj mužů: kvalifikace
|–
|ČT sport
|17. 2.
|21:30
|Krasobruslení: krátký program žen
|–
|ČT sport Plus