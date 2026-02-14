Kdy startují Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Aleš Dostál, Metro.cz
Sport   7:06
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo vysílá kompletní program her? Přinášíme přehled všech možností sledování.

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině. | foto: Michal Koubek, MAFRA

Nejdůležitější momenty českých sportovců i klíčové medailové bitvy nabídne Česká televize. Diváci je uvidí na kanálu ČT sport i na webové platformě ČT sport Plus. Vysílání je ale omezené – ČT má k dispozici maximálně 300 hodin premiérového programu, protože vlastní pouze sublicenci od držitele celoevropských práv, společnosti Warner Bros. Discovery.

Kompletní přehled všech olympijských soutěží pak zajistí stanice Eurosport 1 a Eurosport 2 a také streamovací služba HBO Max, většinou bez českého komentáře.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Mimochodem, HBO Max můžete na tři měsíce získat zcela zdarma, pokud se stanete novým členem programu iDNES Premium na jeden rok! Nabídka platí i pro stávající uživatele, kteří si své roční předplatné prodlouží.

Co najdete v programu ČT sport a ČT sport Plus?

DatumČasDisciplína / zápasČeská účastKanál
14. 2.10:00Alpské lyžování: obří slalom – 1. kolo mužůMarek MüllerČT sport
14. 2.11:00Freestyle lyžování: paralelní jízda v boulích – finále ženČT sport
14. 2.12:00Běh na lyžích: štafeta ženTereza Beranová, Barbora Havlíčková, Anna Milerská, Kateřina JanatováČT sport Plus
14. 2.12:00Hokej – turnaj mužů: Švédsko – SlovenskoČT sport
14. 2.13:30Alpské lyžování: obří slalom – 2. kolo mužůČT sport Plus
14. 2.14:45Biatlon: sprint ženLucie Charvátová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza VinklárkováČT sport
14. 2.16:00Rychlobruslení: 500 m mužůČT sport Plus
14. 2.17:05Hokej – turnaj mužů: Finsko – ItálieČT sport
14. 2.18:00Skeleton: 3. jízdy ženAnna FernstädtováČT sport Plus
14. 2.19:10Skoky na lyžích: velký můstek mužůRoman KoudelkaČT sport
14. 2.19:50Skeleton: 4. jízdy ženAnna FernstädtováČT sport Plus
14. 2.21:00Hokej – turnaj mužů: USA – DánskoČT sport
15. 2.10:00Alpské lyžování: obří slalom – 1. kolo ženMartina Dubovská, Elise Maria Negri, Barbora NovákováČT sport
15. 2.10:30Freestyle lyžování: paralelní jízda v boulích – finále mužůČT sport Plus
15. 2.11:00Biatlon: stíhačka mužůČT sport
15. 2.12:00Běh na lyžích: štafeta mužůČT sport Plus
15. 2.12:00Hokej – turnaj mužů: Švýcarsko – ČESKOČeští hokejistéČT sport
15. 2.13:30Alpské lyžování: obří slalom – 2. kolo ženČT sport Plus
15. 2.14:45Snowboarding: snowboardcross – smíšené týmyČT sport Plus
15. 2.14:45Biatlon: stíhačka ženČT sport
15. 2.16:00Rychlobruslení: týmová stíhačka mužůČT sport
15. 2.16:40Hokej – turnaj mužů: Kanada – FrancieČT sport
15. 2.19:05Curling – muži: Itálie – ČESKOČeští curleřiČT sport Plus
15. 2.19:10Skeleton: závod smíšených týmůČT sport
15. 2.20:00Krasobruslení: krátký program sportovních dvojicČT sport
15. 2.21:00Hokej – turnaj mužů: USA – NěmeckoČT sport
16. 2.10:00Alpské lyžování: slalom – 1. kolo mužůMarek MüllerČT sport
16. 2.10:00Boby: 1. jízdy dvojbobu mužůČT sport Plus
16. 2.11:20Snowboarding: slopestyle – kvalifikace ženLaura ZáveskáČT sport
16. 2.11:40Boby: 2. jízdy dvojbobu mužůČT sport Plus
16. 2.12:45Short track: 1000 m žen – fináleČT sport
16. 2.13:30Alpské lyžování: slalom – 2. kolo mužůČT sport
16. 2.14:05Curling – muži: ČESKO – KanadaČeští curleřiČT sport Plus
16. 2.16:30Hokej – turnaj žen: semifináleČT sport
16. 2.19:10Skoky na lyžích: týmová soutěž mužůČT sport
16. 2.19:30Freestyle lyžování: big air – finále ženČT sport Plus
16. 2.21:00Krasobruslení: volné jízdy sportovních dvojicČT sport
16. 2.21:10Hokej – turnaj žen: semifináleČT sport Plus
17. 2.09:00Curling – muži: ČESKO – NěmeckoČeští curleřiČT sport
17. 2.10:00Severská kombinace: skoky z velkého můstkuJiří Konvalinka, Jan VytrvalČT sport Plus
17. 2.12:00Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport
17. 2.12:10Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport Plus
17. 2.14:30Biatlon: štafeta mužůVítězslav Hornig, Mikuláš Karlík, Michal Krčmář, Tomáš MikyskaČT sport Plus
17. 2.16:00Rychlobruslení: týmové stíhačky – fináleČT sport
17. 2.16:30Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport
17. 2.19:10Boby: 3. jízdy dvojbobu mužůČT sport
17. 2.19:30Freestyle lyžování: big air – finále mužůČT sport
17. 2.21:00Hokej – turnaj mužů: kvalifikaceČT sport
17. 2.21:30Krasobruslení: krátký program ženČT sport Plus
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

KVÍZ: Největší české úspěchy na zimních olympijských hrách. Znáte je všechny?

Tisíce fanoušků přivítaly na pražském Staroměstském náměstí české hokejisty po...

Jsou tu XXV. zimní olympijské hry! Hostí je italská města Milán a Cortina d’Ampezzo. Pro samostatnou Českou republiku jde už o devátou účast na zimní olympiádě. Připomeňme si společně největší české...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české...

GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize

Pozůstatky schodů jsou patrné i po bezmála 90 letech.

Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody, které vlastně nikam nevedou. Dlouho se o jejich původu jen spekulovalo, teď ale díky pátrání místních...

Provozování vodáren se obce na Chrudimsku vzdaly rychle, změnit to bude drahé

ilustrační snímek

Obce vlastnící Vodovody a kanalizace Chrudim se rozhodly, že si koupí provozní firmu, kterou z 95 procent vlastní rakouská Energie AG. Chtějí tak do roku 2030 ukončit provozování vodovodů zahraničním...

14. února 2026  8:42,  aktualizováno  8:42

Ledopády, tunely, mosty. Zimní jízdy na nejstrmější trati pokračují

Souprava na ozubnicové dráze na cestě z Harrachova do Kořenova (28. prosince...

Každý pátek a sobotu až do 14. března svezou cestující krajinou Jizerských hor a Krkonoš historické motoráčky. Oblíbené zimní nostalgické jízdy na nejstrmější železniční trati v Česku mezi Tanvaldem,...

14. února 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

RECENZE: Divadelní Arabela v Hradci coby výpravný retro remake nemá konce

Královskou rodinu v Říši pohádek zděsily nové televizní verze dávných příběhů.

Uvádění filmů na divadle nemusí mít kasovní důvody ani vycházet z dramaturgicky cynické představy, že „divák stejně chce vidět jen to, co zná“. Mohou totiž nabídnout vděčné herecké příležitosti a...

14. února 2026  8:12,  aktualizováno  8:12

Na Šumpersku usmrtil vlak člověka. Provoz na železnici stál

Zásah složek IZS u železniční trati. Kvůli střetu vlaku s osobou byl provoz na...

Člověka pohybujícího se v kolejišti srazil vlak v pátek večer kolem půl osmé. Zranění na místě podlehl. Nehoda se stala v úseku Hoštejn – Zábřeh na Moravě. Přerušení provozu se dotklo lokálních spojů...

13. února 2026  20:22,  aktualizováno  14. 2. 8:10

Olomouc hledá architekty a urbanisty, kteří dají novou podobu oblasti tržnice

Olomoucká radnice vyhlásila urbanistickou soutěž na novou podobu lokality...

Olomoucká radnice vyhlásila urbanistickou soutěž, v níž mají účastníci navrhnout, jak by měla v budoucnu vypadat lokalita kolem tržnice. Tedy oblast, jež propojuje historické jádro a nové centrum...

14. února 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Rychlobruslení na zimní olympiádě 2026: zbývají program českých závodníků i výsledky

Martina Sáblíková jedoucí závod na 5000 metrů. (12. února 2026)

Zimní olympijské hry jsou v plném proudu. Jednou z nejsledovanějších disciplín z českého pohledu je rychlobruslení. Martina Sáblíková se loučí s kariérou, Metoděj Jílek nadchl stříbrem z trati 5000...

14. února 2026  7:57

Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

14. února 2026  7:49

Bakchus, medvědi i tajné masky. Skalná chystá další masopustní úterý

Vyhlášený masopustní průvod ve Skalné

Zábava a maškary v ulicích, dobré jídlo a pití. Tak nějak vypadá masopustní veselí. V příhraničí se však po válce tradice zpřetrhaly. Slavit masopust tu lidé začali znovu až po revoluci. Například v...

14. února 2026  7:42,  aktualizováno  7:42

VIDEO: Pěna u pusy a křečovité svírání volantu, policisté vyprostili šoféra z kabiny

Podezření na opilého řidiče kamionu se změnilo v boj o život.

Jihomoravští policisté zasahovali u řidiče kamionu, který po nárazu do stromu zkolaboval přímo v kabině. Policisté museli tak vysklít okno, poskytnout první pomoc a bezvládné tělo muže vynést....

14. února 2026  7:42

Curling na ZOH 2026: Čechů se zatím nedaří. Kdy hrají další zápas?

Dříve sloužila hokejistům a krasobruslařům, dnes je hala Stadio olimpico del...

Curling na ZOH 2026 v Miláně a Cortině nabízí i českou stopu. Muži se kvalifikovali přímo díky bodům ze světových šampionátů, v mixu se představila dvojici Julie Zelingrová – Vít Chabičovský....

14. února 2026  7:35

Kladenský primátor Milan Volf bude na podzim obhajovat mandát

ilustrační snímek

Kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) bude v podzimních volbách obhajovat mandát a bude opět lídrem hnutí Volba pro Kladno. Chce nadále naplňovat...

14. února 2026,  aktualizováno 

Biatlon na ZOH 2026: Program je v polovině, dnes jedou sprint ženy. Kdy závod začíná?

Krásné počasí, nabitá tribuna, lehký vítr. Podmínky pro sprint mužů v...

Na zimní olympijské hry 2026 v Miláně a Cortině se čeští fanoušci těšili i kvůli biatlonu. Na hrách pojedou biatlonisté hned 11 medailových závodů. Do bojů o cenný kov promluví i Češi. V textu níže...

14. února 2026  7:31

