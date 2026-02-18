Program ZOH 2026: 13. den přinese curling se Švédskem i další útok Metoděje Jílka na medaili

Třináctý den Zimních olympijských her 2026 nabídne českým fanouškům nabitý program od časného rána až do podvečera. Do akce jdou curleři, sdruženáři, akrobatický lyžař i rychlobruslař Metoděj Jílek.

Rychlobruslař Metoděj Jílek po vítězném olympijském závodě na 10 000 metrů (13. února 2026) | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Olympijský den číslo 13 odstartuje pro české fanoušky už v 9:05. Mužský curlingový tým se utká se Švédskem a doufá ve vítěznou tečku. Začátek turnaje se Čechům moc nepovedl, ale včera porazili Němce a dnes Čínu. Prodloužit vítěznou sérii chtějí i ve svém posledním zápase.

Severská kombinace

Hned dopoledne se představí i dvojice Jan Konvalinka a Jiří Vytrval v severské kombinaci. Od 10:00 jsou na programu skoky na lyžích. Běh startuje od 14:00.

Freestyle lyžování

Akrobatický lyžař Nicholas Novák odstartuje své kvalifikační jízdy také v dopolední programu (11:00 a 11:45). Pokud se rodák z amerického Richmondu probojuje mezi nejlepší, čeká ho odpoledne boj o medaile.

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Rychlobruslení

Český fanoušek se těší i na odpoledne. Do akce jde totiž dvojnásobný medailista ZOH 2026 Metoděj Jílek, který nastoupí k závodu na 1500 metrů. Krátká trať nepatří mezi jeho oblíbené, ale kometa olympiády může překvapit. „Určitě tady mohu získat více než dvě medaile, ale šance jsou o dost menší. Dokud ale je šance, tak budu bojovat a nevzdám to,“ vzkázal mladý rychlobruslař. Závod začíná v 16:30.

