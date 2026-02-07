Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Zimní olympijské hry 2026 jsou tu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce. Pod článkem najdete detailní tabulky s kompletním programem.
Slavnostní zahájení zimních olympijských her 2026 proběhne v pátek 6. února na stadionu San Siro v Miláně. Sportovní program ale odstartuje už dříve.

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympijské hry potrvají do 22. února 2026 a nabídnou tradiční zimní sporty i atraktivní novinky. Fanoušci se mohou těšit na lyžování, biatlon, hokej, rychlobruslení, skoky na lyžích i snowboard.

Neděle 8. února

Do akce jde fenomenální Ester Ledecká. Na snowboardu ji čeká paralelní obří slalom. A aby nezůstalo u jedné medailové naděje, uvidíme i rychlobruslaře Metoděje Jílka na pětikilometrové trati. Biatlonisté zabojují ve smíšené štafetě.

ČasSportDisciplínaČeši
09:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy kvalifikaceEster Ledecká, Zuzana Maděrová
09:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži kvalifikaceKryštof Minárik
10:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy eliminační koloEster Ledecká, Zuzana Maděrová
10:05Curling🥌smíšené dvojice 10. kolo Norsko - ČeskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Snowboarding🏂paralelní obří slalom muži eliminační koloKryštof Minárik
11:30Alpské lyžování🎿sjezd ženy FINÁLEBarbora Nováková, Alena Labaštová
12:30Běh na lyžích⛷️skiatlon muži (10 km + 10 km) FINÁLEMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
13:00Snowboarding🏂paralelní obří slalom ženy i muži FINÁLE? Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik
14:05Biatlon🎯smíšená štafetaČesko
14:35Curling🥌smíšené dvojice 11. kolo Itálie - ČeskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
16:00Rychlobruslení⛸5000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek
17:00Saně🛷jednotlivci muži 3. jízdaOndřej Hyman
18:34Saně🛷jednotlivci muži 4. jízda FINÁLEOndřej Hyman
19:30Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 1. jízdaLaura Záveská
20:15Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 2. jízdaLaura Záveská
21:00Snowboarding🏂big air ženy kvalifikace - 3. jízdaLaura Záveská
21:10Hokej ženy🏒skupina A: Česko - FinskoČeský tým žen

Pondělí 9. února

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová bude závodit na kilometrové trati. Na středním můstku se do akce vydá skokan na lyžích Roman Koudelka a na své si přijdou i příznivci krasobruslení. Dva české páry čekají rytmické tance. Lyžaři Jan Zabystřan a Marek Müller se pustí do týmové kombinace.

ČasSportDisciplínaČeši
10:05Curling🥌smíšené dvojice 13. kolo Česko - EstonskoVít Chabičovský, Julie Zelingrová
10:30Alpské lyžování🎿týmová kombinace muži (sjezd)Jan Zabystřan
14:00Alpské lyžování🎿týmová kombinace muži (slalom)Marek Müller
17:30Rychlobruslení 1000 m ženy FINÁLENikola Zdráhalová
19:00Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži 1. koloRoman Koudelka
19:20Krasobruslení⛸️tance na ledě rytmické tanceFilip Taschler & Natálie Taschlerová, Daniel Mrázek & Kateřina Mrázková
20:12Skoky na lyžích⛷️🛫střední můstek muži FINÁLERoman Koudelka
21:10Hokej ženy 🏒skupina A: Kanada - ČeskoČeský tým žen

Úterý 10. února

Běžce na lyžích čekají sprinty, akrobatický lyžař Matyáš Kroupa se pokusí prorazit v jízdě v boulích a českých vrcholem bude vytrvalostní závod biatlonistů.

ČasSportDisciplínaČeši
09:15Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy kvalifikaceBarbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
09:55Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži kvalifikaceMichal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
10:30Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy sjezd
11:15Akrobatické lyžování🤸jízda v boulích muži kvalifikace - 1. jízdaMatyáš Kroupa
13:30Biatlon🎯vytrvalostní závod muži 20 km FINÁLEMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
13:25Běh na lyžích⛷️sprint klasicky ženy FINÁLEBarbora Antošová, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
13:30Běh na lyžích⛷️sprint klasicky muži FINÁLEMichal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
14:00Alpské lyžování🎿Týmová kombinace ženy slalom

Středa 11. února

Jana Zabystřana čeká Super obří slalom, ve kterém v prosinci šokoval triumfem na SP v italské Val Gardeně. V biatlonu se ve vytrvalostním závodě předvedou ženy, na programu je také severská kombinace a začíná mužský turnaj v curlingu.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Severská kombinacestřední můstek / 10 km skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
11:30Alpské lyžování🎿super-G muži FINÁLEJan Zabystřan
13:45Severská kombinacestřední můstek / 10 km běžecká část FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:15Biatlon🎯vytrvalostní závod ženy 15 km FINÁLELucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
19:05Curling muži🥌týmy 1. koloRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa

Čtvrtek 12. února

Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková pojede závod na 5000 metrů a poprvé budou v akci čeští hokejisté. A hned proti největšímu favoritovi turnaje Kanadě. A jak si povede na lyžích Ester Ledecká v superobřím slalomu?

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Snowboarding🏂snowboardcross muži 1. rozřazovací koloRadek Houser, Kryštof Choura
10:00Akrobatické lyžování🤸jízda v boulích muži kvalifikace - 2. jízdaMatyáš Kroupa
10:55Snowboarding🏂snowboardcross muži 2. rozřazovací koloRadek Houser, Kryštof Choura
11:30Alpské lyžování🎿super-G ženy FINÁLEEster Ledecká, Barbora Nováková, Alena Labaštová
13:00Běh na lyžích⛷️10 km volně ženy FINÁLEBarbora Havlíčková, Tereza Beranová, Kateřina Janatová, Anna Marie Jaklová, Anna Milerská
13:30Snowboarding🏂snowboardcross muži FINÁLERadek Houser, Kryštof Choura
16:30Rychlobruslení5000 m ženy FINÁLEMartina Sáblíková
16:40Hokej muži🏒skupina A: Česko - KanadaČeský tým mužů

Pátek 13. února

Do boje jde Eva Adamczyková ve snowboardcrossu, hokejisté vyzvou Francii, rychlobruslař Metoděj Jílek se ukáže v závodě na deset kilometrů, v jízdě na skeletonu se můžete těšit na Annu Fernstädtovou. Biatlonisty uvidíme ve sprintu na 10 kilometrů.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 3. kolo: Švýcarsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 1. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
10:55Snowboarding🏂Snowboardcross ženy, 2. rozřazovací koloEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
11:45Běh na lyžích⛷️10 km volně muži FINÁLEMichal Novák, Ondřej Černý, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
13:30Snowboarding🏂Snowboardcross ženy FINÁLEEva Adamczyková, Karolína Hrůšová
14:00Biatlon🎯Sprint 10 km muži FINÁLEMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
16:00Skeleton🥶Jednotlivci ženy 1. jízdaAnna Fernstädtová
16:00Rychlobruslení⛸10 000 m muži FINÁLEMetoděj Jílek
16:40Hokej🏒Skupina A: Francie – ČeskoČeský tým mužů
17:48Skeleton🥶Jednotlivci ženy 2. jízdaAnna Fernstädtová
19:05Curling🥌Týmy muži 4. kolo, Česko – NorskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa

Sobota 14. února

Jan Zabystřan a Marek Müller pojedou obří slalom, pokračuje mužský turnaj v curlingu. Biatlonistky mají na programu sprint a Anna Fernstädtová absolvuje další jízdy ve skeletonu. Roman Koudelka si zaskáče na velkém můstku.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Obří slalom muži 1. koloJan Zabystřan, Marek Müller
13:30Alpské lyžování🎿Obří slalom muži 2. kolo - FINÁLEJan Zabystřan, Marek Müller
14:05Curling🥌Týmy muži 5. kolo: Česko – Velká BritánieRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Sprint ženy 7,5 km - FINÁLELucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
18:00Skeleton🥶Ženy jednotlivci 3. jízdaAnna Fernstädtová
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek muži 1. koloRoman Koudelka
19:44Skeleton🥶Ženy jednotlivci 4. jízda - FINÁLEAnna Fernstädtová
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek muži FINÁLERoman Koudelka

Neděle 15. února

Obří slalom pojedou také ženy v čele s Martinou Dubovskou. Čeká nás dvojitá porce biatlonu – do stíhacího závodu vyrazí muži i ženy. Hokejisté se střetnou se Švýcarskem, na velkém můstku si zaskáčou tři české skokanky a curleři vyzvou Itálii.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 1. koloMartina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
11:15Biatlon🎯Stíhací závod mužiMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
12:10Hokej🏒Skupina C: Švýcarsko - ČeskoČeský tým mužů
13:30Alpské lyžování🎿Obří slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská, Barbora Nováková, Elisa Negri
14:45Biatlon🎯Stíhací závod ženyLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
18:45Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy 1. koloKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová
19:05Curling🥌Týmy muži 7. kolo: Česko – ItálieRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
19:57Skoky na lyžích⛷️🛫Velký můstek ženy FINÁLEKlára Ulrichová, Anežka Indráčková, Veronika Jenčová

Pondělí 16. února

Lyžař Marek Müller se pokusí o dobrý výsledek ve slalomu. Snowboardisté mají na programu slopestyle, ve kterém uvidíme Lauru Záveskou a Jakuba Hroneše. Curleři si zahrají proti Kanadě.

ČasSportDisciplínaČeši
10:00Alpské lyžování🎿Slalom muži 1. koloMarek Müller
10:30Snowboarding🏂Slopestyle ženy kval. 1. jízdaLaura Záveská
11:35Snowboarding🏂Slopestyle ženy kval. 2. jízdaLaura Záveská
13:30Alpské lyžování🎿Slalom muži 2. kolo - FINÁLEMarek Müller
14:00Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 1. jízdaJakub Hroneš
14:05Curling🥌Týmy muži 8. kolo: Česko – KanadaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
15:05Snowboarding🏂Slopestyle muži kval. 2. jízdaJakub Hroneš

Úterý 17. února

Na programu jsou závody v severské kombinaci s dvojicí Jan Vytrval, Jiří Konvalinka. Předvedou se i akrobatičtí skokané Adéla Měrková a Nicholas Novák. Štafetu poběží biatlonisté.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 9. kolo: Česko – NěmeckoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceVelký můstek / 10 km skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
10:45Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízdaAdéla Měrková
11:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízdaAdéla Měrková
13:30Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 1. jízdaNicholas Novák
13:45Severská kombinaceVelký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:15Akrobatické lyžování🤸Akrobatické skoky muži kval. 2. jízdaNicholas Novák
14:30Biatlon🎯Štafeta mužůMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák

Středa 18. února

Tento den bude z českého pohledu patřit především lyžování. Martina Dubovská se pustí do slalomu, běžci na lyžích zabojují v týmovém sprintu. Ale pozor, štafeta čeká české biatlonistky!

ČasSportDisciplínaČeši
9:45Běh na lyžích⛷️Týmový sprint ženy volně kvalifikaceTereza Beranová, Kateřina Janatová
10:00Alpské lyžování🎿Slalom ženy 1. koloMartina Dubovská
10:15Běh na lyžích⛷️Týmový sprint muži volně kvalifikaceOndřej Černý, Jiří Tuž
11:45Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženyTereza Beranová, Kateřina Janatová
12:15Běh na lyžích⛷️Finále týmového sprintu ženy mužiOndřej Černý, Jiří Tuž
13:30Alpské lyžování🎿Slalom ženy 2. kolo - FINÁLEMartina Dubovská
14:05Curling🥌Týmy muži 11. kolo: Česko – ČínaRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
14:45Biatlon🎯Štafeta žen 4x6kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková

Čtvrtek 19. února

Curleři si to rozdají se Švédskem, sdruženáři Jan Vytrval a Jiří Konvalinka vyzkoušejí velký můstek a rychlobruslař Metoděj Jílek má před sebou závod na 1500 metrů.

ČasSportDisciplínaČeši
9:05Curling🥌Týmy muži 12. kolo: Švédsko – ČeskoRadek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
10:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek skokanská částJan Vytrval, Jiří Konvalinka
14:00Severská kombinaceTýmový sprint muži velký můstek běžecká část - FINÁLEJan Vytrval, Jiří Konvalinka
16:30Rychlobruslení1500 m muži - FINÁLEMetoděj Jílek

Pátek 20. února

Akrobatické lyžařky Diana Cholenská a Lucie Krausová se pokusí o finále ve skikrosu, biatlonisté poběží závod s hromadným startem, rychlobruslařky Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová pojedou závod na 1500 metrů.

ČasSportDisciplínaČeši
20. 2. 10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - rozřazovací koloDiana Cholenská, Lucie Krausová
12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros ženy - FINÁLE? Diana Cholenská, Lucie Krausová
14:15Biatlon🎯Muži - hromadný start na 15 kmMichal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
20. 2. 16:30Rychlobruslení1500 m ženy -FINÁLENikola Zdráhalová, Martina Sáblíková
20. 2. 20:15Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – čtvrtfinále ženyPetra Vaňková
20. 2. 21:56Rychlobruslení na krátké dráze1500 m ženy – FINÁLE B, FINÁLE A

Sobota 21. února

Předposlední den velkolepého svátku si užije akrobatický lyžař Daniel Paulus ve skikrosu, běžce na lyžích čeká závod na 50 kilometrů, hromadný závod pojedou biatlonistky a také rychlobruslař Metoděj Jílek.

ČasSportDisciplínaČeši
21. 2. 10:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - rozřazovací koloDaniel Paulus
21. 2. 12:00Akrobatické lyžování🤸Skikros muži - FINÁLE?Daniel Paulus
21. 2. 11:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE mužiMichal Novák, Matyáš Bauer, Mike Ophoff, Jiří Tuž
14:15Biatlon🎯Ženy – hromadný start na 12,5 kmLucie Charvátová, Jessica Jislová, Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Tereza Vinklárková
21. 2. 15:00RychlobrusleníHromadný závod semifinále, mužiMetoděj Jílek

Neděle 22. února

Poslední den olympiády. O úspěch zabojuje na padesátikilometrové trati běžkyně na lyžích Sandra Schützová.

ČasSportDisciplínaČeši
22. 2. 10:00Běh na lyžích⛷️50 km klasicky FINÁLE ženySandra Schützová, Barbora Havlíčková, Kateřina Janatová
20:30Ceremoniál , slavnostní ukončeníVerona, Arena di VeronaČeská výprava

Nový sport na ZOH 2026

Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.

Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.