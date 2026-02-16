Už dopoledne půjde do akce dvojice Jan Vytrval a Jiří Konvalinka, kteří zabojují v severské kombinaci na velkém můstku. Po skokanské části je čeká odpolední běžecké finále na 10 kilometrů.
Obojživelnice Měrková
Zítra nás čeká i atraktivní akrobatické lyžování. Mezi ženami se představí Adéla Měrková. Ta se vedle zimní akrobacie dlouhodobě věnuje také parkouru. V mužské kategorii bude české barvy hájit Nicholas Novák. Také jeho příběh je zajímavý. Novák se narodil v americkém Richmondu českým emigrantům, kteří utíkali ze socialistického Československa. V zámoří si následně otevřeli gymnastickou tělocvičnu, což jejich synovi dalo základ pro akrobatické skoky.
Dopolední program nabídne také curling. Mužský tým nastoupí v sedmém kole základní části proti Německu. Čechům se v turnaji zatím vůbec nedaří a stále čekají na první výhru.
Metoděj Jílek po zlaté jízdě: Bez haly v Česku trénujeme s hendikepem
Biatlonová štafeta a hokejové osmifinále
Čeští fanoušci vyhlížejí také biatlonovou štafetu mužů. Závod bude v Anterselvě ve 14.30 rozjíždět Tomáš Mikyska, po něm pojede Vítězslav Hornig, následovat bude dvaadvacetiletý Petr Hák a role finišmana už tradičně připadne Michalu Krčmářovi.
Zlatým hřebem dne je pro Čechy hokejové osmifinále s Dánskem. Úvodní buly je na programu v 16:40. Pokud výběr Radima Rulíka postoupí, čeká ho tým Kanady, který se do čtvrtfinále dostal přímo jako vítěz skupiny A.
Časy předkola play-off:
Německo - Francie (12:10 – Santa Giulia Arena)
Časy čtvrtfinále:
Slovensko – Německo/Francie (12:10 – Santa Giulia Arena)
Kompletní český program 11. dne Her i harmonogram najdete níže.
|Čas
|Sport
|Disciplína
|Češi
|9:05
|Curling🥌
|Týmy muži 9. kolo: Česko – Německo
|Radek Boháč, Marek Černovský, Martin Jurík, Lukáš Klíma, Lukáš Klípa
|10:00
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km skokanská část
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|10:45
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 1. jízda
|Adéla Měrková
|11:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky ženy kval. 2. jízda
|Adéla Měrková
|13:30
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 1. jízda
|Nicholas Novák
|13:45
|Severská kombinace
|Velký můstek / 10 km běžecká část - FINÁLE
|Jan Vytrval, Jiří Konvalinka
|14:15
|Akrobatické lyžování🤸
|Akrobatické skoky muži kval. 2. jízda
|Nicholas Novák
|14:30
|Biatlon🎯
|Štafeta mužů
|Michal Krčmář, Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Vítězslav Hornig, Petr Hák
|16:40
|Hokej
|Osmifinále s Dánskem
