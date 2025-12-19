Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě a na jaký nový sport se těšit?

Do startu zimních olympijských her 2026 zbývá už jen několik týdnů. Největší sportovní svátek roku se uskuteční od 6. do 22. února v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat české sportovce. Pod článkem najdete detailní tabulky s kompletním programem.
Slavnostní zahájení zimních olympijských her 2026 proběhne v pátek 6. února na stadionu San Siro v Miláně. Sportovní program ale odstartuje už dříve.

Ještě před oficiálním zahájením se rozběhnou první soutěže – na programu je turnaj smíšených dvojic v curlingu, ženský hokejový turnaj, kvalifikace snowboardového big airu i týmová soutěž v krasobruslení.

Olympijské hry potrvají do 22. února 2026 a nabídnou tradiční zimní sporty i atraktivní novinky. Fanoušci se mohou těšit na lyžování, biatlon, hokej, rychlobruslení, skoky na lyžích i snowboard.

Kompletní přehled soutěží den po dni a rozpis sportů najdete v přehledných tabulkách níže.

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Program 1. dne ZOH – sobota 7. února

ČasSportDisciplína
10:05-12:05CurlingKolo smíšených dvojic
10:30-12:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen ve slopestyle
11:30-13:50Alpské lyžováníSjezd mužů
12:10-14:40Lední hokejŽenské předkolo
13:00-14:50Běh na lyžíchSkiatlon žen 10km+10km
14:00-16:15Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů ve slopestyle
14:35-16:35CurlingKolo smíšených dvojic
14:40-17:10Lední hokejŽenské předkolo
16:00-17:50RychlobrusleníŽeny - 3000m
16:40-19:10Lední hokejŽenské předkolo
17:00-19:20SaněJednotlivci - jízdy 1 a 2
18:45-21:00Skoky na lyžíchŽeny - malý můstek jednotlivci
19:05-21:05CurlingKolo smíšených dvojic
19:30-21:05SnowboardingFinále mužů - big air
19:45-22:55KrasobrusleníTýmová soutěž (krátký program mužů, volná taneční jízda)
21:10-23:40Lední hokejŽenské předkolo

Program 2. dne ZOH – neděle 8. února

ČasSportDisciplína
09:00-11:00SnowboardingKvalifikace mužů a žen - obří paralelní slalom
10:05-12:05CurlingKolo smíšených dvojic
11:30-13:50Alpské lyžováníSjezd žen
12:30-14:00Běh na lyžíchSkiatlon mužů 10km+10km
13:00-14:40SnowboardingFinále mužů a žen - obří paralelní slalom
14:05-15:40BiatlonŠtafeta smíšených dvojic 4x6km
14:35-16:35CurlingKolo smíšených dvojic
16:00-18:20RychlobrusleníMuži - 5000m
16:40-19:10Lední hokejŽenské předkolo
17:00-19:40SaněJednotlivci - jízdy 3 a 4
19:05-21:05CurlingKolo smíšených dvojic
19:30-23:05KrasobrusleníTýmová soutěž (volné jízdy: dvojice, ženy, muži)
19:30-21:45SnowboardingKvalifikace žen - big air
21:10-23:40Lední hokejŽenské předkolo

Program 3. dne ZOH – pondělí 9. února

ČasSportDisciplína
10:05-12:05CurlingKolo smíšených dvojic
10:30-12:15Alpské lyžováníKombinace mužů (sjezd)
12:10-14:40Lední hokejŽenské předkolo
12:30-14:20Akrobatické lyžováníFinále žen - slopestyle
14:00-15:20Alpské lyžováníKombinace mužů (slalom)
16:40-19:10Lední hokejŽenské předkolo
17:00-19:20SaněJednotlivkyně - jízdy 1 a 2
17:30-19:05RychlobrusleníŽeny - 1000m
18:05-20:05CurlingSemifinále smíšených dvojic
19:00-21:15Skoky na lyžíchMuži - malý můstek jednotlivci
19:15-22:55KrasobrusleníKrátký program - taneční páry
19:30-21:05SnowboardingFinále žen - big air
20:10-22:40Lední hokejŽenské předkolo
21:10-23:40Lední hokejŽenské předkolo

Program 4. dne ZOH – úterý 10. února

ČasSportDisciplína
09:15-10:45Běh na lyžíchKvalifikace sprint klasicky (ženy, muži)
10:30-12:15Alpské lyžováníKombinace žen (sjezd)
10:30-13:15Short trackKvalifikace a finále - ženy 500m, muži 1000m, smíšená štafeta
11:15-12:15Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - boule, 1. kolo
11:45-13:50Běh na lyžíchFinále sprint klasicky (ženy, muži)
12:10-14:40Lední hokejŽenské předkolo
12:30-14:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - slopestyle
13:30-15:30BiatlonIndividuální závod mužů na 20km
14:00-15:20Alpské lyžováníKombinace žen (slalom)
14:05-16:05CurlingZápas o bronz - smíšené dvojice
14:15-15:15Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - boule
16:40-19:10Lední hokejŽenské předkolo
17:00-19:50SaněJednotlivkyně - jízdy 3 a 4
18:05-20:25CurlingFinále - smíšené dvojice
18:30-22:45KrasobrusleníKrátký program mužů
18:45-21:10Skoky na lyžíchSmíšené týmy
20:10-22:40Lední hokejŽenské předkolo
21:10-23:40Lední hokejŽenské předkolo

Program 5. dne ZOH – středa 11. února

ČasSportDisciplína
10:00-10:45Severská kombinaceMuži - malý můstek (skoky)
10:30-12:30SnowboardingKvalifikace žen - halfpipe
11:00-11:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - boule, 2. kolo
11:30-13:50Alpské lyžováníSuper-G mužů
13:45-14:35Severská kombinaceMuži - 10km běh
14:15-16:10BiatlonŽeny - 15km jednotlivci
14:15-15:35Akrobatické lyžováníFinále žen - boule
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo
17:30-20:40SaněDvojice muži a ženy - 1. a 2. jízda
18:30-20:00RychlobrusleníMuži - 1000m
19:05-22:05CurlingMuži - 1. kolo
19:30-23:10KrasobrusleníVolné tance
19:30-21:30SnowboardingKvalifikace mužů - halfpipe
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo

Program 6. dne ZOH – čtvrtek 12. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 1. kolo
10:00-10:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - boule, 2. kolo
10:00-11:30SnowboardingKvalifikace mužů - snowboardcross
11:30-13:50Alpské lyžováníSuper-G žen
12:00-13:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - boule
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo
13:00-14:55Běh na lyžíchIntervalový závod žen na 10km volně
13:30-15:10SnowboardingFinále mužů - snowboardcross
14:05-17:05CurlingMuži - 2. kolo
16:30-18:05RychlobrusleníŽeny - 5000m
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo
18:30-19:55SaněŠtafeta týmů
19:05-22:05CurlingŽeny - 2. kolo
19:30-21:20SnowboardingFinále žen - halfpipe
20:15-22:20Short trackFinále žen - 500m, muži - 1000m
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo (2 zápasy)

Program 7. dne ZOH – pátek 13. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 3. kolo
10:00-11:30SnowboardingKvalifikace žen - snowboardcross
12:00-13:55Běh na lyžíchIntervalový závod mužů na 10km volně
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo (2 zápasy)
13:30-15:10SnowboardingFinále žen - snowboardcross
14:00-15:40BiatlonMuži - 10km sprint
14:05-17:05CurlingŽeny - 3. kolo
16:00-18:40SkeletonŽeny - jízdy 1 a 2
16:00-18:15RychlobrusleníMuži - 10000m
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo, ženy - čtvrtfinále
19:00-23:15KrasobrusleníVolné jízdy mužů
19:05-22:05CurlingMuži - 4. kolo
19:30-22:20SkeletonMuži - jízdy 3 a 4
19:30-21:20SnowboardingFinále mužů - halfpipe
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo, ženy - čtvrtfinále

Program 8. dne ZOH – sobota 14. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 4. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníObří slalom mužů - 1. kolo
10:30-12:05Akrobatické lyžováníFinále žen - dvojité boule
12:00-14:00Běh na lyžíchŠtafeta žen 4x7,5km
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo (2 zápasy)
13:30-15:20Alpské lyžováníObří slalom mužů - 2. kolo
14:00-15:35BiatlonŽeny - sprint na 7,5km
14:05-17:05CurlingMuži - 5. kolo
16:00-18:05RychlobrusleníŽeny - týmová stíhačka, kvalifikace
16:00-18:05RychlobrusleníMuži - 500m
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo, ženy - čtvrtfinále
18:45-21:05Skoky na lyžíchMuži - velký můstek jednotlivci
19:05-22:05CurlingŽeny - 5. kolo
19:30-21:45Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - big air
20:15-23:05Short trackFinále (ženy - 1000m, muži - 1500m)
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo, ženy - čtvrtfinále

Program 9. dne ZOH – neděle 15. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 6. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníObří slalom žen - 1. kolo
10:00-12:50BobyMonobob ženy - 1. a 2. jízda
10:30-12:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - dvojité boule
11:00-12:30SnowboardingKvalifikace smíšených týmů - snowboardcross
11:15-12:00BiatlonMuži - stíhací závod na 12,5km
12:00-14:00Běh na lyžíchŠtafeta mužů 4x7,5km
12:10-14:40Lední hokejMuži - předkolo
13:30-15:20Alpské lyžováníObří slalom žen - 2. kolo
13:30-14:50SnowboardingFinále smíšených týmů - snowboardcross
14:05-17:05CurlingŽeny - 6. kolo
14:45-16:00BiatlonŽeny - stíhací závod na 10km
16:00-18:05RychlobrusleníMuži - týmová stíhačka, kvalifikace
16:00-18:05RychlobrusleníŽeny - 500m
16:40-19:10Lední hokejMuži - předkolo
18:00-20:00SkeletonSmíšené týmy
18:45-21:05Skoky na lyžíchŽeny - velký můstek jednotlivci
19:05-22:05CurlingMuži - 7. kolo
19:10-21:40Lední hokejMuži - předkolo
19:30-21:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - big air
19:45-22:25KrasobrusleníKrátký program dvojic
21:10-23:40Lední hokejMuži - předkolo

Program 10. dne ZOH – pondělí 16. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 7. kolo
10:00-12:00Alpské lyžováníSlalom mužů - 1. kolo
10:00-13:00BobyDvojbob mužů - 1. a 2. jízda
10:30-12:45SnowboardingKvalifikace žen - slopestyle
11:00-13:15Short trackFinále mužů - 500m, žen - 1000m
13:30-15:20Alpské lyžováníSlalom mužů - 2. kolo
14:00-16:15SnowboardingKvalifikace mužů - slopestyle
14:05-17:05CurlingMuži - 8. kolo
16:40-19:10Lední hokejŽeny - semifinále
19:00-22:15BobováníMonobob žen - 3. a 4. jízda
19:00-21:05Skoky na lyžíchMuži - super tým
19:05-22:05CurlingŽeny - 8. kolo
19:30-21:05Akrobatické lyžováníFinále žen - big air
20:00-23:10KrasobrusleníVolná jízda dvojic
21:10-23:40Lední hokejŽeny - semifinále

Program 11. dne ZOH – úterý 17. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 9. kolo
10:00-10:45Severská kombinaceSkoky - velký můstek
11:00-12:15Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - skoky
12:10-14:40Lední hokejMuži - kvalifikace (2 zápasy)
13:00-14:50SnowboardingFinále žen - slopestyle
13:30-14:45Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - skoky
13:45-14:35Severská kombinaceBěh na 10km
14:05-17:05CurlingŽeny - 9. kolo
14:30-16:10BiatlonŠtafeta mužů 4x7,5km
14:30-17:25RychlobrusleníFinále týmové stíhačky mužů a žen
16:40-19:10Lední hokejMuži - kvalifikace
18:30-22:45KrasobrusleníKrátký program žen
19:00-22:10BobováníDvojbob mužů - 3. a 4. jízda
19:05-22:05CurlingMuži - 10. kolo
19:30-21:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - big air
21:10-23:40Lední hokejMuži - kvalifikace

Program 12. dne ZOH – středa 18. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingŽeny - 10. kolo
09:45-10:45Běh na lyžíchKvalifikace týmového sprintu - volný styl
10:00-12:00Alpské lyžováníSlalom žen - 1. kolo
11:30-13:05Akrobatické lyžováníFinále žen - skoky
11:45-13:15Běh na lyžíchFinále týmového sprintu - volný styl
12:10-14:40Lední hokejMuži - čtvrtfinále
13:00-14:50SnowboardingFinále mužů - slopestyle
13:30-15:20Alpské lyžováníSlalom žen - 2. kolo
14:05-17:05CurlingMuži - 11. kolo
14:10-16:40Lední hokejMuži - čtvrtfinále
14:45-16:20BiatlonŠtafeta žen 4x6km
16:40-19:10Lední hokejMuži - čtvrtfinále
19:05-22:05CurlingŽeny - 11. kolo
20:15-22:05Short trackFinále mužů - 500m, ženy - 3000m štafeta
21:10-23:40Lední hokejMuži - čtvrtfinále

Program 13. dne ZOH – čtvrtek 19. února

ČasSportDisciplína
09:05-12:05CurlingMuži - 12. kolo
09:50-11:10SkialpinismusKvalifikace sprintu mužů a žen
10:00-10:50Severská kombinaceTýmový sprint - velký můstek
10:30-12:30Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - halfpipe
11:30-13:05Akrobatické lyžováníFinále mužů - skoky
12:55-14:45SkialpinismusFinále sprintu mužů a žen
14:00-15:00Severská kombinaceTýmový sprint - běh 2x7,5km
14:05-17:05CurlingŽeny - 12. kolo
14:40-17:10Lední hokejŽeny - zápas o bronz
16:30-18:10RychlobrusleníMuži - 1500m
19:00-23:15KrasobrusleníVolné jízdy žen
19:05-22:05CurlingSemifinále mužů
19:10-22:10Lední hokejŽeny - finále
19:30-21:30Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - halfpipe

Program 14. dne ZOH – pátek 20. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:00BobyDvojbob ženy - 1. a 2. jízda
10:00-11:30Akrobatické lyžováníKvalifikace žen - skicross
12:00-13:40Akrobatické lyžováníFinále žen - skicross
14:05-17:05CurlingSemifinále žen
14:15-15:20BiatlonMuži - hromadný start na 15km
16:30-18:10RychlobrusleníŽeny - 1500m
16:40-19:10Lední hokejMuži - semifinále
19:05-22:05CurlingZápas o bronz mužů
19:30-21:20Akrobatické lyžováníFinále mužů - halfpipe
20:15-22:40Short trackFinále žen - 1500m, muži - štafeta 5000m
21:10-23:40Lední hokejMuži - semifinále

Program 15. dne ZOH – sobota 21. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:00BobyČtyřbob - 1. a 2. jízda
10:00-11:30Akrobatické lyžováníKvalifikace mužů - skicross
10:45-12:35Akrobatické lyžováníFinále smíšených týmů - skoky
11:00-14:05Běh na lyžíchHromadný start mužů - klasicky, 50km
12:00-13:40Akrobatické lyžováníFinále mužů - skicross
13:30-14:50SkialpinismusFinále smíšených týmů - štafeta
14:05-17:05CurlingZápas o bronz žen
14:15-15:15BiatlonŽeny - hromadný start na 12,5km
15:00-18:00RychlobrusleníHromadný start mužů a žen
19:00-22:10BobováníDvojbob ženy - 3. a 4. jízda
19:05-22:25CurlingFinále mužů
19:30-21:20Akrobatické lyžováníFinále žen - halfpipe
20:00-22:30KrasobrusleníExhibice
20:40-23:40Lední hokejZápas o bronz mužů

Program 16. dne ZOH – neděle 22. února

ČasSportDisciplína
10:00-13:20BobyČtyřbob - 3. a 4. jízda
10:00-13:35Běh na lyžíchHromadný start žen - klasicky, 50km
11:05-14:25CurlingFinále žen
13:10-16:10Lední hokejFinále mužů

Nový sport na ZOH 2026

Zařazení nového sportu bývá při zimních olympijských hrách velkou událostí. Naposledy byl v roce 1998 přidán v Naganu snowboarding. V Miláně a Cortině se poprvé představí skialpinismus. Medaile se budou rozdávat v pěti disciplínách – v mužském a ženském sprintu, v závodu jednotlivců a ve smíšené štafetě.

Co je skialpinismus? Stručně řečeno jde o pohyb na lyžích ve volném terénu. V soutěžní podobě se odehrává na vyznačených trasách a kombinuje výstupy na lyžích se stoupacími pásy, výstupy s lyžemi na batohu a sjezdy. Hodnotí se nejrychlejší čas.

