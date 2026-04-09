Projekt Dětský čin roku hledá malé hrdiny. Zapojily se také známé tváře

Autor: Metro.cz
  15:19
V době, kdy se nás často snaží zahltit negativní zprávy, přichází projekt Dětský čin roku s důležitým poselstvím. Děti opravdu dokážou pomoci měnit svět. A co je na tom ještě lepší? I známé osobnosti z oblasti showbyznysu a sportu dlouhodobě podporují ty, kteří dělají velké věci.
Fotogalerie3

Dětský čin roku | foto: Metro.cz

Pomohli kamarádovi, postarali se o nemocného souseda nebo se postavili šikaně. Tyto příběhy si zaslouží být slyšet, a právě teď je ideální chvíle je přihlásit.

Dětský čin roku oceňuje malé i velké formy pomoci. Každý rok odměňuje nezištné činy dětí v několika kategoriích: Záchrana lidského života, Pomoc ostatním, Pomoc starším lidem, Kolektivní pomoc, Pomoc přírodě, Dobrý nápad a Pomoc na netu.

Jan Révai

Účastní se Révai i Ježek

„Zachránit někomu život znamená zachovat si chladnou hlavu i v situacích, které jsou nevyzpytatelné a velmi stresující. Vyžaduje to velkou odvahu a schopnost okamžitě jednat. Před dětmi, které dokázaly někomu zachránit život, smekám a věřím, že jejich příběhy budou inspirací pro nás všechny,“ uvádí herec Jan Révai.

Jitka Čvančarová

„Nápad je prvním impulzem ke konání dobra. Vynalézavost a dobrosrdečnost jsou vlastnosti, které spojují vítěze a vítězky Dětského činu roku a speciálně této kategorie. Věřím, že se v životě nikdo z nich neztratí a budou pomáhat i nadále,“ komentuje Jiří Ježek, více než desetinásobný paralympijský medailista a mistr světa v cyklistice.

Ještě 2 týdny

Do 20. dubna mohou rodiče, učitelé a děti sami přihlásit příběhy do osmi kategorií, které podporují patroni jako Aleš Háma, Jitka Čvančarová, Petra Černocká, Martin Košťál, a další známé tváře. Výběr příběhů následně probíhá pomocí veřejného hlasování.

Více informací najdete na www.detskycinroku.cz

Na Kuksu zaÄŤalo restaurovĂˇnĂ­ baroknĂ­ sochy VelkĂ©ho kĹ™esĹĄanskĂ©ho bojovnĂ­ka

ObezitologickĂ© centrum v DÄ›ÄŤĂ­nÄ› roÄŤnÄ› operuje 100 aĹľ 150 pacientĹŻ

