Sedmnáctý, a přitom zase jiný. Projekt Sparta vzdává hold opět dokázal překonat rekord z uplynulé sezony. Nejen fanoušci a partneři Sparty pomohli vybrat pro dobročinné nadace Integrovaného záchranného systému a Armády ČR částku 2.315.800 korun. Zároveň pražský klub upozornil na téma posttraumatického stresového syndromu, které se týká celé společnosti.
Ceremoniál projektu Sparta vzdává hold. | foto: Jakub Pláteník / HC Sparta Praha

Nejen výpovědi armádních veteránů a odborníků, ale také silné příběhy fanoušků Sparty tvořily letošní ročník projektu Sparta vzdává hold. Ten vyvrcholil zápasy Sparty v průkopnických oboustranných dresech proti Olomouci a Mladé Boleslavi, které v obou případech sledovala téměř zaplněná O2 arena. Na tribuny si našlo cestu více než 30 tisíc fanoušků.

Před oběma zápasy si fanoušci mohli vychutnat unikátní ceremoniál, na jehož přípravě se podílela také umělecká skupina Jednotka Rychlého Nasazení uznávaného choreografa Michala Cabana. Jeho součástí bylo nevídané slanění vojáků ze 4. brigády rychlého nasazení přímo ze střechy O2 areny.

Slanění vojáků při ceremoniálu projektu Sparta vzdává hold.

Šek za více než dva miliony korun

Před druhým duelem pak vedoucí představitelé Sparty Petr Vosmík a Jakub Dlouhý předali šek na částku 2.315.800 korun, který si mezi sebou rozdělí Nadace policistů a hasičů, Vojenský fond solidarity a poskytovatelé zdravotnické záchranné služby. Výsledná částka se skládá z výnosu živé a on-line aukce dresů a speciálních předmětů a z podpory na webu Donio.cz.

„Výsledná částka, která poputuje na konta dobročinných nadací, je fantastická. Ještě více mě těší, že se nám daří projekt rozvíjet a upozorňovat na důležitá celospolečenská témata. Další podařený ročník je pro nás závazkem pro ten následující, osmnáctý. Už teď na něm začínáme pracovat,“ říká generální ředitel Sparty Petr Vosmík.

Projekt Sparta vzdává hold přinesl tentokrát přes 2,3 milionu Kč. Letos se konal už 17. ročník.

Projekt se bude věnovat problematice PTSD

Kromě O2 areny si mohli fanoušci na české poměry unikátní zápasy vychutnat také v přímém přenosu stanice Oneplay Sport. Ceremoniál sklidil uznání nejen u českého sportovního světa. „Velkým vítězstvím pro nás bude, když se lidé s posttraumatickým stresovým syndromem (PTSD) nebudou bát o svém problému mluvit a požádat o pomoc odborníky. Všichni, kteří si podobnou situací prošli, se shodují v jednom – bolest není slabost,“ říká Jakub Dlouhý, člen správní rady klubu zodpovědný za marketing a obchod.

Banket projektu Sparta vzdává hold.

Projekt Sparta vzdává hold se této problematice bude věnovat dlouhodobě. Sparta v rámci O2 areny nabídne na každý domácí zápas několik míst právě pro osoby, které se potýkají s posttraumatickým stresovým syndromem. Cíl je jasný: pomoci těmto lidem přijít na jiné myšlenky a usnadnit jim návrat do běžného života.

Témata: projekt, O2 Universum

