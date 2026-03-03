Pokus o humorné gesto, či provokace? Zatímco prezident Petr Pavel mluvil o obraně, šéf Motoristů Petr Macinka ve Sněmovně listoval Rudým právem. Může se tak jednat o další pokračování jejich nedávného sporu ohledně jmenování Filipa Turka do funkce ministra životního prostředí.
Gesto bylo vnímáno jako připomínka skutečnosti, že prezident Pavel byl před rokem 1989 členem KSČ. Samotný ministr ale tento úmysl popírá. „Nic jsem nesledoval. Někdo mi to dal, chtěl jsem ukázat ministrovi obrany nějaké dobové články týkající se armády,“ odvětil Macinka na dotaz iDNES.cz, co chtěl vyjádřit tím, že si při projevu Petra Pavla listoval v Rudém právu.
Paradoxem bylo, že ve vydání z 28. ledna 1989, které měl Macinka u sebe, vyšel mimo jiné článek o snižování počtu osob a změnách v Československé lidové armádě. Prezident Pavel naopak ve svém projevu uvedl, že snižování výdajů je v současné době nezodpovědné.
Turek si četl také komunistický výtisk
Podobně jako Macinka si ve Sněmovně počínal i jeho stranický kolega Filip Turek. Ten měl před sebou položené Haló noviny. Jednalo o stranický deník, jenž prezentoval převážně názory KSČM v letech 1991 až 2022.
Počínání obou politiků následně zkritizovali někteří opoziční poslanci. „Petr Macinka neustále ukazuje, že jeho ubohá arogance nemá hranic. Provokovat tímto způsobem za zády prezidenta je opravdu trapné a klukovské...,“ napsal na síti X předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
„To je jejich právo, číst si Právo,“ glosoval na dotaz novinářů Macinkovu literaturu místopředseda hnutí ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Ale tak samozřejmě já to beru s určitou nadsázkou. Oni tím vyjadřují nějaký postoj vůči panu prezidentovi, který je zklamal v rámci přístupu k Motoristům a k jejich nominantům,“ dodal.
Vystoupení Pavla ve Sněmovně
Prezident Pavel v PS zkritizoval letošní snížení výdajů na obranu a bezpečnost. „Posilování naší obrany není příprava na válku, ale naopak cesta pro zajištění míru. Nestačí si mír jen přát a doufat, že sám od sebe nastane, ale je nutné se o něj dlouhodobě a aktivně zasazovat,“ řekl.
Podle aktuálního vládního návrhu by mělo Ministerstvo obrany letos hospodařit s rozpočtem 154,79 miliardy korun. Původní návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) přitom počítal s částkou vyšší o zhruba 21 miliard korun.
Celkové výdaje na obranu mají letos dosáhnout přibližně 185 miliard korun, přičemž asi 30 miliard korun bude čerpáno z jiných rozpočtových kapitol. Podle lednové makroekonomické predikce by Česká republika měla letos na obranu vynaložit 2,07 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Premiér Andrej Babiš na konci února uvedl, že Česká republika neplánuje směřovat k navýšení obranných výdajů na 3,5 procenta HDP. Na této úrovni se přitom loni v červnu dohodly členské státy NATO, přičemž dalších 1,5 procenta HDP má připadat na související nevojenské investice.
Česku podle Pavla chybí i potřebná moderní krizová legislativa. „Požadavek vychází ze závěrů minulých krizí, ale také od řady cvičení s krizovou tematikou, která jsme absolvovali. Pokud nové zákony v této oblasti nebudou přijímány s dostatečnou rychlostí, můžeme být velice rychle paralyzováni s každou novou větší krizí,“ podotkl prezident.