Projev Petra Pavla v PS doprovodilo Macinkovo gesto s Rudým právem. Turek měl výtisk Haló sobota

Lukáš Karbulka
Lukáš Karbulka
  16:41aktualizováno  19:02
Během projevu prezidenta Petra Pavla o obraně ve Sněmovně vzbudilo pozornost podivné gesto předsedy Motoristů sobě Petra Macinky. Ten totiž vytáhl a následně si listoval v archivním Rudém právu. Čestný předseda hnutí Filip Turek měl před sebou Haló noviny.
Fotogalerie3

Prezident Petr Pavel mluví na 10. schůzi sněmovny zatímco ministr zahraničí Petr Macinka si prohlíží historické vydání Rudého práva. (3. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pokus o humorné gesto, či provokace? Zatímco prezident Petr Pavel mluvil o obraně, šéf Motoristů Petr Macinka ve Sněmovně listoval Rudým právem. Může se tak jednat o další pokračování jejich nedávného sporu ohledně jmenování Filipa Turka do funkce ministra životního prostředí.

Gesto bylo vnímáno jako připomínka skutečnosti, že prezident Pavel byl před rokem 1989 členem KSČ. Samotný ministr ale tento úmysl popírá. „Nic jsem nesledoval. Někdo mi to dal, chtěl jsem ukázat ministrovi obrany nějaké dobové články týkající se armády,“ odvětil Macinka na dotaz iDNES.cz, co chtěl vyjádřit tím, že si při projevu Petra Pavla listoval v Rudém právu.

Paradoxem bylo, že ve vydání z 28. ledna 1989, které měl Macinka u sebe, vyšel mimo jiné článek o snižování počtu osob a změnách v Československé lidové armádě. Prezident Pavel naopak ve svém projevu uvedl, že snižování výdajů je v současné době nezodpovědné.

Ministr zahraničí Petr Macinka a Filip Turek před projevem prezidenta Petra Pavla na 10. schůzi sněmovny. (3. března 2026)

Turek si četl také komunistický výtisk

Podobně jako Macinka si ve Sněmovně počínal i jeho stranický kolega Filip Turek. Ten měl před sebou položený výtisk Haló sobota – přílohu Rudého práva z téhož dne. Ta byla vydávána v 60. až 80. letech minulého století.

Počínání obou politiků následně zkritizovali někteří opoziční poslanci. „Petr Macinka neustále ukazuje, že jeho ubohá arogance nemá hranic. Provokovat tímto způsobem za zády prezidenta je opravdu trapné a klukovské...,“ napsal na síti X předseda KDU-ČSL Marek Výborný.

„To je jejich právo, číst si Právo,“ glosoval na dotaz novinářů Macinkovu literaturu místopředseda hnutí ANO a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. „Ale tak samozřejmě já to beru s určitou nadsázkou. Oni tím vyjadřují nějaký postoj vůči panu prezidentovi, který je zklamal v rámci přístupu k Motoristům a k jejich nominantům,“ dodal.

Poslanec Filip Turek měl ve Sněmovně při projevu prezidenta Petra Pavla na stolku staré vydání Haló novin. (3. března 2026)

Vystoupení Pavla ve Sněmovně

Prezident Pavel v PS zkritizoval letošní snížení výdajů na obranu a bezpečnost. „Posilování naší obrany není příprava na válku, ale naopak cesta pro zajištění míru. Nestačí si mír jen přát a doufat, že sám od sebe nastane, ale je nutné se o něj dlouhodobě a aktivně zasazovat,“ řekl.

Podle aktuálního vládního návrhu by mělo Ministerstvo obrany letos hospodařit s rozpočtem 154,79 miliardy korun. Původní návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) přitom počítal s částkou vyšší o zhruba 21 miliard korun.

Celkové výdaje na obranu mají letos dosáhnout přibližně 185 miliard korun, přičemž asi 30 miliard korun bude čerpáno z jiných rozpočtových kapitol. Podle lednové makroekonomické predikce by Česká republika měla letos na obranu vynaložit 2,07 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Premiér Andrej Babiš na konci února uvedl, že Česká republika neplánuje směřovat k navýšení obranných výdajů na 3,5 procenta HDP. Na této úrovni se přitom loni v červnu dohodly členské státy NATO, přičemž dalších 1,5 procenta HDP má připadat na související nevojenské investice.

Česku podle Pavla chybí i potřebná moderní krizová legislativa. „Požadavek vychází ze závěrů minulých krizí, ale také od řady cvičení s krizovou tematikou, která jsme absolvovali. Pokud nové zákony v této oblasti nebudou přijímány s dostatečnou rychlostí, můžeme být velice rychle paralyzováni s každou novou větší krizí,“ podotkl prezident.

