Výhodou těchto oprav je výrazně kratší doba v servisu, nižší cena i menší spotřeba materiálu. Zachování původního dílu a laku může být výhodou také při pozdějším prodeji vozu.
Stovky důlků lze opravit během jediného dne
PDR neboli Paintless Dent Repair je metoda, při které se deformovaný plech pomocí speciálních nástrojů postupně vrací do původního tvaru bez následného lakování. Hodí se především na parkovací promáčkliny nebo škody způsobené krupobitím.
„Skutečný rozsah lze dobře posoudit až po nasvícení karoserie speciální PDR lampou. Pokud zůstal lak neporušený, plech není příliš natažený a promáčklina nemá ostré zlomy, může být PDR vhodnou variantou,“ říká Petr Novák, technik společnosti BSAUTO.
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Rozsah škody přitom nemusí být malý. Při středním poškození po krupobití, tedy přibližně 200 až 600 důlcích, lze vůz pomocí metody PDR opravit během jednoho pracovního dne. Oprava spojená s klempířskými pracemi a lakováním může oproti tomu zabrat až dva týdny.
Oprava může dávat smysl i z pohledu pojišťovny
Způsob opravy hraje roli také při likvidaci pojistné události. Například Česká podnikatelská pojišťovna chce u parciálních škod systematicky podporovat opravu před výměnou všude tam, kde je technologicky možná, bezpečná a kvalitativně plnohodnotná.
„Pokud je oprava technologicky možná a bezpečná, dává smysl nejprve posoudit, zda lze původní díl zachovat. Chceme proto podporovat postupy, které dávají opravě přednost před výměnou všude tam, kde je výsledkem plnohodnotné a kvalitní řešení,“ říká Martin Vyskočil z České podnikatelské pojišťovny.
Takový přístup je podle ČPP cestou, jak podporovat moderní opravárenské postupy a zároveň řešit škody efektivněji.
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Rozdíl v ceně může být několikanásobný
Výrazný je také rozdíl v ceně opravy. „U jednoho nebo dvou důlků se může cena PDR pohybovat přibližně kolem jednoho až dvou tisíc korun. Samotné lakování menšího dílu, například blatníku, vyjde zhruba na pět až sedm tisíc,“ říká Petr Novák z BSAUTO.
U větších dílů může být rozdíl ještě vyšší. Lakování střechy může stát kolem 15 tisíc korun, zatímco odstranění několika důlků metodou PDR přibližně čtyři až pět tisíc. Konkrétní cena vždy závisí na rozsahu a umístění poškození.
Podobný princip platí také u čelních skel. Pokud lze menší poškození scelovat, není potřeba měnit celé sklo, což může znamenat nižší cenu i kratší dobu opravy. Podle Slavia pojišťovny se běžná cena jejich výměny pohybuje mezi 15 a 20 tisíci korun, zatímco oprava scelením obvykle vyjde přibližně na čtyři až pět tisíc. Samotný zásah může být hotový zhruba za hodinu.
Seriózní servis vás nebude nutit vyměnit celé dveře, když ví, že je tu metoda, která promáčklinu vyřeší mnohem jednodušeji a levněji.
Igor Sirota, tiskový mluvčí ÚAMK
Méně materiálu i odpadu
PDR má také ekologický rozměr. Odpadá při něm lakování a s ním související spotřeba materiálu a energie. Pokud není nutná výměna celého dílu, odpadá také výroba, doprava a následná likvidace poškozeného dílu.
Stejně je to i u scelování čelních skel. Jeho využití přitom roste. Například u Slavia pojišťovny se podíl oprav vůči výměnám mezi lety 2024 a 2025 zvýšil z 23 na 35 procent.
„Vidíme, že pokud klienti mají správné informace, volí častěji opravu místo výměny. Scelování přitom není nouzové řešení, ale plnohodnotná varianta, která dává smysl ekonomicky i z pohledu udržitelnosti,“ říká Radek Hanák, vedoucí likvidace pojistných událostí Slavia pojišťovny.
Řidiči o PDR stále často nevědí
Přestože se metoda PDR využívá již řadu let, podle Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK) o ní část motoristů stále neví.
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„Povědomí o této metodě mezi českými motoristy neustále roste, nicméně stále není dostatečné, což je v mnoha případech ke škodě samotných majitelů aut,“ říká Igor Sirota, tiskový mluvčí ÚAMK.
Důležitý je podle něj také výběr servisu. PDR vyžaduje zkušeného technika a neodborně provedený zásah může naopak způsobit další škody. Řidiči by si proto měli ověřit zkušenosti konkrétního pracoviště a vhodnost metody nechat posoudit odborníkem.
„Seriózní servis vás nebude nutit vyměnit celé dveře, když ví, že je tu metoda, která promáčklinu vyřeší mnohem jednodušeji a levněji,“ doplňuje Sirota.