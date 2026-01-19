Propaganda a lechtání eg mocných? Exkluzivní dokument Melania odhaluje zákulisí Bílého domu

Jedinečný pohled do posledních dvaceti dnů před prezidentskou inaugurací roku 2025, vyprávěný z perspektivy nově zvolené první dámy. To slibuje dokumentární snímek Melania, který vstoupí do kin příští pátek.

Pohled na návrat paní Trump do Bílého domu jde do kin, příští pátek má nabídnout exkluzivní scény. | foto: FORUM FILM CZ

Díky exkluzivním záběrům zachycujícím důležitá setkání, soukromé rozhovory a místa před kamerami dosud skrytá vypráví film skutečný příběh paní Melanie Trump o jejím návratu na jeden z nejmocnějších postů na světě.

Osobní příběh první dámy USA od studií Amazon MGM ukazuje, jak se Melania vyrovnává s veřejným tlakem, rodinnými a profesionálními výzvami, přípravami na inauguraci a svou rolí v Bílém domě,“ uvádějí zástupci českého distributora snímku, společnosti Forum Film CZ.

Diváci se podle všeho mohou těšit na exkluzivní a dosud nezveřejněné záběry z příprav, osobní rozhovory, zákulisní momenty a rodinné situace, které doprovázely Melanii během tohoto náročného období. Tvůrci lákají na scény z Bílého domu a další exkluzivní materiály, jež dosud nebyly veřejně k vidění.

„Režie i produkce se ujal Brett Ratner, který v minulosti režíroval například velkofilmy jako Křižovatka smrti, Červený drak nebo X-Men: poslední vzdor,“ dodávají lidé z Forum Film CZ.

Kontroverzní tvůrce

Snímek již nyní provází řada kontroverzí. Vše začíná u hlavního tvůrce snímku, režiséra Ratnera, který už jedenáct let nenatočil žádný celovečerák. Několik žen jej totiž obvinilo ze znásilnění a obtěžování. Už předtím měl však zkušený režisér pověst nepříjemného hrubiána, což má sice kdekdo, ale v prosinci byla jeho fotografie zařazena mezi materiály, které byly uvolněny na veřejnost v souvislosti s odsouzeným pedofilem Jeffreyem Epsteinem.

Trump studio uvádí

„Melania Trump je pak výkonnou producentkou snímku a úzce se podílela na jeho vzniku. S jistotou tedy neuvidíme nic, co by Melania, potažmo její manžel, nechtěla. Můžeme zapomenout na to, že bychom se dočkali kritického pohledu, skutečně hloubavé sondy nebo dokumentu, jenž by odhaloval cokoliv opravdu zajímavého. Tohle je na zakázku natočené PR video,“ komentuje Petr Slavík z filmového webových stránkách fandimefilmu.cz.

Licence vzbuzuje otázky

Kontroverze se vynořují i v souvislosti s masivní licenční smlouvou Amazonu na snímek s částkou pohybující se okolo čtyřiceti milionů dolarů. Tu studio Amazon MGM zaplatilo, nicméně je předmětem debat, proč společnost investuje do tak politicky citlivého materiálu. A proč se tak děje právě nyní.

