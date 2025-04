První díl je o obvinění třináctiletého kluka z vraždy mladé dívky, druhý o tom, jak se naplno rozbíhá vyšetřování, respektive hledání motivu pachatele, třetí řeší psychologický profil obviněného a ve čtvrtém se řeší dopad na život rodiny ústředního mladého muže. Tak by se daly shrnout základní náměty jednotlivých epizod seriálu Adolescent, který nesměl chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Stephen Graham v roli tvůrce i hlavní herecké hvězdy

Emoční masakr

Začnu trochu zeširoka. Mezi vrcholy antologie Minisérie Monstrum: Příběh Lylea a Erika Menendezových, která na Netflixu trendovala loni na podzim, patřil bezesporu emotivní rozhovor ústřední dvojice otcovrahů a matkovrahů v jednom s právničkami. V něm vykutálení bratři popisovali, kterak je rodiče zneužívali, a co všechno v dětství (nejspíš) museli vytrpět. Tehdy jsem do článku napsal něco v tom smyslu, že šlo o mrazivou záležitost, jakou lze přirovnat ke sledování jakékoliv ze závěrečných epizod kterékoliv řady české mutace seriálu Terapie. Pro útlocitnější diváky bylo tehdy těžké popisované věci na první dobrou rozdýchat.

Při sledování Adolescenta jsem měl občas hodně podobné pocity. Minisérie vyprávějící o tom, jak třináctiletý kluk čelí obvinění z mordu spáchanho na stejně staré spolužačce, a jeho rodina, terapeutka i ne zcela objektivní vyšetřující detektiv všemožně hledají odpověď na otázku, co a taky proč se vlastně odehrálo. V několika momentech jde o opravdu hodně psycho podívanou, u níž kazí dojem pouze fakt, že jsou scénáristé lidé kolem padesátky. A naopak jí přidává nápaditá kamera.

Kamarád od Tatea

Ponechme ještě chviličku stranou úctyhodný a pravděpodobně i značně atletický výkon kameramanů a řešme děj. Tvůrci seriálu se totiž velice bravurně otírají o fenomén frustrace a s ní spojeným násilím teenagerů. Pravda, všechny ty řeči o incelech, nejen matrixovské červené a modré pilulce, o Andrewu Tateovi a jeho vlivu na mladé muže, a jiných piškuntáliích, se tu sice moc nerozvádějí. Jakmile ale začnou z úst postav padat určité pojmy, především v druhé epizodě, dojde vám, oč tu vlastně celou dobu nejspíš šlo a půjde.

Odpovědět či neodpovědět?

Absence motivu je ta tam a zůstává nepříjemný pocit v žaludku. Pocit, že i my coby diváci možná tápeme v prostředí, ve kterém vyrůstá generace alfa. A že zkušenosti s digitálním světem, zejména ty negativní, jsou v dnešní době pro mladé lidi stejně důležité, jako zážitky nabyté ve skutečném světě. Paradoxně o nich vyprávějí muži ve středním věku, u kterých by člověk očekával, že budou, co se týče světa teenagerů, naprosto mimo mísu. Opak se ale zdá býti pravdou.

„Na jeden záběr“

Pod minisérií Adolescent jsou podepsaní tvůrci Stephen Graham, tedy producent a herec, který předvedl památné výkony v seriálech Impérium - Mafie v Atlantic City, Tisíc ran, Těla, a také filmech Bod varu či Podfu(c)k). A také Jack Thorne. Druhý jmenovaný sice nikde nehrál, zato se však podílel například na seriálu Jeho temné esence či dvojici snímků o Enole Holmes.

„Dneska se vidíme naposled.“

Graham v seriálu ztvárňuje i jednu z nejdůležitějších postav - otce ústředního adolescenta Eddieho Millera. Jeho syna, třináctiletého Jamieho, hraje mladičký Owen Cooper. Oba jsou herecky naprosto brilantní. Seriál nejprve zpracovává poměrně puntičkářsky a velice efektně proces zatčení (odtud věta s penisem, kterou jsme vypíchli do titulku), následně spíše emotivně vyšetřování vraždy, terapeutické výslechy i nakonec drtivý dopad případu na Jamieho rodinu a její každodenní život.

Všechny čtyři díly jsou natočené poměrně specificky. Kamera se lepí na postavy jako exkrement na košili. Celé to celé působí dojmem, že byla každá epizoda natočená na jeden jediný záběr. To by ale samozřejmě nebylo technicky proveditelné. Už kvůli střídání prostředí, koordinaci herců a štábu či faktu, že se občas ruční kamera najednou ocitá ve vzduchu coby dron či pevně připevněná na kapotě auta. Nenechte se proto zmást, když se někde dočtete zaručeně pravé zprávy o jednom jediném záběru. Díky tomuto stylu nicméně celý koncept působí mnohem promyšleněji a moderně. Je to také jeden z prostředků, kterými se vám Adolescent zaryje ještě hlouběji pod kůži.

Hrají: Stephen Graham, Owen Cooper, Ashley Walters, Faye Marsay a další

Pozdě na terapii

Kde může rodič v jednadvacátém století udělat ve výchově chybu, aniž by o tom vůbec věděl? Jak se v době puberty a nalézání vlastní sexuality může kvůli sociálním sítím pokroutit lidská duše? Známe opravdu dobře lidi, které milujeme? A jak se zachovat tváří v tvář situaci, která je temná a zdrcující naprosto jiným způsobem, než bychom si dokázali vůbec představit či předvídat? Všechny tyto otázky si možná budete, podobně jako já, klást při sledování Adolescenta. Minisérie samotná vám na ně ovšem odpověď přímo nedá. I tak jde však o zajímavou emocionální sondu, která z nabídky současné seriálové produkce trčí podobně výrazně jako lať na plotě vězení pro mladistvé. Ale tam laťkový plot obvykle nemívají.

Jedním z producentů seriálu je i Brad Pitt. S ním se Stephen Graham potkal již během natáčení filmu Guye Ritchieho Podfu(c)k z roku 2000.