Prostřeno! míří mezi foodblogery. Jeden soutěžící to ale s přísností přehání

Tereza Šimurdová
Tereza Šimurdová
  17:34
Sledovat Metro na Googlu
Pistáciové matcha tiramisu... No věřili byste, že je veganské?

Pistáciové matcha tiramisu... No věřili byste, že je veganské? | foto: Prostřeno!

Pavel Berky
Svíčková podle Františka
František Káňa
Alena Vacková
8 fotografií
Vegetariánství, veganství a menu postavené na mase. Prostřeno tentokrát pozvalo foodblogery a čekalo, co předvede nejpřísnější soutěžící. Ten se totiž k plotně postaví až v pátek. A po celém týdnu bude mít co obhajovat.

Jsem fanynka Prostřena. Takže když jsme v redakci dostali možnost vidět další týden 31. série s předstihem, dlouho jsem se nerozmýšlela. Tentokrát se u stolu sejde pět foodblogerů. Lidé, kteří jídlo nejen rádi jedí, ale také vaří, fotí a sdílejí na sítích. Čekala jsem proto hezké talíře a trochu přísnější hodnocení. Obojí přišlo.

Wagyu steak připravovaný na otevřeném ohni, doplněný espumou z pálených brambor a hnědého másla od Pavla Berkyho

U jednoho soutěžícího bych tu přísnost ale klidně ubrala. Nejdřív však pochvala za nové bodování. Vedle jídla se nově samostatně hodnotí také atmosféra večera, takže hostitel může získat až 80 bodů. Za mě skvělá změna. V Prostřenu přece vždycky záleželo i na tom, jestli byste s dotyčným chtěli strávit večer. Teď se to konečně může výrazněji projevit ve výsledku. A že tahle sestava na poměry soutěže amatérských kuchařů působí dost zkušeně? Produkci to tentokrát odpouštím. Na takové vaření se totiž dobře dívá.

Doritos už nejsou jen chipsy. Z pytlíku vzniká celé jídlo, které dobývá KFC

Já jsem veganka…

V pondělí začíná Eva, spisovatelka, výtvarnice a vegetariánka. Připravuje bylinkovou polévku, vaječnou omeletu nebo dort s tofu. Mě si ale získává hlavně surovinami ze zahrádky. Bylinky, zimolez... Až jednou budu mít vlastní dům, přesně tohle chci. Vyjít ven, něco utrhnout a uvařit z toho večeři. Zatím o tom alespoň sním u televize.

Eva Francová neboli „evazesvatojanu“

První zajímavý moment přichází s oznámením další soutěžící Aleny, že je veganka. Pohledy kolem stolu stojí za to. Hlavně když víte, že František a Pavel mají svá menu postavená na mase. Protože to v zápětí na sebe samozřejmě prozradí. Někdo v tom vidí výzvu, někdo si nejspíš v duchu přepočítává, co všechno bude muset změnit. Zatím je ale u stolu příjemně. Někteří se znají ze sociálních sítí, sledují svou tvorbu a mají si co říct. Žádnou očividnou taktiku v tuhle chvíli nevidím. Jsem upřímně zvědavá, jak dlouho jim ta pohoda vydrží.

Proč chuť nesmí ustoupit fotce? Šéfkuchař Gal ben Moshe vypraví o Michelinu i Praze

Tofu ještě šanci dostane

Úterní Karolína sází na asijskou kuchyni. Jenže u stolu sedí Pavel, který má k Asii blízko a rozhodně jí nic nedaruje. Právě tady začínám být zvědavá na jeho pátek. Protože když někdo nastaví ostatním takovou laťku, automaticky ji pak čekám i u něj.

Karolína Hrubešová neboli „Fit Katchaba“

Ve středu vaří Alena a její veganské menu mě baví víc, než jsem čekala. Italský penicilin nebo pistáciové matcha tiramisu? Tohle bych ochutnala okamžitě. Ještě pár dní po zhlédnutí přemýšlím, jestli bych podobně nedokázala jíst častěji. Jen bych se nejdřív musela naučit mít ráda tofu.

Alena Vacková

Podobně na tom je i František, který během týdne uvažuje o vynechání masa. Líbí se mi, že takové přemýšlení přichází přirozeně, přes konkrétní jídlo. Člověk vidí, co všechno se dá připravit, a najednou by to sám zkusil. I když zatím jen ze sedačky.

Znáte restauraci PRU58? Z „ruiny“ je dnes jeden z nejzajímavějších podniků v Praze

Svíčková dvakrát, prosím

Čtvrteční František je pro mě jedním z nejsilnějších hostitelů týdne. U plotny má cit a jistotu, na jeho práci je radost se dívat. Navíc připraví téměř celé menu ve dvou verzích, klasické a veganské. Hovězí vývar, svíčková, krupicové noky z odpalovaného těsta... Už samotné menu dá dost práce, natož když chcete plnohodnotně pohostit i obě soupeřky, které nejedí maso. Eva s Alenou jeho snahu oceňují a místy vypadají opravdu nadšeně. Já taky.

František Káňa

Večer ale nabídne i osobnější rozhovor. František mluví o tom, jaký je život se synem autistou, a odpovídá na otázky ostatních. Vedle vaření dostává prostor i jeho rodina a každodenní zkušenost, kterou ostatní od stolu neznají. Pavel má ovšem i tentokrát výhrady. A už se opravdu nemůžu dočkat pátku.

Z kuchyně, kde se smažil Junior, až do La Verandy: Jak vaří šéfkuchař Jiří Husák

Tak se ukaž, Pavle

Pavel hosty vítá na statku a od začátku příprav je jasné, že vařit umí. Wagyu steak, zmrzlina z citronové trávy, papája s kokosem. Chvílemi si říkám, jestli jsem si omylem nepustila MasterChefa. Jeho kuchařské schopnosti mu neberu. Během týdne mi ale vadí rozdíl mezi tím, jak přistupuje k ostatním on a jak ostatní k sobě navzájem. Zatímco zbytek stolu dokáže nad chybou přimhouřit oko, Pavel bývá nekompromisní. Možná je hodně soutěživý, možná má zkrátka jiné nároky. Na mě už je toho místy moc. Zvlášť v sestavě, která si jinak umí vyjít vstříc. Jestli svým pátečním výkonem přísnost obhájí, posuďte sami. Výsledek prozrazovat nebudu.

Pavel Berky

Tenhle týden ale za sledování stojí. Kvůli nápadům, které budete chtít vyzkoušet, i lidem, jejichž recepty si možná začnete ukládat na Instagramu. Já si odnáším chuť dát další šanci tofu. A pořád chci tu zahrádku.

Na foodblogerské Prostřeno! se můžete dívat od pondělí 7. září v 17:55 na Primě.

Sledovat Metro na Googlu
Témata: Maso, tofu, Prostřeno, stůl

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte, která evropská země má tuto vlajku?

ilustrační snímek

Evropské vlajky mají často podobné barvy i motivy, přesto je každá z nich něčím specifická a jedinečná. Vyznáte se ve vlajkách okolních zemí nebo máte v paměti i ty z méně známých koutů Evropy?...

Nezaseknete se? V Praze otevřou 40metrovou klouzačku za miliony, mohou na ni i dospělí

Přijďte se sklouznout, klouzačka je hotová a pro veřejnost se otevře od 1. září.

Jedna jízda, více než čtyřicet metrů a pořádná rychlost. Praha 6 v úterý 1. září 2026 otevře novou svahovou klouzačku, která má být nejdelší v hlavním městě. Svézt se mohou děti i dospělí. Jenže...

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

30 let a téměř 8 milionů vozů. Z tohohle českého auta se stal světový bestseller

Bateriový koncept

Legendární Škoda Octavia slaví třicet let. První generace se představila v roce 1996 a její cena začínala na 335 700 korunách. Od té doby se z českého modelu stal jeden z nejúspěšnějších vozů značky...

XCMG představilo první prstencový jeřáb na světě s nosností 14 000 tun

Skauti ve Zlíně otevřeli novou krajskou klubovnu, vzniká i archiv

Skauti ve ZlĂ­nÄ› otevĹ™eli novou krajskou klubovnu, vznikĂˇ i archiv

Skauti dnes ve Zlíně otevřeli novou krajskou klubovnu. Prostory na takzvaném druhém segmentu na sídlišti Jižní Svahy nahradily původní malou klubovnu v centru...

3. září 2026  16:41,  aktualizováno  16:41

Pilsen Busking Fest ode dneška nabízí v centru Plzně pouliční umělce z 18 zemí

ilustrační snímek

Ode dneška žije po čtyři dny centrum Plzně festivalem pouličního umění Pilsen Busking Fest. Jeho 13. ročník, který se kvůli stavebním pracím na náměstí...

3. září 2026  16:37,  aktualizováno  16:37

Hnutí ANO jde do komunálních voleb v Liberci s cílem vyhrát je

HnutĂ­ ANO jde do komunĂˇlnĂ­ch voleb v Liberci s cĂ­lem vyhrĂˇt je

Hnutí ANO chce komunální volby v Liberci vyhrát. Jejich lídr Tomáš Rec za ideální stav považuje zisk 12 až 13 křesel v 39členném zastupitelstvu krajského...

3. září 2026  16:30,  aktualizováno  16:30

Letošní horké léto přilákalo na brněnská koupaliště nadprůměrné počty lidí

ilustrační snímek

Vysoké letní teploty přilákaly na některá brněnská koupaliště nadprůměrné množství návštěvníků, někde návštěvnost lámala rekordy. Úspěšnou sezonu za sebou má...

3. září 2026  16:19,  aktualizováno  16:19

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V sokolovském zámku otevřeli edukační centrum, spojené je s knihovnou

V sokolovskĂ©m zĂˇmku otevĹ™eli edukaÄŤnĂ­ centrum, spojenĂ© je s knihovnou

V sokolovském zámku se dnes otevřelo edukační centrum s muzejní knihovnou a výstavními prostory nazvanými Expozice zdarma. Novinářům to řekl ředitel...

3. září 2026  16:13,  aktualizováno  16:13

První akcí v hale na výstavišti v Brně bude mistrovství Evropy žen v házené

PrvnĂ­ akcĂ­ v hale na vĂ˝staviĹˇti v BrnÄ› bude mistrovstvĂ­ Evropy Ĺľen v hĂˇzenĂ©

První akcí, která se odehraje v T-Areně na brněnském výstavišti, bude mistrovství Evropy žen v házené. EURO 2026 se v nové multifunkční hale uskuteční od 4. do...

3. září 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Měl to být další hit Ridleyho Scotta. Místo toho přišel jeden z jeho propadáků

Ridley Scott

Filmový génius, takřka devadesátiletý režisér Ridley Scott, uvedl do kin jeden ze svých největších propadáků. Podrobnosti o tématu přináší Jakub Vopelka, redaktor webu Kinobox.cz.

3. září 2026  17:46

Prostřeno! míří mezi foodblogery. Jeden soutěžící to ale s přísností přehání

Pistáciové matcha tiramisu... No věřili byste, že je veganské?

Vegetariánství, veganství a menu postavené na mase. Prostřeno tentokrát pozvalo foodblogery a čekalo, co předvede nejpřísnější soutěžící. Ten se totiž k plotně postaví až v pátek. A po celém týdnu...

3. září 2026  17:34

Skočil pro dítě do kolejiště metra, pak tiše zmizel. To je na metál, oceňují lidé

Kamera zachytila pád sedmiletého chlapce do kolejiště metra a jeho záchranu

Absolutní respekt. Hrdina. Obdivnými reakcemi zahrnuli lidé neznámého cizince, který pohotově skočil pro sedmiletého chlapce do kolejiště metra. Turista neváhal a zvládl dítě během několika sekund...

3. září 2026  17:22,  aktualizováno  17:22

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů v Jihomoravském kraji končí

ilustrační snímek

Období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů v Jihomoravském kraji skončí v pátek v 08:00. Opatření, které hejtman vydal 31. července, například zakazuje...

3. září 2026  15:25,  aktualizováno  15:25

Z Orlíka omezí odtok. Vltavu budou vodou zásobovat poprvé v historii Slapy

Přehrada Orlík má kvůli dlouhotrvajícímu suchu nízký stav vody. Oproti normálu...

Povodí Vltavy se kvůli extrémnímu hydrologickému suchu připravuje na snižování odtoku z orlické přehrady. V pátek hladina klesne na kótu 334,6 metru nad mořem a povodí začne využívat zásob slapské...

3. září 2026  16:32,  aktualizováno  16:58

Hasiči, zdravotníci i policisté na jednom místě. V Turnově mají moderní základnu

V areálu v Turnově vznikly tři budovy, jednu využije záchranná služba, druhou...

Na kraji Turnova vyrostl nový areál Integrovaného výjezdového centra (IVC), v němž sídlí všechny tři složky záchranného systému. Krajští ředitelé záchranářů, policistů i hasičů si pochvalují jak...

3. září 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.