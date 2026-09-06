Jsem fanynka Prostřena. Takže když jsme v redakci dostali možnost vidět další týden 31. série s předstihem, dlouho jsem se nerozmýšlela. Tentokrát se u stolu sejde pět foodblogerů. Lidé, kteří jídlo nejen rádi jedí, ale také vaří, fotí a sdílejí na sítích. Čekala jsem proto hezké talíře a trochu přísnější hodnocení. Obojí přišlo.
U jednoho soutěžícího bych tu přísnost ale klidně ubrala. Nejdřív však pochvala za nové bodování. Vedle jídla se nově samostatně hodnotí také atmosféra večera, takže hostitel může získat až 80 bodů. Za mě skvělá změna. V Prostřenu přece vždycky záleželo i na tom, jestli byste s dotyčným chtěli strávit večer. Teď se to konečně může výrazněji projevit ve výsledku. A že tahle sestava na poměry soutěže amatérských kuchařů působí dost zkušeně? Produkci to tentokrát odpouštím. Na takové vaření se totiž dobře dívá.
|
Doritos už nejsou jen chipsy. Z pytlíku vzniká celé jídlo, které dobývá KFC
Já jsem veganka…
V pondělí začíná Eva Francová, spisovatelka, výtvarnice a vegetariánka. Připravuje bylinkovou polévku, vaječnou omeletu nebo dort s tofu. Mě si ale získává hlavně surovinami ze zahrádky. Bylinky, zimolez... Až jednou budu mít vlastní dům, přesně tohle chci. Vyjít ven, něco utrhnout a uvařit z toho večeři. Zatím o tom alespoň sním u televize.
První zajímavý moment přichází s oznámením další soutěžící Aleny, že je veganka. Pohledy kolem stolu stojí za to. Hlavně když víte, že František a Pavel mají svá menu postavená na mase. Protože to v zápětí na sebe samozřejmě prozradí. Někdo v tom vidí výzvu, někdo si nejspíš v duchu přepočítává, co všechno bude muset změnit. Zatím je ale u stolu příjemně. Někteří se znají ze sociálních sítí, sledují svou tvorbu a mají si co říct. Žádnou očividnou taktiku v tuhle chvíli nevidím. Jsem upřímně zvědavá, jak dlouho jim ta pohoda vydrží.
|
Proč chuť nesmí ustoupit fotce? Šéfkuchař Gal ben Moshe vypraví o Michelinu i Praze
Tofu ještě šanci dostane
Karolína Hrubešová v úterý sází na asijskou kuchyni. Jenže u stolu sedí Pavel, který má k Asii blízko a rozhodně jí nic nedaruje. Právě tady začínám být zvědavá na jeho pátek. Protože když někdo nastaví ostatním takovou laťku, automaticky ji pak čekám i u něj.
Ve středu vaří Alena Vacková a její veganské menu mě baví víc, než jsem čekala. Italský penicilin nebo pistáciové matcha tiramisu? Tohle bych ochutnala okamžitě. Ještě pár dní po zhlédnutí přemýšlím, jestli bych podobně nedokázala jíst častěji. Jen bych se nejdřív musela naučit mít ráda tofu.
Podobně na tom je i František, který během týdne uvažuje o vynechání masa. Líbí se mi, že takové přemýšlení přichází přirozeně, přes konkrétní jídlo. Člověk vidí, co všechno se dá připravit, a najednou by to sám zkusil. I když zatím jen ze sedačky.
|
Znáte restauraci PRU58? Z „ruiny“ je dnes jeden z nejzajímavějších podniků v Praze
Svíčková dvakrát, prosím
František Káňa je pro mě jedním z nejsilnějších hostitelů týdne. U plotny má cit a jistotu, na jeho práci je radost se dívat. Navíc připraví téměř celé menu ve dvou verzích, klasické a veganské. Hovězí vývar, svíčková, krupicové noky z odpalovaného těsta... Už samotné menu dá dost práce, natož když chcete plnohodnotně pohostit i obě soupeřky, které nejedí maso. Eva s Alenou jeho snahu oceňují a místy vypadají opravdu nadšeně. Já taky.
Večer ale nabídne i osobnější rozhovor. František mluví o tom, jaký je život se synem autistou, a odpovídá na otázky ostatních. Vedle vaření dostává prostor i jeho rodina a každodenní zkušenost, kterou ostatní od stolu neznají. Pavel má ovšem i tentokrát výhrady. A už se opravdu nemůžu dočkat pátku.
|
Z kuchyně, kde se smažil Junior, až do La Verandy: Jak vaří šéfkuchař Jiří Husák
Tak se ukaž, Pavle
Pavel Berky hosty vítá na statku a od začátku příprav je jasné, že vařit umí. Wagyu steak, zmrzlina z citronové trávy, papája s kokosem. Chvílemi si říkám, jestli jsem si omylem nepustila MasterChefa. Jeho kuchařské schopnosti mu neberu. Během týdne mi ale vadí rozdíl mezi tím, jak přistupuje k ostatním on a jak ostatní k sobě navzájem. Zatímco zbytek stolu dokáže nad chybou přimhouřit oko, Pavel bývá nekompromisní. Možná je hodně soutěživý, možná má zkrátka jiné nároky. Na mě už je toho místy moc. Zvlášť v sestavě, která si jinak umí vyjít vstříc. Jestli svým pátečním výkonem přísnost obhájí, posuďte sami. Výsledek prozrazovat nebudu.
Tenhle týden ale za sledování stojí. Kvůli nápadům, které budete chtít vyzkoušet, i lidem, jejichž recepty si možná začnete ukládat na Instagramu. Já si odnáším chuť dát další šanci tofu. A pořád chci tu zahrádku.
Na foodblogerské Prostřeno! se můžete dívat od pondělí 7. září v 17:55 na Primě.