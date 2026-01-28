Prostřeno zažívá bizár! Babičkovská diva, většina menu z krabiček i návštěva ze Superstar
Redakce deníku Metro totiž od televize Prima dostala díly o několik dnů dříve. Provedu vás tímto bizarním týdnem ale bez spoilerů, slibuji.
Guacamole a anglicismy
Pondělí odstartovala Sidonia Borkovcová a hned bylo jasné, že tenhle týden pojede ve velkém stylu. Menu bylo inspirované seriálem Gossip Girl, celé v angličtině, jako by se večeřelo někde na Upper East Side a ne v bytě vypůjčeném od kamarádky. Proč bylo potřeba servírovat českým hostům předkrm, hlavní chod i dezert v cizím jazyce, zůstalo tak trochu záhadou.
Skutečná hvězda večera ale přišla až se čtením menu v podání paní Evy. Guacamole, obyčejné avokádo s rajčaty, se v jejím přednesu proměnilo v cosi, co znělo jako „létající mol“, a v tu chvíli bylo jasné, že tenhle týden se zapíše do dějin pořadu.
Paní Eva, která se věkem blíží spíš babičkovské kategorii než generaci vydělávajících jedinců na sociální síti Instagram, se od prvních minut pořadu prezentovala jako osmnáctiletá diva(ve francouzštině božská, termín generace Z – pozn. redakce).
Na sociálních sítích jí prý fanoušci píšou, že vypadá jako Britney Spears, a tak se podle toho i obléká, mluví a chová. Výsledek působí jako experiment, který někdo omylem pustil do hlavního vysílacího času. Ostatní účastníci ji nechápou, ona nechápe je a divák doma přemýšlí, co na to asi řekne jeho vlastní babička. Ta moje mi mimochodem tentokrát raději ani nevolala...
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Tik, tak, tik, tak, taktik
Včera se k plotně postavil tatér Filip a po pondělním chaosu přišlo téměř uklidnění. Filip sice pojmenoval menu tak, že hosté hádali, co jsou koule a kdo je kačer Donald, ale aspoň se opravdu vařilo. Kachna se zelím měla být sázkou na jistotu, jenže narazila na paní Evu, která kachnu v životě nejedla a ani teď nehodlala začít. Podezření z taktizování viselo samozřejmě ve vzduchu, další z účastnic, Roxana, si s Evou definitivně přestala rozumět a atmosféra houstla rychleji než omáčka na plotně. Bylo jasné, že tohle nebude týden přátelských večeří, ale drobných osobních válek.
Krabičkový Kuběnka
Co ale bude dál? Dnešní večer u Tadeáše Kuběnky ukáže, že vaření už je v tomhle týdnu vlastně jen doplňková disciplína. Většina menu přijede v krabičkách z restaurace, ale budou přendány do hrnců tak pečlivě, že by se za to nestyděla ani zkušená hospodyňka.
Prostřeno
Tadeáš bude mít večer pevně v rukou, bude dolévat drinky, bavit společnost a rozehraje i malý bodovací prank, který odstartuje další kolo podezírání kolem paní Evy. Kdo taktizuje, kdo netaktizuje a tak dále. Zítra se role hostitelky ujme paní Eva. Dáma, která celý týden budí vášně svými modely i gesty, pozve hosty do bytu své kamarádky a přizve si na pomoc dvě známé tváře. Sámer Issa a Lucy Junk mají večer oživit zpěvem a zábavou, jenže místo toho nechtěně prozradí, že většinu menu vlastně připravili za Evu.
Připravte si popcorn a víno
Páteční finále pak připadne Roxaně Ismě, tvůrkyni z OnlyFans, která se za to rozhodně nestydí. Roxana působí jako pravý opak paní Evy. Mladá, impulzivní, posedlá úklidem, obklopená růžovou barvou a třemi kočkami. Alkohol poteče proudem, staré křivdy znovu vyplavou na povrch a dojde i na velké vysvětlování kolem bodů, které měla údajně Eva Filipovi „schválně“ ubrat.
Na konec tohohle celého příběhu, který pořad Prostřeno celý týden utváří, dojde na poučnou pointu. A budou téct i slzy. Jste na to připraveni? Doporučuji udělat si (nejen) dnes v 17.55 popcorn a přistavit si k tomu i flašku vína. Bude to určitě potřeba.
