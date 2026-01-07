Správce pražského osvětlení – společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) – se ohrazuje proti argumentaci a způsobu komunikace iniciativy Chraňme pražskou noc! Ta podle zástupců této městské firmy ve veřejném prostoru šíří zjednodušené, místy nepravdivé a účelově vytržené informace o modernizaci veřejného osvětlení v Praze.
„Tyto výstupy bohužel pracují především s vyvoláváním obav a pocitu ohrožení, nikoli s komplexními daty, technickými fakty a platnou legislativou. Obnova veřejného osvětlení navíc není volba, ale povinnost,“ uvádí tým tiskového odboru THMP.
Výměna sodíkových lamp je povinná
Zásadní fakt, který podle předsedy představenstva THMP Tomáše Jílka petice Chraňme pražskou noc! opomíjí, je to, že výměna starých sodíkových výbojek není ideologickým rozhodnutím města, ale nutným krokem vyplývajícím z evropské legislativy. Vysvětluje, že výměna sodíkových lamp je povinná kvůli evropské legislativě, že Praha používá teplé LED do 3 000 K v souladu s českými normami a že nová svítidla snižují světelný smog i spotřebu díky přesné optice a noční regulaci.
„LED svítidla umožňují přesně směrovat světlo pouze tam, kde je potřeba, nevyzařují ho nad horizont a nepřispívají ke světelnému smogu. Umožňují také noční regulaci, kdy se v obytných oblastech mezi dvacet dva hodin a šest hodin snižuje výkon až na šedesát procent, což sodíkové lampy technicky neumožňují,“ komentuje náměstek pražského primátora Michal Hroza.
Bílé světlo ohrožuje zdraví, tvrdí kritici
Podle kritiků okolo iniciativy Chraňme pražskou noc! je už dlouhá léta vědecky doloženo, že bílé světlo v noci má negativní dopady na lidské zdraví i na další živé organismy. Podporovatelé zastavení probíhající výměny svítidel veřejného osvětlení připomínají, že neproběhla žádná širší odborná debata, která by hledala vyvážený přístup ochrany životního prostředí či kulturních hodnot města.
„Chceme zahájení revize osvětlování veřejného prostoru a uspořádání odborného kolokvia se zastoupením z oblasti veřejného zdraví, životního prostředí nebo architektury,“ píše odborník na světlo Hynek Medřický.
Chraňme pražskou noc! Kritikům bílého světla chybí v petici pouhých 1000 hlasů
„Všichni chceme v noci bezpečné ulice a všichni chceme, aby se svítilo energeticky úsporně – ale nesmí to být na úkor lidského spánku, stromů, hmyzu,“ doplňuje zastupitelka Kristýna Drápalová, která se kultivaci Prahy věnuje několik let.
LED technologie podle iniciativy není problémem, tím je používání nevhodného typu světla. Noční bílé světlo má škodlivé dopady na člověka i přírodu kvůli modré složce světla, která mozku dává signál, že je den. Petice, která k tomu, aby doputovala na magistrát, potřebuje zhruba tisícovku podpisů, je na webové stránce Bílésvětlo.cz. Ke včerejšímu odpoledni se do petice zapojilo přes čtyři tisíce lidí. Petenti tvrdí, že cílem není bránit modernizaci veřejného osvětlení, ale dosáhnout zachování příjemnější barvy.