Protest proti bílému světlu. Odpůrci tvrdí, že jde o zdraví, správce pouličních lamp mínění vyvrací

Filip Jaroševský, Marek Peška
  18:12
V Praze se rozhořel spor týkající se světelného smogu. Jde o zdraví, tvrdí kritici pouličních lamp s LED světlem, které Praha v těchto dnech instaluje v ulicích. Spustili petici s názvem Chraňme pražskou noc! Správce pražského osvětlení ale tvrdí, že petenti šíří strach ze světla.

Podporovatelem iniciativy je i herec Josef Trojan. | foto: Bilesvetlo.cz

Správce pražského osvětlení – společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP) – se ohrazuje proti argumentaci a způsobu komunikace iniciativy Chraňme pražskou noc! Ta podle zástupců této městské firmy ve veřejném prostoru šíří zjednodušené, místy nepravdivé a účelově vytržené informace o modernizaci veřejného osvětlení v Praze.

„Tyto výstupy bohužel pracují především s vyvoláváním obav a pocitu ohrožení, nikoli s komplexními daty, technickými fakty a platnou legislativou. Obnova veřejného osvětlení navíc není volba, ale povinnost,“ uvádí tým tiskového odboru THMP.

Výměna sodíkových lamp je povinná

Zásadní fakt, který podle předsedy představenstva THMP Tomáše Jílka petice Chraňme pražskou noc! opomíjí, je to, že výměna starých sodíkových výbojek není ideologickým rozhodnutím města, ale nutným krokem vyplývajícím z evropské legislativy. Vysvětluje, že výměna sodíkových lamp je povinná kvůli evropské legislativě, že Praha používá teplé LED do 3 000 K v souladu s českými normami a že nová svítidla snižují světelný smog i spotřebu díky přesné optice a noční regulaci.

„LED svítidla umožňují přesně směrovat světlo pouze tam, kde je potřeba, nevyzařují ho nad horizont a nepřispívají ke světelnému smogu. Umožňují také noční regulaci, kdy se v obytných oblastech mezi dvacet dva hodin a šest hodin snižuje výkon až na šedesát procent, což sodíkové lampy technicky neumožňují,“ komentuje náměstek pražského primátora Michal Hroza.

Bílé světlo ohrožuje zdraví, tvrdí kritici

Podle kritiků okolo iniciativy Chraňme pražskou noc! je už dlouhá léta vědecky doloženo, že bílé světlo v noci má negativní dopady na lidské zdraví i na další živé organismy. Podporovatelé zastavení probíhající výměny svítidel veřejného osvětlení připomínají, že neproběhla žádná širší odborná debata, která by hledala vyvážený přístup ochrany životního prostředí či kulturních hodnot města.

„Chceme zahájení revize osvětlování veřejného prostoru a uspořádání odborného kolokvia se zastoupením z oblasti veřejného zdraví, životního prostředí nebo architektury,“ píše odborník na světlo Hynek Medřický.

Chraňme pražskou noc! Kritikům bílého světla chybí v petici pouhých 1000 hlasů

„Všichni chceme v noci bezpečné ulice a všichni chceme, aby se svítilo energeticky úsporně – ale nesmí to být na úkor lidského spánku, stromů, hmyzu,“ doplňuje zastupitelka Kristýna Drápalová, která se kultivaci Prahy věnuje několik let.

LED technologie podle iniciativy není problémem, tím je používání nevhodného typu světla. Noční bílé světlo má škodlivé dopady na člověka i přírodu kvůli modré složce světla, která mozku dává signál, že je den. Petice, která k tomu, aby doputovala na magistrát, potřebuje zhruba tisícovku podpisů, je na webové stránce Bílésvětlo.cz. Ke včerejšímu odpoledni se do petice zapojilo přes čtyři tisíce lidí. Petenti tvrdí, že cílem není bránit modernizaci veřejného osvětlení, ale dosáhnout zachování příjemnější barvy.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražští chodci. Vystrkují na okolí zadky, křičí, přenášejí svůj skromný majetek

Nejznámější pražští chodci. Klasická silueta na cyklostezkách. Je to holčička s...

Není to vždycky společensky přijatelné, ale některé lidi, které na cestách po Praze potkám, za vyfotografování opravdu stojí. Ať už svým stylem oblečení, nebo neoblečení. Nebo alespoň tím, co právě...

KVÍZ: Poznáte značku auta podle světel?

Poznáte značku auta podle světlometu?

Poznáte automobilovou značku jen podle tvaru předních světel? Není to vždy snadné, masky se často podobají jako vejce vejci, dřívější odlišnost je nahrazena relativně unifikovanými světlomety. Přesto...

Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic

Oprava silnice v Praze

Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy silnic, výstavba nových tramvajových tratí i práce na železnici a Pražském okruhu. Přehledně...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí

Z páté série seriálu Stranger Things (2025)

Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka Hawkins. Kultovní seriál Stranger Things z dílny Netflixu míří ke svému velkolepému finále. Závěrečný osmý...

Spartakiádní vrah, StB a tlak shora. Metoda Markovič jde v nové sérii na hranu

Jiří Straka při rekonstrukci

Dlouho očekávaná šestidílná minisérie o dopadení spartakiádního vraha začíná už v pátek 9. ledna. Seriál Metoda Markovič: Straka navazuje na předchozí nebývale úspěšný počin režiséra Pavla Soukupa,...

Požár přístavby domu na Olomoucku způsobil škodu přes milion, nikdo nezraněn

ilustrační snímek

Škodu více než milion korun způsobil dnes večer požár přístavby rodinného domu v Mladějovicích na Olomoucku. Při požáru nebyl nikdo zraněn, hasiči zabránili...

7. ledna 2026,  aktualizováno 

Mrazivé dny v Česku si vyžádaly další oběť mezi bezdomovci

Bezdomovci, zima mráz, chatč, slum, ulice, bydlení, naděje, charita, most,...

Na Teplicku zemřel v mrazivém počasí bezdomovec. K muži bez známek života byli záchranáři přivolaní v pondělí dopoledne. Ve středu to řekl mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník. Příčinou...

7. ledna 2026  19:42,  aktualizováno  19:42

Ředitelka zlínské hygieny čelí obvinění. Vojtěch požaduje vyvození odpovědnosti

Ředitelka Krajské hygienické stanice ve Zlíně Eva Sedláčková

Policie obvinila ředitelku Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Evu Sedláčkovou kvůli loňské nehodě, při které na Zlínsku údajně srazila služebním autem motorkáře a od nehody ujela....

7. ledna 2026  18:02,  aktualizováno  19:36

Ústecký kraj půjčí sociálním službám peníze kvůli neschválenému rozpočtu ČR

ilustrační snímek

Ústecký kraj půjčí 39 milionů korun organizacím poskytujícím nepobytové sociální služby. Česká republika je od začátku ledna v rozpočtovém provizoriu a...

7. ledna 2026  17:56,  aktualizováno  17:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Ústí nad Labem opět stály kolony, tentokrát kvůli prasklému potrubí

ilustrační snímek

Dopravu v Ústí nad Labem komplikuje od dnešního odpoledne havárie vodovodu a propad silnice v Děčínské ulici na Střekově. Od okružní křižovatky do...

7. ledna 2026  17:33,  aktualizováno  17:33

Sinice v lipenské přehradě způsobily, že se na hladině vytvořil zelený led

Sinice v lipenskĂ© pĹ™ehradÄ› zpĹŻsobily, Ĺľe se na hladinÄ› vytvoĹ™il zelenĂ˝ led

Sinice v lipenské přehradě na konci loňského roku způsobily, že se na hladině vytvořil do zelena zbarvený led. Podle vědců za tím stojí nadbytek fosforu ve...

7. ledna 2026  17:25,  aktualizováno  17:25

Buřinky i aktovky. Fanoušci Monty Pythonů se městy prošli švihlou chůzí

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci...

Mezinárodní den švihlé chůze oslavili ve středu odpoledne recesisté a příznivci britské komediální skupiny Monty Python také ve Zlíně nebo v Jihlavě. Takzvaný Švihlý pochod Zlínem začal na tržišti...

7. ledna 2026  18:32

Knihovna v Liberci vytvořila kreativní oddělení, cílí s ním i na mládež

Knihovna v Liberci vytvoĹ™ila kreativnĂ­ oddÄ›lenĂ­, cĂ­lĂ­ s nĂ­m i na mlĂˇdeĹľ

Krajská knihovna v Liberci dokončila přeměnu hudebního oddělení na kreativní. Nabídku služeb spojenou s hudbou rozšířila, navíc si příchozí mohou vyzkoušet...

7. ledna 2026  16:43,  aktualizováno  16:43

Návštěvnost státních památek ve Zlínském kraji loni stoupla skoro o osm procent

ilustrační snímek

Návštěvnost státních památek ve Zlínském kraji loni vzrostla o 7,9 procenta na 235.891 návštěvníků. Meziročně se zvýšil počet návštěvníků všech čtyř památek ve...

7. ledna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Protest proti bílému světlu. Odpůrci tvrdí, že jde o zdraví, správce pouličních lamp mínění vyvrací

Podporovatelem iniciativy je i herec Josef Trojan.

V Praze se rozhořel spor týkající se světelného smogu. Jde o zdraví, tvrdí kritici pouličních lamp s LED světlem, které Praha v těchto dnech instaluje v ulicích. Spustili petici s názvem Chraňme...

7. ledna 2026  18:12

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Brno chce v lednu zahájit soutěž o návrh nové budovy magistrátu

ilustrační snímek

Brno plánuje ještě v lednu zahájit urbanisticko-architektonickou soutěž o návrh nové budovy magistrátu. Trvat má do června. Cílem je nalézt kvalitní řešení...

7. ledna 2026  16:26,  aktualizováno  16:26

Poděbrady chystají obnovu kaple a vstupní brány na hřbitově v Kluku

ilustrační snímek

Poděbrady na Nymbursku chystají obnovu kaple, hřbitovní zdi a vstupní brány na hřbitov v městské části Kluk. Město v úterý vypsalo zakázku na stavební práce,...

7. ledna 2026  16:25,  aktualizováno  16:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.