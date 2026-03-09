Lidé mají ambice a chtějí být nejlepší. Co se ale platů týká, co by mnozí z nás dali za nenápadný střed. Není to tak dávno, kdy se česká mzda, ta průměrná, přehoupla přes čtyřicítku. A vida, už jen maličký krůček schází k padesátce.
„Průměrná mzda meziročně vzrostla o 7,4 procenta a za celý rok přidala 7,2 procenta. Díky nízké inflaci to znamenalo reálný růst mezd o 4,7 procenta, tedy více, než čekaly prognózy,“ komentuje vývoj Jaromír Šindel, hlavní ekonom České bankovní asociace.
|
Platy školních kuchařek? Pro nás je to mnohamilionová zátěž, zní z měst
Nástupní mzda 35 tisíc
O něčem takovém si ale musejí jen nechat zdát dvě třetiny českých zaměstnanců. Průměrný plat je pro ně zatím nedosažitelný. Například nástupní mzda nováčka horských záchranářů je 35 tisíc korun, a to musí ještě tři roky předtím sloužit jako dobrovolník. Sehnat nové adepty je tady téměř nemožné. I když alespoň náčelník horské služby v tomto regionu má podle Hlídače státu zhruba 76 tisíc korun hrubého měsíčně.
|
Platy v některých firmách porostou, přesto se nedaří nalézt hlavně řidiče
Vysoký růst je i v zemědělství
Nejvíc v loňském roce poskočily lidé pracující v energetice, především ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu. „Tam byl růst téměř o 16 procent,“ připomíná analytička Raiffeisenbank Tereza Krček. Zajímavý je i vysoký růst v zemědělství, lesnictví a rybářství, tam překročil v roce 2025 hranici 11 procent. To, co může letos platový růst ovlivnit, je zvyšující se nezaměstnanost. Ta dosáhla letos v únoru pětiprocentní hranice, představovalo to asi 382 tisíc evidovaných úřady práce.
A co ženy? Kolik mají brát?
Ženy v Česku vydělávají o čtvrtinu méně než muži. Největší propast je ve zdravotnictví a vrcholovém managementu.