Podle autorů výzkumu Solvo Institutu se napříč republikou mnohé opakovalo, včetně toho, že je pro Čechy není snadné mluvit o abstraktních záležitostech a hodnotách.
Typický Čech podle výsledků nevyčnívá a dává přednost pohodlí před elegancí. Přemýšlí spíš prakticky než ideologicky, spoléhá na „selský rozum“ a složité věci si zjednodušuje. Humor a ironie pro něj nejsou jen zábava, ale způsob, jak zvládat nejistotu i tlak okolí. Zároveň je loajální – ale spíš pasivně než aktivně. Sám sebe přitom vidí kriticky: chce se mít dobře, ale často přiznává, že pro to neudělá víc než nutné minimum.
Hrdost, ale i sebebičování
Tento portrét se promítá i do vztahu Čechů k vlastní zemi. Národní hrdost není každodenní ani okázalá, ale nezmizela. Více než polovina lidí ji pociťuje alespoň občas a 47 procent odmítá tvrzení, že je přežitkem. Nejčastěji jsou Češi hrdí na kulturu a historii (39 procent), sportovní úspěchy (34 procent) nebo „zlaté české ručičky“ (30 procent). Hrdost se ale projevuje spíš v konkrétních situacích než jako trvalý postoj.
Vedle hrdosti však dominuje silná sebekritika. Největší stud Češi nepociťují vůči státu, ale vůči sobě navzájem. Nejčastěji zmiňují chování lidí (46 procent), závist (33 procent), agresivitu a aroganci (29 procent) nebo lhostejnost (23 procent). Společnost tak sama sebe vnímá jako funkční, ale v mezilidských vztazích problematickou.
Stabilitu dává rodina
Zásadní stabilitu představuje rodina. Pro 82 procent lidí je nejdůležitější hodnotou a 88 procent souhlasí, že je důležitější než stát. Rodina je konkrétní a srozumitelná, zatímco stát zůstává abstraktní.
Češi jsou kvůli rodině ochotni dělat zásadní rozhodnutí – 61 procent by se vzdalo kariéry, 54 procent by se přestěhovalo do zahraničí. Rodina tak funguje jako základní jednotka důvěry.