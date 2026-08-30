Prvňáček míří do školy: Co opravdu potřebuje v roce 2026 aktovce a bez čeho se obejde

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  8:15
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Kvalitní aktovka nebo batoh jsou pro každého školáka naprostým základem....

Kvalitní aktovka nebo batoh jsou pro každého školáka naprostým základem. Nejlepší je si to přijít do prodejny přímo i s budoucím školákem vyzkoušet. | foto: Naboso.cz

Kvalitní aktovka nebo batoh jsou pro každého školáka naprostým základem.
Když je základem svačiny pečivo, mělo by být kvalitní a doplněné o vitamíny a...
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První školní den se blíží a s ním i tradiční rodičovská otázka: Co všechno vlastně prvňáček potřebuje? Seznam školních pomůcek bývá dlouhý, ale některé věci jsou důležitější než jiné. Bez čeho se malý školák neobejde a co naopak možná letos do aktovky vůbec nepatří? Přinášíme několik tipů a poznatků.

Obsah

1. Lehká a správně padnoucí aktovka

U aktovky by rozhodně neměl být hlavním kritériem obrázek, barva ani počet kapes. Zásadní je, aby odpovídala konkrétní postavě dítěte. Nevhodně zvolený nebo příliš těžký batoh může dítě nutit ke zvedání ramen, předklánění nebo dalším změnám držení těla. Při výběru je proto dobré přijít do obchodu s dítětem a nechat ho batoh vyzkoušet, ideálně i s přiměřenou zátěží.

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„Batoh by se neměl kupovat pouze podle označení věkové kategorie nebo výšky dítěte. Dvě stejně staré děti mohou mít jinou délku trupu, šířku ramen i celkovou stavbu těla. Ideální je proto přijít na nákup s dítětem, batoh správně nastavit a nechat ho v něm chvíli chodit. Ještě lepší představu získáme, pokud jej vyzkouší s přiměřenou zátěží, nikoliv úplně prázdný,“ říká Jan Chalupný ze specializovaného e-shopu naBOSo.cz.

Tip

  • Těžké učebnice a desky patří co nejblíže k zádům.
  • Rodiče by navíc měli obsah aktovky pravidelně kontrolovat. Děti v ní totiž často nosí věci, které ten den vůbec nepotřebují.

Jako orientační vodítko se často uvádí, že naplněný batoh by měl mít zhruba 10 až 15 procent tělesné hmotnosti dítěte. „U prvňáčka vážícího 20 kilogramů to odpovídá zhruba dvěma až třem kilogramům. Nejde však o univerzální medicínskou hranici a vždy je nutné zohlednit také tělesnou konstituci dítěte, jeho fyzickou zdatnost, délku nošení a případné známky nepohodlí,“ vysvětluje fyzioterapeutka Lucie Ternová.

Pozor také na velikost. Batoh by neměl být širší než ramena dítěte, výrazně nad ně přesahovat ani sahat příliš nízko. Spodní část by měla končit zhruba v oblasti beder. Široké a nastavitelné popruhy, hrudní pás a u drobnějších dětí případně i bederní pás pomáhají náklad lépe stabilizovat.

Podle aktuálních dat Zboží.cz se letos rodiče nejčastěji zajímají o batohy s motivem Stitch, jednorožce, Harryho Pottera, Spider-Mana nebo Batmana. Mezi další oblíbené motivy patří Ledové království, Pokémon, Auta a Marvel či Avengers. Průměrný školní batoh vyjde na 1443 korun, penál na 272 korun.

Kvalitní aktovka nebo batoh jsou pro každého školáka naprostým základem.

2. Penál a základní výbava

Prvňáček nepotřebuje mít penál napěchovaný vším, co se dá koupit. Základem jsou pomůcky, které po něm vyžaduje škola – typicky tužky, guma, pastelky, případně nůžky, lepidlo nebo pravítko.

A počítejte s tím, že první seznam nemusí být konečný. Během prvních týdnů často přibudou další sešity, výkresy nebo jiné pomůcky.

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Právě proto se vyplatí nepřeplnit aktovku hned první den. Každý zbytečný předmět totiž znamená další gram navíc – a u prvňáčka se počítá opravdu každý.

3. Přezůvky

Na jednu věc se při přípravách před školou zapomíná snadno: na boty na přezutí. Přitom právě v srpnu je rodiče podle Zboží.cz nakupují nejčastěji. Zajímavým trendem je rostoucí zájem o barefoot přezůvky, jejichž podíl na poptávce letos meziročně vzrostl o deset procentních bodů.

Nejde ale o to, aby měl prvňáček za každou cenu nejnovější trend. Přezůvky by mu především měly dobře sedět a dítě by je mělo zvládnout samo obout a zout. Právě podobné drobnosti jsou součástí nové školní samostatnosti.

Když je základem svačiny pečivo, mělo by být kvalitní a doplněné o vitamíny a bílkoviny.

4. Svačina, která opravdu dodá energii

Svačina není jen další věc, kterou je potřeba někam vměstnat. Pro dítě je během dopoledne důležitým zdrojem energie. Jako základ se hodí kvalitní pečivo doplněné například pomazánkou, sýrem, zeleninou nebo ovocem. Podle Stanislava Janíčka, chlebového someliéra ze Svazu pekařů a cukrářů v ČR, přitom není potřeba dělat ze svačiny složitý projekt. „Poctivý krajíc chleba je skvělý sám o sobě a stačí k němu přidat jen pár čerstvých ingrediencí,“ říká. Dobrou volbou může být podle něj například pšenično-žitné, kváskové nebo špaldové pečivo.

Rodičům může pomoct i jednoduchý systém. Autorky Velké svačinkové bichle doporučují plánovat dopředu a mít několik osvědčených kombinací, které se dají střídat. Fungovat mohou palačinky či lívance, obložený chléb, pomazánka nebo třeba zbytky od večeře.

Dělání svačin může být pro rodiče každodenním stresem. Dobré je si práci co nejvíce zjednodušit. Inspiraci může přinést třeba Velká svačinová bichle.

A když ráno opravdu není čas, vyplatí se mít doma „železnou zásobu“ základních surovin. Autorky doporučují například dobré pečivo, vejce, sýry, tuňáka, kvalitní šunku a sezónní ovoce a zeleninu. Z několika základních ingrediencí pak podle nich zvládnete připravit svačinu během pár minut.

Do přípravy se navíc vyplatí postupně zapojit i samotné dítě. Nejenže si snáze vytvoří návyk, ale začne chápat, co všechno za přípravou jídla stojí. „Je to skvělá škola samostatnosti,“ říká spoluautorka knihy Veronika Břicháčková.

5. Jak je to v první třídě s mobilem?

Mobilní telefon v současné době působí jako samozřejmá součást dětské výbavy. Rodiče díky němu mohou být se školákem v kontaktu a dítě ho může použít v případě potřeby. Jenže ve škole mají telefony stále přísnější pravidla – a u prvňáčka je proto dobré nejdřív zjistit, co přesně vyžaduje jeho škola.

V Česku nyní neplatí jednotný zákaz mobilů pro všechny školy. Pravidla si mohou školy nastavit samy prostřednictvím školního řádu. Česká školní inspekce už dříve upozornila, že ředitel může používání telefonů omezit, zakázat pouze během vyučování, nebo ho za určitých podmínek zakázat úplně, včetně přestávek.

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A školy toho ve velkém využívají. Podle mimořádného šetření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) z letošního května má pravidla pro používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení ve školním řádu už 93 procent škol. Nejčastěji platí, že během vyučování jsou zařízení zakázána a lze je použít jen tehdy, když jejich využití povolí učitel. U přestávek se ale pravidla mezi školami liší.

To se ale může poměrně brzy změnit. Vláda v červenci podpořila poslanecký návrh, který počítá s plošným zákazem používání mobilních telefonů a dalších komunikačních zařízení na základních a mateřských školách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Zákaz by se měl vztahovat na celou dobu pobytu dítěte ve škole, tedy například i na přestávky, školní družinu nebo jídelnu. Výjimkou má být například použití telefonu ve výuce na pokyn učitele, ze zdravotních důvodů nebo kvůli speciálním vzdělávacím potřebám. Pokud zákon projde, platit by měl od 1. září 2027.

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Pro rodiče letošních prvňáčků to znamená hlavně jedno: nepočítejte automaticky s tím, že telefon bude běžnou součástí školního dne. Někde ho dítě může mít vypnutý uložený v aktovce, jinde ho musí odevzdat nebo odložit na určené místo. Některé školy jeho používání nepovolují vůbec. Podle MŠMT přitom není cílem pouze zákaz, ale také vytvoření bezpečného a soustředěného prostředí a smysluplné využívání technologií tam, kde mají ve vzdělávání přínos.

A proč se kolem mobilů vůbec tolik diskutuje? Nejde jen o vyrušování při hodinách. Česká školní inspekce mezi důvody regulace zmiňuje také podvádění, napovídání, zásahy do soukromí nebo natáčení dalších lidí. Zároveň ale zdůrazňuje, že samotný zákaz by neměl být cílem. Děti by měly rozumět tomu, proč jsou pravidla nastavena, a učit se bezpečnému a odpovědnému používání technologií.

Podobně mluví i psychoterapeutka Lucie Horníková. Podle ní není rozhodující jen to, kolik času dítě tráví online, ale především proč po telefonu sahá. U dětí může být negativní dopad technologií vidět dříve a výrazněji než u dospělých, důležitý je ale celkový způsob jejich používání.

Takže než prvňáčkovi koupíte telefon „pro jistotu“, podívejte se nejdřív do školního řádu. Možná zjistíte, že nejchytřejší součástí letošní aktovky bude právě mobil, který v ní zůstane vypnutý.

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