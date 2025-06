To, že vietnamskou komunitu v tuzemsku už dávno netvoří jen provozovatelé večerek a tržnicových stánků, není žádná novinka. Druhá generace Vietnamců exceluje v různých sférách byznysu, médií, módy, gastronomie a dalších odvětvích. Výjimkou není ani česká filmová scéna, a tak je tu konečně první celovečerní český viet-film, snímek natočený vietnamskými filmaři, kteří v Česku vyrostli, na základě jejich autentických zkušeností „dětí z tržnice“.

Nažehlování pokémonů

Děj snímku s názvem Letní škola, 2001, se odehrává, jak vyplývá z názvu, v létě roku 2001. Sedmnáctiletý Kien se zářivě červeným účesem se po deseti letech ve Vietnamu vrací k rodině do tržnice v Chebu. Místo vřelého přivítání ho čeká odcizený otec, ustaraná matka a mladší bratr, který mu nic nedaruje.

Hlavním hrdinou je sedmnáctiletý Kien se zářivě červeným účesem.

Mezi nažehlováním pokémonů na trička, drilováním češtiny a randěním u jezera vyplouvá na povrch tajemství, jehož odhalení převrátí život ústřední tržnice vzhůru nohama.

Návrat na místo činu

Osm let práce režiséra Dužana Duonga a jeho týmu se poprvé divákům představí během Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Světová premiéra filmu proběhne v úterý 8. července v sekci Zvláštní uvedení za přítomnosti tvůrců a herců. Do běžné distribuce se pak snímek s letní atmosférou i názvem dostane 24. července. Práce na snímku zabraly režisérovi Dužanu Duongovi a jeho týmu osm let života. Jeho premiéra se příhodně odehraje nedaleko od místa, kde tvůrci vyrostli a zasadili sem i děj filmu. „Jsme moc rádi, že náš film dostal možnost se v Karlových Varech divákům představit. Věříme, že nám reakce diváků dají potřebné sebevědomí jít s filmem dál do světa a ukázat příběhy českých Vietnamců co nejvíce divákům,“ komentuje radost z uvedení na festivalu režisér filmu Duong.

Rodinné focení mají v neoblibě všichni teenageři zhruba stejně.

Film, jak jsme již nakousli výše, sleduje osudy vietnamské rodiny z chebské tržnice Dragoun během jednoho turbulentního léta na přelomu milénia – stejné události nahlíží očima otce, mladšího a staršího syna. V napínavém a živelném rodinném dramatu se tvůrci s lehkostí i humorem dotýkají témat, jako je hledání identity či generační neporozumění, a poskytují tak českým divákům jedinečný vhled do života komunity, která tu s námi žije už více než padesát let.

Udržitelné kostýmy ze Sapy

Zajímavostí filmu je udržitelný přístup ke kostýmům. Ten bude představen i během festivalu prostřednictvím unikátní upcyklované kolekce a merche. Obojí vznikalo pod taktovkou kostýmního výtvarníka a návrháře Matěje Kačírka.

„Na speciální kolekci jsou použity kostýmy a další materiály, které hrály v samotném filmu. Tím pádem mohou diváci vlastnit přímo upravené kousky, které vidí na plátně. Kolekce je inspirovaná vietnamskou tržnicí a mnou navrhnuté prototypy byly ušity přímo v pražské Sapě,“ uzavírá návrhář Kačírek.