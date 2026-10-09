Volební místnosti se v pátek 9. října otevřely ve 14 hodin. Lidé po celém Česku rozhodují o složení obecních a městských zastupitelstev na další čtyři roky, ve vybraných obvodech také o nových senátorech.
Co k volbám dnes řekli nejvyšší ústavní činitele? Máme pro vás večerní souhrn prvního dne voleb 2026.
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Kandidáti a výsledky voleb 2026
Pavel se vrátil z dovolené. Přiznal chybu
Prezident Petr Pavel původně hlasovat neplánoval. Pražský hrad totiž oznámil, že se voleb nezúčastní kvůli soukromé zahraniční cestě. Rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany veřejnosti i politiků.
Pavel se nakonec v pátek vrátil do České republiky a krátce před 15. hodinou odvolil v Černoučku na Litoměřicku. „Byla to chyba a prezident by měl jít příkladem,“ připustil před novináři.
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Babiš odvolil v Průhonicích
Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš odevzdal svůj hlas v pátek odpoledne v Průhonicích u Prahy.
Komunální volby označil za důležité a vyjádřil přání, aby jeho hnutí obhájilo výsledek z roku 2022. Tehdy ANO získalo celostátně 16,6 procenta hlasů a 1 564 zastupitelských mandátů.
Okamura: Senátní volby jsou pro koalici mimořádně důležité
Předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura hlasoval na pražském Břevnově. Vedle komunálních voleb zdůraznil především význam těch senátních.
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Podle Okamury jsou letošní volby do horní komory mimořádně důležité pro vládní koalici ANO, SPD a Motoristů. Současná opoziční většina v Senátu totiž podle něj komplikuje a zpomaluje schvalování některých vládních návrhů.
Změna poměru sil by podle Okamury mohla legislativní proces urychlit. Také on ocenil rozhodnutí prezidenta Pavla vrátit se ze zahraničí a odvolit.
Rakušan chce 20 procent, Hřib 250 zastupitelů
Své cíle představili také představitelé dalších politických stran. Předseda STAN Vít Rakušan odvolil v Kolíně, kde dříve působil jako starosta. Jeho hnutí chce uspět v menších obcích a získat zastoupení ve všech statutárních městech.
V Praze si STAN stanovil cíl získat 20 procent hlasů. Výsledek pod 15 procent by Rakušan považoval za jednoznačný neúspěch. V senátních volbách by za úspěch označil zisk nejméně osmi mandátů.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib si přeje vznik liberálních koalic v krajských městech. Jeho strana cílí na zisk 250 zastupitelů a Hřib by uvítal volební účast přesahující 50 procent. Sám kandiduje do pražského zastupitelstva z desátého místa pirátské kandidátky.
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ODS chce obhájit pět senátorů, Motoristé získat první mandáty
Předseda ODS Martin Kupka odvolil v Líbeznicích u Prahy. Jeho strana chce podle něj obhájit pět senátorských mandátů a uspět ve velkých městech i dalších obcích, kde nyní působí ve vedení radnic.
Ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka hlasoval na pražském Smíchově. Komunální volby vnímá jako příležitost rozšířit působení strany do místní politiky. Za úspěch by považoval získání jakéhokoli zastupitelského mandátu.
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Volební účast podobná jako čtyři roky zpátky
V prvním dni komunálních voleb přišla k urnám nejčastěji pětina až třetina voličů, podobně jako před čtyřmi lety. V některých menších obcích odevzdala hlas dokonce polovina oprávněných voličů.
V Praze se večer volební účast pohybovala mezi 23 a 30 procenty. V Praze 2, 3 a 5 odvolila do 20:00 zhruba čtvrtina voličů, zatímco v Praze 6 dosáhla účast ve stejnou dobu 30,7 procenta. V Praze 8 krátce před 21:00 hlasovalo 27 procent voličů. V Praze 7 se účast v komunálních volbách pohybovala kolem 24 procent, ve volbách do Senátu pak činila 23 procent.
Kdy pokračují volby a kdy budou výsledky?
V pátek mohou lidé hlasovat do 22 hodin. Volební místnosti se znovu otevřou v sobotu 10. října v 8 hodin ráno a definitivně se uzavřou ve 14 hodin.
Teprve poté začne sčítání hlasů. Průběžné výsledky komunálních voleb a prvního kola senátních voleb budou zveřejňovány během sobotního odpoledne a večera. Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.
Jak hlasovat v komunálních volbách?
Hlasování v komunálních volbách patří k těm nejsložitějším a liší se od systému použitého u jiných voleb. Výsledkem je komplikovaný systém, který může vést k chybám i zneplatnění celého hlasu.
Preference pro jednotlivce či strany vyznačují křížkem. Na jakékoli jiné označení nebude volební komise brát zřetel.
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Legitimní způsoby hlasování jsou hned tři:
- Zakřížkování jedné strany – strana dostane hlasy podle pořadí uvedeného na kandidátce. Nelze zaškrtnout dvě strany
- Zakřížkování vybraných kandidátů i celé jiné strany – hlasy nejprve dostanou samostatně označení kandidáti. Zbylé hlasy získává označená strana, respektive její kandidáti dle pořadí na kandidátce.
- Zakřížkování pouze vybraných kandidátů – hlasy získávají pouze označení kandidáti – v tomhle případě však neupotřebené hlasy propadají.
Příklad se zakřížkováním jedné strany. V záhlaví je uvedeno, že se volí sedm zastupitelů – zde tedy všech sedm hlasů obdrží kandidáti zakřížkované strany A.
Nejprve se počítají preferenční hlasy – tedy ty pro kandidáty stran B a C. Zbývající čtyři hlasy dostanou kandidáty strany A v pořadí vytištěném na lístku.
Zcela stejným způsobem funguje i hlasování do zastupitelstev městských částí – jen zastupitelů (a tedy i hlasů) v nich bude o poznání méně. Přesný počet zastupitelů je vytištěn v záhlaví každého volebního lístku.
Správně vyplněný hlasovací lístek pak volič vloží do šedé a orazítkované úřední obálky, kterou po prokázání totožnosti dostane od volební komise.
Volby 2026
Velký volební průvodce: Přehledně o volbách 2026
Komunální volby: Termín, kandidáti, jak se hlasuje
Senátní volby: Kde se volí senátor a kdo kandiduje
Voličský průkaz: Pro jaké volby platí, jak a kdy žádat
Hlasovací lístky: Co dělat, když vám nepřišly?
Kandidáti na primátora: Jak chtějí řešit dopravu a bydlení?
Jak správně volit: Na co dát pozor v komunálních volbách
Výsledky budeme online sledovat na idnes.cz/volby.