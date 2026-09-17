Nové Audi Q7 jsme poprvé prověřili na cestě z Prahy přes Vídeň a Bratislavu. Velké SUV nabídlo nejen dostatek výkonu a prostoru, ale především tichou a pohodlnou jízdu, při níž se jeho více než pětimetrová délka rychle přestane zdát překážkou.
První rande
Na první představení nové Audi Q7 jsme nevzali jen foťák. Sedli jsme za volant a vyrazili ji pořádně projet. Z Prahy do Vídně, přes Bratislavu a zpátky. Ještě než člověk nastartuje, působí Q7 jako pořádný kus auta. Přes pět metrů délky, přes dva metry šířky a obrovská kabina. Jenže po rozjezdu se její rozměry začnou podivně ztrácet. Především díky tichu.
Audi kabinu odizolovalo tak, že ve 130 km/h máte pocit, jako byste jeli podstatně pomaleji. Pod kapotou jsme měli třílitrový dieselový šestiválec, 299 koní, 630 Nm, osmistupňový Tiptronic a quattro. K tomu mild-hybridní systém MHEV plus a elektricky poháněné turbodmychadlo. Výsledkem není hysterická raketa, ale sebevědomý dálniční likvidátor kilometrů.
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Machr s kufrem
Druhá řada sedadel se dá elektricky posouvat a zákazník může zvolit pět, šest nebo sedm sedadel. Kufr pětimístné verze má 670 litrů, po sklopení zadních sedaček až 2 075 litrů. Kufry na víkend, lyže, kočárek nebo půlka domácnosti? Žádný problém.
Na trase se střídaly dálnice, město i rozbitější úseky. Q7 přesně ukázala, proč dává u takového auta smysl vzduchové odpružení. Karoserie zůstává klidná, v zatáčkách se zbytečně nenaklání a při brzdění se předek nepotápí. Za volantem nepůsobí jako neohrabaný kolos. Naše auto mělo obří 23palcová kola. Na parkovišti vypadají šik, na příčných nerovnostech už ale nízké pneumatiky část komfortu vezmou zpátky. Hezké je panoramatické střešní okno s nastavitelnou průhledností.
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Prostě jedete s dobou
Když jsme po Vídni zamířili přes Bratislavu zpět na Prahu, auto už jsme nevnímali jako novinku, kterou zrovna testujeme. Prostě jsme v něm seděli a jeli. A to je u auta za více než dva miliony vlastně jeden z nejlepších komplimentů. Po několika hodinách vás nebolí záda, nemusíte zvyšovat hlas a pořád máte dost výkonu na předjetí kamionu. Nové Audi Q7 začíná v Česku na 2 087 900 korunách za verzi 3.0 TDI se 245 koňmi. Silnější 299koňová varianta, kterou jsme projeli, startuje na 2 168 900 korunách. Není to málo. Q7 ale přesně ví, co chce být. Není to hračka pro řidiče, jenž chce každou zatáčku projet bokem. Je to velké, rychlé, tiché a zatraceně pohodlné auto pro člověka, který potřebuje během jednoho dne zvládnout cestu jako třeba my.