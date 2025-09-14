Davy lidí se sešly na Rathausplatzu ve Vídni. Nejlepší tramvajáci z celého světa tam předvedli své dovednosti, a to v několika disciplínách. Ty v podstatě simulují reálné situace v provozu.
Jemně zrychlovat a brzdit
Plynulého zrychlování a brzdění si cení cestující a samozřejmě také řidiči. To byla jedna z disciplín. Na přední straně tramvaje byla umístěna nádoba naplněná vodou a řidiči museli na třech určených zastávkách jemně zrychlovat a brzdit. Každá rozlitá kapka znamenala odečet bodů.
Divácky oblíbený byl také tramvajový bowling. Tramvaj tlačila obří míč směrem k obrovským nafukovacím kuželkám. Cíl byl jasný – srazit jich co nejvíc. Další měla název Perfect Stop. Řidič měl za úkol co nejpřesněji zastavit. Prokázal tak přesnost na centimetr. Tramvaj musela zastavit tak, aby střed jejích druhých dveří dokonale lícoval s vyznačeným bodem na zemi.
Vyhráli Vídeňáci, borci z Brna skončili šestí
V soutěži se „best týmem“ stali Vídeňané, druhé místo obsadili řidiči z polské Poznaně, bronz brali z norského Osla. Borci z Brna skončili na pěkném šestém místě. V soutěži byli nejméně zruční řidiči ze Záhřebu a Hongkongu.