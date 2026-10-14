Odpoledne ještě příjemných dvanáct stupňů, ráno studená vozovka a o víkendu cesta do Krkonoš. Právě takové rozdíly mohou řidiče na podzim zaskočit. Kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní? Na první sníh čekat nemusí, radí BESIP. Známá poučka o sedmi stupních má své opodstatnění, není to ale žádná magická hranice. A pro pražské řidiče může být rozhodující i to, kam a kdy s autem vyrážejí.
Nečekejte na sněhové vločky
„Ideální je přezout na zimní pneumatiky již tehdy, když se průměrné denní teploty pohybují okolo 7 °C a níže,“ doporučuje dlouhodobě BESIP, hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR. Ve svém preventivním materiálu zároveň výslovně varuje, aby motoristé nečekali na první mráz či sníh.
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Proč právě sedm stupňů? Letní pneumatiky v chladu postupně tuhnou a hůře přiléhají k vozovce. Zimní směs zůstává pružnější a lépe se přizpůsobuje nízkým teplotám. Výhodou zimního obutí není jen jízda na sněhu, ale také lepší přilnavost na studené mokré silnici.
Sedmička ovšem není vypínač. Neznamená, že při osmi stupních jsou letní pneumatiky bezpečné a při šesti už nebezpečné. Jde o orientační pravidlo, které pomáhá vystihnout období, kdy se začínají výrazněji uplatňovat výhody zimního obutí. Důležitý je vývoj počasí, nikoli jediná hodnota na teploměru.
Praha ještě bez sněhu, na horách může být jinak
Řidič, který vyjíždí z Prahy do práce každý den v šest ráno, řeší jiné podmínky než ten, kdo autem vyrazí jen občas odpoledne. A úplně jiná situace nastává, když se v pátek odpoledne vydá na chalupu, třeba do Krkonoš.
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Zatímco v hlavním městě ještě bývá relativně teplo, ve vyšších polohách se už může objevit námraza nebo sníh. Samotná předpověď pro Prahu proto při plánování cesty nestačí. Rozhodující jsou také podmínky na trase a v cíli.
Policie ČR ve svých preventivních doporučeních upozorňuje, že s klesající teplotou letní pneumatika tuhne a hůře přiléhá k vozovce. Zimní pneumatiky naopak pomáhají udržet přilnavost, stabilitu i účinnější brzdění na sněhu a ledu.
S přezutím se proto vyplatí neotálet zejména tehdy, když člověk potřebuje auto každý den nebo pravidelně jezdí mimo Prahu. Čekat až na první vločky znamená riskovat, že se počasí změní dřív, než se řidič dostane do pneuservisu.
Co přesně nařizuje zákon?
Zimní pneumatiky nejsou v Česku povinné bez výjimky po celou zimu. Podle § 40a zákona o silničním provozu se v období od 1. listopadu do 31. března musí použít tehdy, když je na vozovce souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze jejich výskyt vzhledem k počasí během jízdy předpokládat.
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U osobních aut do 3,5 tuny musí být zimní pneumatiky na všech kolech a mít nejméně čtyřmilimetrovou hloubku dezénu. Zvláštní režim platí také na úsecích označených značkou Zimní výbava.
Zákonná povinnost tedy není totéž co bezpečné načasování přezutí. Kdo se začne řídit doporučením BESIPu už při poklesu průměrných denních teplot k sedmi stupňům, nemusí čekat na první sníh ani na chvíli, kdy se podzimní počasí změní v zimní ze dne na den.
Zimní pneumatiky v Česku