První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  17:07
Sledovat Metro na Googlu

Pneuservisy mají v listopadu naplno. Od 1. 11. totiž platí povinnost pro jízdu se zimními pneumatikami. Za určitých podmínek ale lze jezdit i na letních. | foto: MAFRA

Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom řídí známou poučkou o sedmi stupních, jiní čekají na první sníh. Ani jedno ale není univerzálním návodem. Rozhoduje počasí, způsob používání auta i to, kam se s ním řidič chystá vyrazit.

Odpoledne ještě příjemných dvanáct stupňů, ráno studená vozovka a o víkendu cesta do Krkonoš. Právě takové rozdíly mohou řidiče na podzim zaskočit. Kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní? Na první sníh čekat nemusí, radí BESIP. Známá poučka o sedmi stupních má své opodstatnění, není to ale žádná magická hranice. A pro pražské řidiče může být rozhodující i to, kam a kdy s autem vyrážejí.

Nečekejte na sněhové vločky

„Ideální je přezout na zimní pneumatiky již tehdy, když se průměrné denní teploty pohybují okolo 7 °C a níže,“ doporučuje dlouhodobě BESIP, hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR. Ve svém preventivním materiálu zároveň výslovně varuje, aby motoristé nečekali na první mráz či sníh.

Jak pomohou zimní gumy? V Mostě jsme zkoušeli, jak se chovat v situaci, kdy si auto dělá, co chce

Proč právě sedm stupňů? Letní pneumatiky v chladu postupně tuhnou a hůře přiléhají k vozovce. Zimní směs zůstává pružnější a lépe se přizpůsobuje nízkým teplotám. Výhodou zimního obutí není jen jízda na sněhu, ale také lepší přilnavost na studené mokré silnici.

Sedmička ovšem není vypínač. Neznamená, že při osmi stupních jsou letní pneumatiky bezpečné a při šesti už nebezpečné. Jde o orientační pravidlo, které pomáhá vystihnout období, kdy se začínají výrazněji uplatňovat výhody zimního obutí. Důležitý je vývoj počasí, nikoli jediná hodnota na teploměru.

Praha ještě bez sněhu, na horách může být jinak

Řidič, který vyjíždí z Prahy do práce každý den v šest ráno, řeší jiné podmínky než ten, kdo autem vyrazí jen občas odpoledne. A úplně jiná situace nastává, když se v pátek odpoledne vydá na chalupu, třeba do Krkonoš.

Drahé tankování mění nákupní zvyklosti. Hybridy rostou, Škoda sbírá objednávky na elektromobily

Zatímco v hlavním městě ještě bývá relativně teplo, ve vyšších polohách se už může objevit námraza nebo sníh. Samotná předpověď pro Prahu proto při plánování cesty nestačí. Rozhodující jsou také podmínky na trase a v cíli.

Policie ČR ve svých preventivních doporučeních upozorňuje, že s klesající teplotou letní pneumatika tuhne a hůře přiléhá k vozovce. Zimní pneumatiky naopak pomáhají udržet přilnavost, stabilitu i účinnější brzdění na sněhu a ledu.

S přezutím se proto vyplatí neotálet zejména tehdy, když člověk potřebuje auto každý den nebo pravidelně jezdí mimo Prahu. Čekat až na první vločky znamená riskovat, že se počasí změní dřív, než se řidič dostane do pneuservisu.

Co přesně nařizuje zákon?

Zimní pneumatiky nejsou v Česku povinné bez výjimky po celou zimu. Podle § 40a zákona o silničním provozu se v období od 1. listopadu do 31. března musí použít tehdy, když je na vozovce souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze jejich výskyt vzhledem k počasí během jízdy předpokládat.

Dlouhá cesta autem ničí záda i nohy. Fyzioterapeutka varuje před typickou chybou

U osobních aut do 3,5 tuny musí být zimní pneumatiky na všech kolech a mít nejméně čtyřmilimetrovou hloubku dezénu. Zvláštní režim platí také na úsecích označených značkou Zimní výbava.

Zákonná povinnost tedy není totéž co bezpečné načasování přezutí. Kdo se začne řídit doporučením BESIPu už při poklesu průměrných denních teplot k sedmi stupňům, nemusí čekat na první sníh ani na chvíli, kdy se podzimní počasí změní v zimní ze dne na den.

Zimní pneumatiky v Česku

  • 1. listopadu až 31. března. V tomto období platí povinnost zimních pneumatik, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně lze jejich výskyt během jízdy vzhledem k počasí předpokládat.
  • Na všech kolech osobního auta. U vozidel do 3,5 tuny musí mít zimní pneumatiky minimální hloubku dezénu 4 mm.
  • Pozor na značku Zimní výbava. Na označených úsecích se řidiči musí řídit příslušnou dopravní značkou a případnou dodatkovou tabulkou.
  • Zdroj: § 40a zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. Úplné znění předpisu
Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici, přitahují milovníky adrenalinu jako magnet. Josef Konek na ně vylezl v úterý. Dole na něj čekala dvě...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Pokus o vraždu na Uherskohradišťsku. Policisté pátrali po nebezpečném muži

ilustrační snímek

Policie dnes odpoledne odvolala pátrání po třiačtyřicetiletém muži, kterého podezírá z pokusu o vraždu na Uherskohradišťsku. Zdali se policistům muže podařilo dopadnout, policejní mluvčí Šárka...

15. října 2026  8:42,  aktualizováno  17:48

V Kolíně bude pokračovat dosavadní koalice, smlouvu podepíše příští týden

ilustrační snímek

V Kolíně bude i v příštím volebním období pokračovat dosavadní koalice Změny pro Kolín, Volby pro Kolín a Kolíňáků. Uskupení se dohodla na další spolupráci,...

15. října 2026  16:14,  aktualizováno  16:14

Soud prověří stížnost na volby v Želechovicích, zatím jedinou v Olomouckém kraji

ilustrační snímek

Volby v Želechovicích na Olomoucku prověří kvůli podané stížnosti ostravský krajský soud. Podle stěžovatele mohl někdo vniknout do uzavřené volební místnosti v...

15. října 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

V Hornickém skanzenu Mayrau u Kladna pokračuje oprava, vznikne nová expozice

ilustrační snímek

V Hornickém skanzenu Mayrau u Kladna pokračuje oprava za 192 milionů korun. Vznikne i nová expozice, hotová by měla být na konci příštího roku. Středočeští...

15. října 2026  16:04,  aktualizováno  16:04

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Muzikál přenese Carmen do New Yorku, světovou premiéru bude mít v Brně

ilustrační snímek

Nová inscenace Městského divadla Brno přenese postavy Carmen a jejích ctitelů do prostředí současné hispánské komunity ve Spojených státech. Muzikál Carmen,...

15. října 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

Za zajištění prodeje letadla ruskému občanovi dostali obvinění peněžité tresty

ilustrační snímek

Okresní soud v Pardubicích schválil dohodu o vině a trestu se dvěma lidmi obviněnými z porušení mezinárodní sankce. Podle spisu v roce 2022 zajistili prodej...

15. října 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

ÚS potvrdil, že kraj mohl v Kladně omezit spoje, když město odmítlo nový systém

ilustrační snímek

Ústavní soud ve sporu Kladna a Středočeského kraje potvrdil, že rozsah veřejné dopravy může hejtmanství upravit. Kladno odmítlo na dopravu přispívat v...

15. října 2026  15:48,  aktualizováno  15:48

Povodí Odry buduje protipovodňová opatření v Zátoru za 706 milionů korun

ilustrační snímek

Povodí Odry buduje v Zátoru na Bruntálsku protipovodňová opatření na řece Opavě, která mají zvýšit ochranu obce před povodněmi. První úsek pod budoucí...

15. října 2026  15:15,  aktualizováno  15:15

Úspěšně proběhl Net5.5G Intelligent IP Network Summit, který zdůraznil, že bezpečné a odolné sítě IP jsou základem nového růstu v éře AI

15. října 2026  16:55

Plzeňští lékaři mají světový náskok. Díky nové metodě dokážou nádory zobrazit přesněji

Záznam z vyšetření PET/MR, na kterém je zachycen nádor slinivky břišní (žlutý...

Přesnější zobrazení nádorů, lepší rozlišení nádorové a zánětlivé tkáně a získání důležitých informací pro plánování operací. Fakultní nemocnice Plzeň přichází se světovým prvenstvím v diagnostice...

15. října 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

S výběrem studia pomůže školákům veletrh EDUCA Expo, který dnes začal v Liberci

S vĂ˝bÄ›rem studia pomĹŻĹľe ĹˇkolĂˇkĹŻm veletrh EDUCA Expo, kterĂ˝ dnes zaÄŤal v Liberci

S výběrem studia i budoucího povolání může žákům osmých a devátých tříd i jejich rodičům pomoci veletrh práce a vzdělávání EDUCA Expo, který dnes začal v...

15. října 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

S výběrem studia pomůže školákům veletrh EDUCA Expo, který dnes začal v Liberci

S vĂ˝bÄ›rem studia pomĹŻĹľe ĹˇkolĂˇkĹŻm veletrh EDUCA Expo, kterĂ˝ dnes zaÄŤal v Liberci

S výběrem studia i budoucího povolání může žákům osmých a devátých tříd i jejich rodičům pomoci veletrh práce a vzdělávání EDUCA Expo, který dnes začal v...

15. října 2026  15:13,  aktualizováno  15:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.