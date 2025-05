Páter Koniáš nemá v české historii tu nejlepší pověst. Ale jezuitská probírka a zabavování českých vlasteneckých titulů byly jen slabou předehrou toho, co předvedli fašisté v Německu ve 30. letech po nástupu k moci a po roce 1948 komunisté u nás.

V Československu mělo ničení a odstraňování takzvaně nežádoucí literatury ještě druhou vlnu po okupaci 1968 a v následné normalizaci. Nyní se obdobné časy vracejí do Ruska. Eksmo, jedno z velkých ruských nakladatelství, rozeslalo do knihkupectví po celé zemi „prosbu“, aby z regálů byly odstraněny desítky titulů. Stalo se tak hned poté, co v nakladatelství zasahovala policie a zadržela jedenáct současných a bývalých vedoucích pracovníků této firmy.

Zatýkání kvůli propagaci nepovolených sexualit

Důvod? Vydávání některých titulů označila prokuratura za trestný čin „zapojení do činnosti extremistické organizace“ (článek 282 odst. 2 trestního zákoníku Ruské federace). Zadržení jsou podezřelí z extremismu kvůli „LGBT propagandě“, která je podle vyšetřovatelů obsažena v knihách, které vydávají.

Nakladatelství už před policejní razií žádalo knihkupectví o vyřazení svých titulů z nabídky obchodů. Buď jejich prostým odstranění z pultů, nebo i fyzickým zničením. Nakladatelství nabídlo, že je ochotné realizovat „čistku“ vlastními silami a prostředky. Snažilo se tak předejít zásahu bezpečnostních složek.

Boj proti satanismu

V Rusku je od roku 2022 zakázáno propagovat vše, co je spojené s komunitou LGBT a „netradičními sexuálními vztahy, menšinami a aktivitami“. A to ve všech druzích médií, od tištěných přes internetové až po filmy a rozhlasové pořady. Nesmí se šířit ani informace, jež by mohly v mládeži vyvolat zájem o změnu pohlaví. Nařízení mají bránit šíření západní dekadence, rozvratu a satanismu. Policie zahrnula do zakázaných titulů uvedeného nakladatelství Život homosexuálů v SSSR od Rustama Alexandera či od Kateřiny Silvanové a Eleny Malisové Léto s pionýrským šátkem a O čem vlaštovka mlčí a další tituly.