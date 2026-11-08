Psát byla až taková terapie, říká hvězda StarDance Lenka Nora Návorková o své nové knize

Iveta Benáková
Iveta Benáková
  18:11
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V nové knize První krok nechá Lenka Nora Návorková nahlédnout čtenáře do svého...

V nové knize První krok nechá Lenka Nora Návorková nahlédnout čtenáře do svého osobního i profesního života. | foto: Albatros

V nové knize První krok nechá Lenka Nora Návorková nahlédnout čtenáře do svého...
V nové knize První krok nechá Lenka Nora Návorková nahlédnout čtenáře do svého...
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Lenka Nora Návorková v zákulisí StarDance XIV (31. října 2026)
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Tanečnice a lektorka Lenka Nora Návorková je už poněkolikáté jednou z tváří show StarDance po boku známých osobností. Za úsměvem tanečnice se skrývá příběh, který by čekal jen málokdo. V knižním rozhovoru První krok, který vyšel v těchto dnech, mluví o dětství prožitém ve strachu z vlastního otce alkoholika, vztazích, zákulisí StarDance, zraněních i cestování. Rozhovor doplňují svými texty její bývalí partneři z taneční soutěže Jiří Dvořák, Marek Adamczyk, Mirai Navrátil, Jiří Ježek, ale i její životní partner, novinář Michael Rozsypal.

Neumím si představit, jaké to je poskládat celý život do jedné knihy. Jaké to pro vás bylo?
Kniha je rozhovorová, a když jsme rozhovory se spoluautorkou Marií Horovitzovou dělaly, byla to až taková terapie. Člověk si uvědomí, že spoustu věcí vytěsní, ale když se k nim vrátí, hodně z nich znovu vyplave na povrch, znovu si je přebere a podívá se na ně s odstupem.

V nové knize První krok nechá Lenka Nora Návorková nahlédnout čtenáře do svého osobního i profesního života.

A jaké bylo to pak celé číst?
Uceleně vidíte svůj život a zjistíte, na co jste zapomněla, co vám tehdy nepřišlo důležité, ale v kontextu celého příběhu to najednou má význam. Člověk na některé věci začne nahlížet jinak. Nebo když vidí celý příběh pohromadě, uvědomí si, že i když má občas pocit, jako by se za nějakou dobu nic nezměnilo, protože pořád chodí do práce, něco řeší, najednou to vypadá jinak. Je zajímavé se zastavit a podívat se, kolik se toho stalo, čím si člověk prošel, co dokázal a co má za sebou.

Bylo něco, co jste při přípravě knihy nakonec raději vyškrtla? Přece jen v ní pouštíte čtenáře hodně blízko k sobě.
Neměla jsem takovou tendenci, nebo spíš jsem ji nechtěla mít. Něco řeknete a potom, když to vidíte napsané, může to na vás působit trochu jinak, než když to jen tak vyslovíte. Sice mě občas při čtení napadlo: Ty jo, mám to tam opravdu nechat? Ale pak jsem si uvědomila, že kdybych ty věci vyškrtla, příběh už by nebyl celý a chyběly by v něm důležité pasáže. Ale u témat, která se týkají třeba mého dětství, si říkám, že i kdyby to mělo pomoct jednomu jedinému člověku, je to skvělé. Zároveň je podle mě hrozně důležité všechno správně popsat. Když mluvíte s někým, kdo podobnou zkušenost zná, nemusíte tolik vysvětlovat kontext. Tady je ale potřeba popsat i to, co k dané situaci patří, aby byl příběh ucelený.

O některých věcech z dětství, například o vašem otci, jste veřejně mluvila už před několika lety. Tehdy se o tom hodně psalo.
Tehdy to pro mě bylo spíš hodně zvláštní a v něčem i šokující. Nebyl to nějaký úplně známý podcast, ale chytil se toho bulvár a některé věty se úplně vytrhly z kontextu. Vznikl z toho jiný příběh. Proto teď knihu beru trochu jako možnost to napravit a říct, jak to opravdu bylo. Myslím si, že je dobré věci správně pojmenovat.

Ani v knize ale nemáte jistotu, že někdo nevytrhne jednu větu a neudělá z ní znovu senzaci.
To se samozřejmě může stát. Když někdo bude chtít senzaci a nějaký superšokující příběh, může si z toho něco vytáhnout. Ale teď už je to černé na bílém v knize, tak, jak to bylo. A to je pro mě důležité.

Chtěla být malá Lenka někdy něčím jiným než tanečnicí?
Chtěla být baletka a učitelka.

Učitelka nějakého předmětu? Třeba matematiky?
Matematiky určitě ne, ale učitelka ano. Ono se mi to vlastně nakonec spojilo dohromady. V knize popisuju, že jsem jako malá byla hrozně cholerické dítě. Když doma nikdo nebyl, hrála jsem si na školu. Děda byl malíř, takže jsem od něj měla malířský stojan, na něj jsem si dávala mazací tabuli a hrála si na učitelku. A na všechny jsem hrozně řvala. Tím jsem se ventilovala a mě to bavilo.

Takže jste byla docela temperamentní učitelka. Jste taková ještě?
Už ne, vyrostla jsem z toho. Zůstalo mi z toho tak pět procent té malé Lenky.

Napadlo mě, že spousta holek si v dětství přeje být princeznou, zkouší si šatičky a podobně. Vy jste si to vlastně díky tanci mohla trochu splnit, protože jste měla krásné taneční šaty.
Nikdy jsem nad tím takhle nepřemýšlela, ale vlastně asi ano. Je pravda, že na první taneční soutěži jsem byla, myslím, když mi bylo asi sedm. V dětské kategorii ještě nesmíte mít šaty ozdobené a být namalovaná, nemáte vysoké podpatky ani žádné složité účesy. Ale už jste v prostředí, kde se do šatů oblékáte a vidíte starší tanečnice, které mají šaty zdobené, peří a všechno kolem. A říkáte si, že jednou můžete být také taková.

Když jsem se dívala na vaši soutěžní kariéru, byla jste úspěšná, ale skončila jste poměrně brzy. Proč?
Nebylo to protože bych měla zranění, kvůli kterému už bych nemohla tančit, jak jsem si o sobě občas přečetla. Jedno zranění možná bylo poslední kapkou, tehdy jsem spadla, dvakrát si podvrtla kotník a skoro dva měsíce jsem měla sádru a nemohla chodit. Možná i kvůli tomu jsem si potom po pádu ve StarDance 2023 ze zvedačky přetrhla vazy. Bylo mi řečeno, že kdybych to předchozí zranění neměla, nemuselo by se to stát. Teď už je to naštěstí v pořádku. Ale za koncem profesionální kariéry bylo tehdy vyhoření.

Takže nešlo jen o fyzickou stránku, ale také o psychické vyčerpání?
Ano. Součástí toho bylo i to, že jsem nějakou dobu neměla štěstí na taneční partnery. Už mě demotivovalo a unavovalo pořád se přizpůsobovat. Od holek se to v tanečním páru víc očekává než od kluků. Strašně mě vyčerpávalo pořád se přizpůsobovat novému prostředí a zvykat si na nového tanečního partnera. V tomhle sportu to navíc není otázka týdne. Než si spolu sednete, může to trvat třeba půl roku. Dáváte do toho spoustu energie a pak vám ten člověk může říct, že si to rozmyslel. Navíc člověk pořád někam cestuje a má život sbalený v kufru. Po mnoha letech, kdy jsem byla i v reprezentaci a každý víkend trávila na tréninku nebo na soutěži, mi začalo chybět mít někde své doma, své zázemí.

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Po skončení soutěžního tancování jste začala být lektorkou tance, takže trochu zpátky k tomu učitelskému snu. A do širšího povědomí vás pak dostala StarDance, kterou jste v roce 2018 vyhrála s Jiřím Dvořákem. Dá se říct, že vám tehdy změnila život?
StarDance je velký boom. Každý podzim tím žije velká část republiky. Diváci si v sobotu večer udělají jednohubky, sednou si k televizi a sledují nás. Pro ně je to příjemný večer, ale pro nás je to velký pracovní projekt.

Zaveďte nás trochu do zákulisí, jak dlouhý ten projekt je? Běžní diváci to většinou vnímají až od léta, kdy spolu začnou páry trénovat, a na podzim se rozběhnou přenosy. Jak to ve skutečnosti probíhá?
Přípravy probíhají celý rok. Vždycky si dělám legraci, že když se blíží první přenos a lidé, třeba i moji kurzisté, mi říkají, že už to konečně začne, my už máme třeba polovinu nebo tři čtvrtiny práce za sebou. První přenos je pro nás jen třešnička na dortu. V tu chvíli se dostáváme do jiného, pokročilejšího režimu. Známé osobnosti oslovuje produkce třeba rok nebo i déle dopředu. Když jsem byla ve StarDance poprvé, šla jsem na konkurz, potom už mě oslovovali přímo. Ta nabídka většinou přijde kolem Vánoc, nebo po Novém roce. V tu dobu se mě také všichni začínají ptát, jestli budu i v další řadě, ale já to nesmím nikomu říct.

Tomáš Matonoha a Lenka Nora Návorková ve StarDance XIV (31. října 2026)

A kdy pak zjistíte, s kým budete tancovat?
Na jaře. Letos jsme se s Tomášem Matonohou seznámili už na konci března, což bylo poměrně brzy. Potom následuje oficiální akce, kde se představí jednotlivé páry. Někdy v květnu nebo v červnu, záleží na konkrétním ročníku, odevzdáváme hudbu, a to až po finále. Všechno se předtím probírá s Martinem Kumžákem, který má na starosti hudební aranže a kapelu. My přineseme nějaké návrhy a společně se řeší, aby se písničky neopakovaly, aby v jednom večeru nebyla podobná témata a aby všechno fungovalo jako celek. Když se hudba schvaluje, člověk tam sedí, dokud není hotovo. Letos jsem tam byla asi pětačtyřicet minut, ale byly roky, kdy jsem tam strávila tři a půl hodiny.

Když máte první návrhy hudby, přemýšlíte už rovnou nad choreografií? Třeba nad tím, jak by tanec mohl začínat?
To ještě úplně ne, protože nevím, co od svého tanečního partnera můžu očekávat, tou dobou nemáme za sebou ani jeden společný trénink. Snažím se vybírat písničky, které jsou blízké mně, ale zároveň se vždycky s partnerem sejdu a zjistím, jakou hudbu má rád. Často jim také říkám, ať si vyberou něco, co znají, protože se jim to potom bude lépe učit. A hlavně je dobré vybrat něco, co vám po dvou měsících trénování nezačne lézt na nervy. Nechcete si tu skladbu úplně znechutit. Snažím se proto najít zlatou střední cestu.

Když už máte hudbu vybranou, práce tím ale nekončí, že?
Vůbec ne. Martin Kumžák během léta začne posílat upravené střihy a my schvalujeme, jestli všechno sedí. Do toho se pomalu začínají řešit šaty. Letos jsme už na konci června zadávali požadavky pro první tři kola, jestli chceme nějaké rekvizity, jakou máme představu o světlech, co nás napadá a podobně. Je vlastně vtipné, že s tím člověkem ještě ani jednou netančíte, a už spolu řešíte první tři kola.

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Kdy tedy začínáte skutečně trénovat?
Na přelomu července a srpna, případně od začátku srpna. Do toho se také v srpnu několik dní natáčí znělka. A pomalu se rozjíždí kolečko natáčení různých příspěvků pro StarDance samotné, ale i mediální povinnosti. V září přijde tisková konference, a jakmile je po ní, všechno se rozjede naplno.

A potom v říjnu začne soutěž samotná...
Jakmile soutěž začne, týdny strašně rychle utíkají. Na první kola máte natrénováno, ale když už se dostanete do pozdější fáze, kdy připravujete každý týden nový tanec, nemáte volnou ani neděli. Do středy trénujete ve zkušebně na Kavčích horách, ve čtvrtek je zkouška ve studiu na Výstavišti s orchestrem, v pátek kamerové zkoušky a první takzvaná projížděčka. V sobotu je ještě projížděčka ráno, poté generálka v kostýmech, ale bez líčení a účesů, a potom večer samotný přenos.

V nové knize První krok nechá Lenka Nora Návorková nahlédnout čtenáře do svého...

Je docela paradoxní, že divákům osobnosti připadají s každým dalším kolem lepší, a přitom tedy na jednotlivé tance mají čím dál méně času.
Je to tak, u prvních tanců je čas projít s nimi základní techniku a až pak přidat choreografii, ale později už rovnou najíždíme na choreografii a techniku se učí za pochodu. Tomáš například ještě ani neviděl základní krok tanců, které by nás čekaly v šestém, sedmém kole. Ale některé tance jsou si příbuzné, takže když se člověk něco naučí v jednom, některé figury nebo pohybové principy pak může využít i v dalších. Už má z čeho vycházet, něco mu to připomíná a učí se rychleji. Nezačíná tedy pokaždé úplně od nuly.

Pro mě je často mnohem důležitější mentální odpočinek, a ten na horách mám. Proto je to pro mě momentálně obrovský relax.

Před chvílí jste mluvila o tom, že vás v soutěžním tancování unavovalo mít pořád život sbalený v kufru. Ale když máte volno, tak si ho někdy sbalíte do batohu a vyrazíte do hor. To je docela jiný druh cestování.
To je super. Já se jdu vlastně jen projít. Někdy i někam vysoko.

Měla jste ráda hory vždycky, nebo jste k nim přišla až později jako ke způsobu, jak si odpočinout a vyčistit hlavu?
Láska tam byla vždycky. Když jsme s bráchou jako děti žili jen s maminkou, nějakou dobu jsme si třeba nemohli dovolit leteckou dovolenou u moře. Jezdili jsme proto hodně na hory, třeba Šumava je moje srdcovka. A myslím tím hlavně hory v létě, protože já neumím lyžovat. Pro mě jsou hory spojené s létem, kdy jsme tam jezdili za turistikou nebo na kola. Když jsem potom byla dlouho v reprezentaci, nebyl na to čas a začalo mi to hrozně chybět.

lenkanoranavorkova

Ve středu 13. 5. 2026 v 7:10 ráno nepálského času jsme se úspěšně vydrápali na himálajský vrchol Mera Peak, který je považován za jeden z nejvyšších trekařských vršků na světě.

Nebylo to zadarmo, ale díky @honzatravatravnicek #mirijirkova a @14summitsexpedition.cz jsme to zmákli.

Děkuju za životní zážitek.

1. Na vršku s parťákem Honzou. ️
2. Výhledy na osmitisícovky včetně Everestu a Lhotse.
3. Summit s Honzou a @honzatravatravnicek
4. Východ slunce nad Himálají. ☀️
5. Z posledních sil funíme do nekončícího kopce.
6. Poslední metry na vrchol.

#merapeak #nepal #himalaje #himalayas

14. května 2026 v 7:59, příspěvek archivován: 8. listopadu 2026 v 18:27
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Vloni jste vystoupala na Kilimandžáro, letos na Mera Peak. To jsou hodně vysoké kopce.
Lidé to nechápou, ale já jsem celý život zvyklá na určitý dril. Tělo se tomu dokáže přizpůsobit a já už vím, jak s ním pracovat. Zároveň se musím hlídat, abych nepřekročila hranici a potom neležela týden vyčerpaná. Zjišťuju, že u mě hraje obrovskou roli psychika, která hodně ovlivňuje i fyzickou stránku. Pro mě je často mnohem důležitější mentální odpočinek, a ten na horách mám. Proto je to pro mě momentálně obrovský relax.

Kam vyrazíte příště?
Teď o Vánocích pojedu do Keni na Mount Kenya.

A máte nějaký další cestovatelský sen?
Chtěla bych vystoupit na Aconcaguu v Argentině. Je to téměř sedmitisícový vrchol a podle mě nejvyšší trekový cíl svého druhu. Člověk jde po svých, místy se používají fixní lana, ale není to klasické horolezectví. A když už bych byla v Argentině, mým obrovským snem je pokračovat na expedici na Antarktidu.

Takže si na to jednou vyhradíte třeba tři měsíce volna?
Dívala jsem se na to a stačí zhruba měsíc a půl až dva. A je fajn, že se tam jezdí v době, kdy je u nás zima, protože na Antarktidě je léto. Takže když započtu do toho volna Vánoce, nemuselo by to být tak nereálné...

Co jste možná nevěděli.

  • Lenka Nora Návorková se tanci věnuje od tří let.
  • Čtyřikrát se stala mistryní ČR v latinskoamerických tancích a opakovaně reprezentovala na mistrovství Evropy a světa i na mezinárodních soutěžích, mezi něž patří také Blackpool Dance Festival. Po ukončení soutěžní kariéry své zkušenosti předává dětem i dospělým v tanečních kurzech a během individuálních lekcí.
  • V posledních letech se vydává i na vysokohorské výpravy – v roce 2025 úspěšně vystoupila na Kilimandžáro a v květnu 2026 zdolala himálajský vrchol Mera Peak.
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