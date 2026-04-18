Muškaření je mezi rybáři často označováno za královskou disciplínu. Podle Jardy Jeřábka je to dáno i tím, že jde o jeden z nejstarších způsobů rybolovu. „Rybář není ustrnule na jednom místě, má příležitost vnímat více krás v okolí,“ říká. Právě aktivní pohyb podél vody a neustálý kontakt s řekou dává muškaření zvláštní kouzlo.
Technika a aktivní pohyb
Stejně to vidí i Filip Apjár, dvojnásobný mistr Evropy v týmech a mistr České republiky v říčním muškaření. „Je to aktivní sport. Technika je poměrně složitější než běžné chytání. A hlavně se muškařením dá přelstít jakákoliv ryba. Je to jen o nastavení správné techniky k dané rybě,“ vysvětluje. Zahájení sezony je pro muškaře malým svátkem. Po zimní přestávce znovu vyrážejí na pstruhové revíry a dobře vědí, jak důležitý může být první výběr mušky. Jarda Jeřábek má jasno: „Na zahájenou použiji zlatou nymfičku, můj oblíbený vzor.“ Filip Apjár bude začínat na svém oblíbeném úseku chyť a pusť s nymfou Killer. Současně ale připomíná, že univerzální rada neexistuje. Všechno záleží na podmínkách.
Ráno nymfa, odpoledne suchá muška
„Když je chladno a voda studená, jsou vhodnější nymfy, ale stačí, aby se oteplilo o pár stupňů, a hned začne aktivita ryb u hladiny. Ráno můžete začínat s nymfou a odpoledne už klidně chytat na suchou mušku,“ popisuje Apjár. Muškaření je podle něj neustálé přizpůsobování se přírodě, jejím proměnám a chování ryb.
Muškaření jako šachy
A právě v tom podle zkušených rybářů spočívá jeho náročnost i krása. Muškař musí sledovat proud, hloubku, teplotu vody, aktivitu hmyzu i to, jak ryby reagují. Nestačí jen nahodit. Je potřeba přemýšlet několik kroků dopředu. Filip Apjár přirovnává muškaření k šachům. „Na každou akci musíte přijít s nějakou reakcí. Zvolit ten správný další tah. Jinak rybu vyplašíte a je konec.“
Řeky, kam se vracejí
K muškaření patří i silný vztah k místům, kam se rybáři vracejí. Jarda Jeřábek říká, že nemá jediné vyhraněné místo, ale rád navštěvuje všechny pstruhové revíry, zejména řeku Otavu 6. Filip Apjár má v okolí domova rád Moravici pro nádhernou přírodu kolem řeky a Bečvu pro její druhovou rozmanitost. Protože ale působí také jako rybářský průvodce po celé Evropě, mezi jeho oblíbené destinace patří i Bosna a Hercegovina.
Oba muže přitáhlo k muškaření něco trochu jiného, oba u něj ale zůstali natrvalo. „Od dětství jsem k tomu inklinoval a zůstal jsem věrný tomuto způsobu rybolovu dodnes, protože se rád pohybuji nerušeně v přírodě,“ říká Jeřábek. Apjár mluví o pestrosti, kterou muškařina nabízí. „Nesnáším pasivní způsob života a muškařina je neustálý pohyb. Musíte skloubit fyzickou zdatnost s inteligencí. Neustále musíte přemýšlet a něco vymýšlet.“
Ryby, které mají nejraději
A jaké ryby mají muškaři nejraději? Jarda Jeřábek nedá dopustit na pstruha obecného. „Bohužel jeho populace ubývá a začíná být trochu problém chytit trofejní kusy.“ Filip Apjár si nejvíce váží lipana podhorního. „Miluji jeho elegantní pohyb, opatrnost a chytrost. Chytání trofejních lipanů je vždy obrovskou výzvou.“ Začátek pstruhové sezony tak pro muškaře není jen prvním dnem lovu. Je to návrat k vodě, k pohybu, k soustředění i k tichu, které umí nabídnout jen řeka a člověk stojící v proudu s prutem v ruce.
