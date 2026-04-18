Pstruhová sezona začala, muškaři vyrážejí k vodě. Rozhoduje technika i trpělivost

Rybářský magazín   8:33
Pro mnohé z nich totiž nejde jen o způsob lovu, ale o srdeční záležitost, která spojuje pohyb, přemýšlení, techniku i pobyt v nádherné přírodě. Deník Metro oslovil dvě osobnosti ze světa českého a moravského muškaření a vyzpovídal je.
Filip Ajpár | foto: Metro.cz

Muškaření je mezi rybáři často označováno za královskou disciplínu. Podle Jardy Jeřábka je to dáno i tím, že jde o jeden z nejstarších způsobů rybolovu. „Rybář není ustrnule na jednom místě, má příležitost vnímat více krás v okolí,“ říká. Právě aktivní pohyb podél vody a neustálý kontakt s řekou dává muškaření zvláštní kouzlo.

Dumáte, kam za rybami v chladném dubnu? Další Rybářský magazín je na světě

Technika a aktivní pohyb

Stejně to vidí i Filip Apjár, dvojnásobný mistr Evropy v týmech a mistr České republiky v říčním muškaření. „Je to aktivní sport. Technika je poměrně složitější než běžné chytání. A hlavně se muškařením dá přelstít jakákoliv ryba. Je to jen o nastavení správné techniky k dané rybě,“ vysvětluje. Zahájení sezony je pro muškaře malým svátkem. Po zimní přestávce znovu vyrážejí na pstruhové revíry a dobře vědí, jak důležitý může být první výběr mušky. Jarda Jeřábek má jasno: „Na zahájenou použiji zlatou nymfičku, můj oblíbený vzor.“ Filip Apjár bude začínat na svém oblíbeném úseku chyť a pusť s nymfou Killer. Současně ale připomíná, že univerzální rada neexistuje. Všechno záleží na podmínkách.

Začátek dubna u vody: Jaké krmení a nástrahy fungují na kapry i bílé ryby

Ráno nymfa, odpoledne suchá muška

„Když je chladno a voda studená, jsou vhodnější nymfy, ale stačí, aby se oteplilo o pár stupňů, a hned začne aktivita ryb u hladiny. Ráno můžete začínat s nymfou a odpoledne už klidně chytat na suchou mušku,“ popisuje Apjár. Muškaření je podle něj neustálé přizpůsobování se přírodě, jejím proměnám a chování ryb.

Muškaření jako šachy

A právě v tom podle zkušených rybářů spočívá jeho náročnost i krása. Muškař musí sledovat proud, hloubku, teplotu vody, aktivitu hmyzu i to, jak ryby reagují. Nestačí jen nahodit. Je potřeba přemýšlet několik kroků dopředu. Filip Apjár přirovnává muškaření k šachům. „Na každou akci musíte přijít s nějakou reakcí. Zvolit ten správný další tah. Jinak rybu vyplašíte a je konec.“

Jarda Jeřábek

Řeky, kam se vracejí

K muškaření patří i silný vztah k místům, kam se rybáři vracejí. Jarda Jeřábek říká, že nemá jediné vyhraněné místo, ale rád navštěvuje všechny pstruhové revíry, zejména řeku Otavu 6. Filip Apjár má v okolí domova rád Moravici pro nádhernou přírodu kolem řeky a Bečvu pro její druhovou rozmanitost. Protože ale působí také jako rybářský průvodce po celé Evropě, mezi jeho oblíbené destinace patří i Bosna a Hercegovina.

Na co berou kapři na jaře? Zeptali jsme se na zkušenosti, trendy a tipy těch nejpovolanějších

Oba muže přitáhlo k muškaření něco trochu jiného, oba u něj ale zůstali natrvalo. „Od dětství jsem k tomu inklinoval a zůstal jsem věrný tomuto způsobu rybolovu dodnes, protože se rád pohybuji nerušeně v přírodě,“ říká Jeřábek. Apjár mluví o pestrosti, kterou muškařina nabízí. „Nesnáším pasivní způsob života a muškařina je neustálý pohyb. Musíte skloubit fyzickou zdatnost s inteligencí. Neustále musíte přemýšlet a něco vymýšlet.“

Krpálek mění tatami za prut a chystá se na tvrdý mořský Fishing challenge souboj s Véghem

Ryby, které mají nejraději

A jaké ryby mají muškaři nejraději? Jarda Jeřábek nedá dopustit na pstruha obecného. „Bohužel jeho populace ubývá a začíná být trochu problém chytit trofejní kusy.“ Filip Apjár si nejvíce váží lipana podhorního. „Miluji jeho elegantní pohyb, opatrnost a chytrost. Chytání trofejních lipanů je vždy obrovskou výzvou.“ Začátek pstruhové sezony tak pro muškaře není jen prvním dnem lovu. Je to návrat k vodě, k pohybu, k soustředění i k tichu, které umí nabídnout jen řeka a člověk stojící v proudu s prutem v ruce.

Rybář Ivan Fabian: V Česku už nechytám jen kapry, ale předávám zkušenosti vnoučatům

Jiná povolenka

  • Lov na pstruhových revírech má v Česku vlastní pravidla. Rybář na něj potřebuje pstruhovou povolenku, která se liší od mimopstruhové povolenky, již si pořizuje většina rybářů pro běžný lov na jiných vodách.
  • Pstruhové revíry jsou vyčleněné samostatně a vztahují se na ně odlišná pravidla i doby lovu. Nestačí tedy mít běžnou povolenku na „mimopstruhové“ vody. Kdo chce vyrazit na pstruhový potok nebo řeku, musí mít oprávnění právě pro pstruhové revíry. Český rybářský svaz i Moravský rybářský svaz tyto vody vedou odděleně.
  • U Českého rybářského svazu stojí roční celosvazová pstruhová povolenka pro dospělého 3 650 korun.
  • U Moravského rybářského svazu stojí roční pstruhová povolenka pro členy 1 300 korun. Pro začátečníky tak platí jednoduché pravidlo: jiný typ vody, jiná povolenka.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Turisté našli nový způsob, jak zaneřádit města. Problém má New York i Praha

Petřín (duben 2026)

Čtvrť Brooklyn patří k nejnavštěvovanějším místům v USA. Turisté míří k ikonickému Brooklynskému mostu, odkud se otevírají výhledy na panorama Manhattanu i na Sochu svobody. Jenže romantická...

Výluka tramvají mezi Želivského a Vinice potrvá téměř 3 měsíce. ROPID mění trasy

V ulici Želivského došlo ke srážce tramvají (16. prosinec 2025)

Kvůli napojení nové tramvajové trati bude od soboty 18. dubna 2026 přerušen provoz tramvají v úseku mezi zastávkami Želivského a Vinice na okraji pražských Vinohrad. Omezení začne v sobotu přibližně...

Osud knihy může být zajímavější než samotný obsah, tvrdí antikvář z národní památky

Od roku 2002 je antikvariát Igora Domkáře umístěn v národní kulturní památce,...

Hned dva známé antikvariáty skončily v posledních týdnech na Vysočině. Toho Igora Domkáře v Havlíčkově Brodě se však existenční potíže netýkají. Mimo jiné třeba i proto, že už skoro čtvrt století...

18. dubna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Developer plánuje v Děčíně vilovou čtvrť,město by se mohlo podílet opravou cesty

ilustrační snímek

Developer plánuje v Děčíně vybudovat vilovou čtvrť. Zastupitelé budou ve čtvrtek rozhodovat o tom, zda se bude město podílet opravou cesty, která kolem...

18. dubna 2026  8:10,  aktualizováno  8:10

U Velké Bíteše na D1 narazil řidič dodávky do kamionu, nehodu nepřežil

Po nehodě kamionu na 171. kilometru D1 na Brněnsku ve směru na Prahu se na...

Na dálnici D1 u Velké Bíteše na Žďársku se v sobotu ráno srazil kamion s dodávkou. Její řidič havárii nepřežil. Nehoda se stala ve směru na Brno, místo je průjezdné jedním jízdním pruhem, sdělila...

18. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Ve Zruči na Kutnohorsku končí závěrečná etapa rekonstrukce zámku

ilustrační snímek

Na zámku ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku končí poslední etapa rozsáhlé rekonstrukce. Týká se nejstarších prostor ve sklepeních a vyžádala si zhruba 12...

18. dubna 2026  7:45,  aktualizováno  7:45

Kolem Ústí nad Orlicí vede nová naučná stezka, která kopíruje bývalou hranici Sudet

Lidé se mohou nyní kolem Ústí nad Orlicí projít po trase historické hranice...

Lidé se mohou v jarních dnech vydat na desetikilometrovou cestu po trase bývalé hranice kolem Ústí nad Orlicí, která vznikla po mnichovské dohodě. Nově vybudovaná stezka s názvem „Příběhy naší...

18. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Obnova rybníka v Heřmanově Městci čeká, až Povodí Labe opraví jez

ilustrační snímek

Město Heřmanův Městec na Chrudimsku pracuje na projektové přípravě, aby mohlo obnovit vyschlý rybník v zámeckém parku. Bez vody je od roku 2020. Nejdřív ale...

18. dubna 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Pink Floyd Symphony Show v Liberci

ilustrační snímek

Sedmdesát umělců, rocková kapela, symfonický orchestr.

18. dubna 2026  8:43

Bobr v příkopu budil obavy, nakonec si jen počkal na odvoz k řece

Bobr evropský ležel v příkopu před obcí Puclice a vypadal, že je mrtvý nebo...

Jako divný stopař, kterému nikdo nezastavil, působil bobr evropský ležící u silnice před obcí Puclice na Domažlicku. Byl živý, ale vypadal, jako by mu něco chybělo, nebo je dokonce zraněný. Obyvatelé...

18. dubna 2026  8:32,  aktualizováno  8:32

Bohumín se stal učebnicí pro ostravské vysokoškoláky, předtím ji otevřeli místní školáci

Studenti ekonomické geografie z Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity...

Radnice v Bohumíně otevřela své brány studentům ekonomické geografie z Ostravské univerzity, kteří v ulicích města zkoumali moderní urbanismus a strategické plánování v praxi. Program, který město...

18. dubna 2026  8:22,  aktualizováno  8:22

Obnovená Žlutá plovárna v Malé Skále patří mezi hlavní nástupní místa na Jizeře

ilustrační snímek

Žlutá plovárna v Malé Skále na Jablonecku letos slaví 30 let od obnovení provozu. Za tu dobu se zařadila mezi hlavní nástupní místa pro vodáky, kteří splouvají...

18. dubna 2026  6:45,  aktualizováno  6:45

Aš udělí čestná občanství americkým vojákům, kteří padli při osvobozování města

ilustrační snímek

Město Aš dnes udělí čestné občanství devíti americkým vojákům, kteří padli při osvobozování města na konci druhé světové války. Na jejich památku byl na...

18. dubna 2026  6:30,  aktualizováno  6:30

