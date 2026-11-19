Časy se mění. Vedle klasických ležáků se v nabídce pivovarů stále častěji objevují nealkoholické speciály, ochucené pivní mixy a nejrůznější alternativy, které mají společného jedno: chtějí nabídnout něco zajímavého i lidem, kteří zrovna nemají chuť na alkohol.
A rozhodně nejde jen o řidiče, kteří si po cestě z hospody potřebují zachovat čistou hlavu. Výraznou skupinou zákazníků jsou také mladší dospělí. Ti stále častěji přemýšlejí nad tím, co pijí, kolik alkoholu konzumují a jaký zážitek jim nápoj nabídne.
Podle výzkumu agentury Ipsos z roku 2025, který se zaměřil na české spotřebitele do 35 let, pije pouze deset procent lidí ve věku 18 až 26 let alkohol několikrát týdně. Naopak 37 procent mladých v této věkové kategorii po něm sáhne jen několikrát do roka. Nealkoholické alternativy preferovalo 41 procent respondentů napříč sledovaným vzorkem.
Nealko už není jen náhradou za pivo
Změnu dobře ilustruje i nabídka samotných pivovarů. Nealkoholické pivo už není ošklivým slovem. Výrobci experimentují s různými pivními styly, příchutěmi i funkčními ingrediencemi.
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Do tohoto prostoru nyní vstupuje také pivovar Tahoun. Rozhodl se využít zkušenosti s řemeslnou výrobou a představuje vlastní řadu funkčních nápojů. Nechce přitom zůstat pouze u další příchuti limonády. „Přinášíme alternativu, která není jen zdravá, ale i prokazatelně funkční,“ představuje novinku Martin Prokop, manažer pivovaru Tahoun.
Při výrobě sází na přírodní suroviny, funkční ingredience, studenou maceraci a postupy, které si osvojil při pivovarnickém řemesle. Nová produktová řada zahrnuje například nápoj Energie a soustředění, Hydratace a balanc nebo Imunita a vitalita.
Mladí chtějí chuť, ale také vědět, co pijí
Kombinace řemeslného původu, zajímavých surovin a alternativy ke klasickým alkoholickým nápojům může být pro mladší zákazníky atraktivní. Neznamená to ovšem, že by se mladá generace piva úplně vzdávala. Spíše si vybírá, kdy si dá alkohol a kdy sáhne po něčem jiném.
„Nejde jim o množství, ale o kvalitu a zážitek,“ popsal změnu spotřebitelského chování Boris Rajdl z Palírny U Zeleného stromu v souvislosti s průzkumem Ipsos.
Výrobci tak postupně zjišťují, že zákazník nemusí chtít pouze tradiční pivo nebo sladkou limonádu. Zajímá ho původ surovin, způsob výroby, složení i to, zda nápoj zapadá do jeho životního stylu. A právě tady se otevírá prostor pro menší řemeslné značky.