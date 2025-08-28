Quentin Tarantino je pojmem sám o sobě. Natočil několik vlivných filmů a jeho fanoušci napjatě čekají na jeho dle všeho poslední režijní počin. Jeho filmová kariéra se přitom tematicky vyvíjí, přičemž klíčovým tématem je láska k filmu a pozorování průlomových postupů, které svérázného filmaře formovaly. Zprvu mechanické opakování schémat jiných filmů v Gaunerech a Pulp Fiction: Historkách z podsvětí se vyvinulo v otevřené citace.
V Hanebných panchartech i v Tenkrát v Hollywoodu už jsme viděli, že samotná filmařina je tématem, stejně jako procesy výroby a divácké recepce. Další vývoj jsme mohli vidět ve snímku The Movie Critic. Ten ale nakonec neuvidíme, přestože hollywoodský tisk o chystaném filmu psal a diváci s ním počítali, Tarantino jej ale zadusil hned v přípravách.
Název napoví
V podcastu výmluvně nazvaném The Church of Tarantino (Tarantinova církev) promluvil o tom, proč nakonec The Movie Critic nevznikne. Příběh byl původně zamýšlený jako osmidílná minisérie, než se Tarantino nakonec rozhodl přepracovat jej do filmové podoby. Postupně však o projekt ztratil zájem. „Nejsem ochromený strachem, to mi věřte, nejsem. Ale byla tu výzva, vzít nejnudnější povolání na světě a udělat ho zajímavým. Každý tarantinovský film slibuje zajímavé věci už z názvu, kromě The Movie Critic. Kdo chce koukat na film o zas*aným filmovým kritikovi?“ pokládá Tarantino řečnickou otázku.
Je otázkou, jaké zvraty si režisér a scenárista do svého filmu připravil. Jeden čas existovala teorie, že by se měl ve filmu vrátit drsňácký kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt), to ale Tarantino rázně vyvrátil: „To je kravina. To nikdy nebylo v plánu, nikdy, nikdy, nikdy.“ Boothova postava se nakonec vrátí ve filmu Davida Finchera The Adventures of Cliff Booth. Vedle filmu, který nikdy nenatočí, se ale Tarantino rozpovídal o filmech, jež má za sebou, když dostal otázku, který z nich má nejraději.
Láska, vášeň, obsese
„Hanebný pancharti jsou nejlepším filmem, jaký jsem udělal. Tenkrát v Hollywoodu je můj nejoblíbenější. Kill Bill je podle mě ultimátní quentinovský film, jako že nikdo jiný to dělat nemohl. Chápete, je to moje představivost, můj otisk, moje láska, vášeň a obsese. Myslím, že pro natočení filmu jako Kill Bill jsem se narodil. Takže Hanebný pancharti jsou můj mistrovský kousek, Tenkrát v Hollywoodu mám nejraději.“ Snímky, které se tematicky věnují filmařině jako takové, s Tarantinem zjevně souzní nejvíce. Vyznačují se ostatně značným perfekcionismem. Mezi své nejlepší scenáristické práce pak počítá také western Osm hrozných.
Mistr a jeho amatérské chyby
Mnohem přísněji ale hodnotí své dva průlomové a pro mnohé stále nejlepší snímky, Gaunery a Pulp Fiction. „Oba filmy jsou plné amatérských chyb, protože jsem tenkrát nevěděl, co do p*dele dělám. Byly tam amatérské věci, na něž nejsem pyšný. Oba filmy jsou samozřejmě fantastické, ale teď jsem prostě profík a tehdy jen zp*čenej zelenáč.“