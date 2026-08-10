Fanoušci Marvelu si v posledních dnech všímají jedné zdánlivě nepodstatné změny. V novém filmu Spider-Man: Zbrusu nový den je totiž ikonická lebka na hrudi Franka Castlea alias Punishera mnohem méně výrazná než v nedávném televizním speciálu The Punisher: Poslední zúčtování. Internet proto začal hledat vysvětlení.
Ikonická lebka a Čína
Zatímco v Posledním zúčtování byla lebka výraznou součástí Frankova kostýmu, v novém Spider-Manovi působí mnohem nenápadněji. Fanoušci proto spekulují, zda za změnou nemůže stát čínská cenzura.
Podle jedné z teorií mohl Marvel logo upravit tak, aby měl film větší šanci na uvedení na čínském trhu.
|
Punisher s tváří Jona Bernthala řádí na Disney+. Antihrdina se v létě objeví také v kinech
Marvel nic takového nepotvrdil
Oficiální potvrzení této teorie ale neexistuje. Už před premiérou se objevily informace, že Punisher dostane upravenou podobu své ikonické lebky.
Některé zprávy dokonce tvrdily, že logo bude na kostýmu jen naznačeno pomocí výstroje. Je tedy možné, že šlo o čistě kreativní rozhodnutí.
„Nepodložené“ obvinění
Spekulace fanoušků přesto podporují některé případy z minulosti. Například film Spider-Man: Bez domova z roku 2021 se v Číně vůbec nepromítal, mimo jiné kvůli požadavkům na úpravu scén se sochou Svobody.