Punisher v MCU. Antihrdina s tváří Jona Bernthala míří do kina ve filmu Spider-Man

Filip Jaroševský
  8:15
Než komiksový antihrdina dorazí v celovečeráku - čtvrtém Spider-Manovi - servíruje Marvel fanouškům středometrážní speciál s podtitulem Poslední zúčtování. Fanservis v něm jede na plné obrátky. Jak moc tenhle návrat skutečně funguje?
Punisher není klasický komiksový superhrdina. Nemá žádné nadpřirozené schopnosti, záporáky s velkou chutí střílí na potkání do hlavy a na hrudníku nosí symbol bílé protáhlé lebky. Fanoušci tohoto ztrátou rodiny navždy poznamenaného komiksového antihrdiny, jenž má však i přes svou zjevnou sociopatii pevné morální zásady, proto v posledních letech s napětím čekali na jeho kvalitní filmovou adaptaci.

Ta se přiřítila až nyní, a to prostřednictvím středometrážního marvelovském speciálu s podtitulem Poslední zúčtování. Speciál vytvořený pro uživatele platformy Disney+ se dá už teď bez debat označit za nejkrvavější projekt z aktuálního filmovo-seriálového světa Marvelu (MCU) a plní jedno fanouškovské přání za druhým. I přes své nesporné kvality ale projekt jednoznačně kladné reakce u fandů nesklidil. Všichni se ptají, co bude dál?

Ať žije Bernthal

Většina fandů považuje aktuálního představitele Punishera Jona Bernthala za jeho nejlepší hranou verzi vůbec. Bernthalův zabiják se slabostí pro zabíjení mafiánů se poprvé objevil v tehdy netflixovském seroši Daredevil (2. série, 2016), kde si jeho postava okamžitě získala srdce mnohých, Punisherem dosud nepolíbených fanoušků. Její konflikt s hrdinou Daredevilem – právníkem Mattem Murdockem patří k nejlépe hodnoceným částem seriálu vůbec. Následně na Netflixu dostal vlastní seriál The Punisher (2017–2019), který se zaměřil na posttraumatickou stresovou poruchu (PTSD), válku, násilí, konspirace, posedlost pomstou a nabídl temnější pojetí postavy.

Později se vrátil i v seriálu Daredevil: Born Again (2025), kde už šlo o jeho návrat do nové éry MCU po boku Charlieho Coxe a Vincenta D’Onofrioa. V nedávno odvysílané 2. řadě na Disney+ však absentoval.

Na Punishera do kina

Jak nám již potvrdily relativně nedávno zveřejněné upoutávky, Bernthalův Punisher se má v červenci objevit i ve filmu Spider-Man: Zbrusu nový den. Půjde o jeho první výraznější filmový crossover v rámci MCU. Další pokračování jeho příběhu ale zatím není oficiálně potvrzené. Marvel však s touto verzí Punishera zjevně dál počítá.

V TV i komiksových sešitech

Punishera vytvořili v roce 1974 pro komiksové nakladatelství Marvel John Romita a Gerry Conway. Tuzemským fanouškům je však známý především z pera irského komiksového scenáristy Gartha Ennise. Jeho krotší verzi znají dnešní zhruba třicátníci také z animovaného seriálu Spider-Man, který v devadesátých letech běžel ráno na Nově.

