Prezident Vladimir Putin pøed èasem zavelel, aby byl v leteckém sektoru koneènì nahrazen vìèný „Kukuruznik“, dvouplošník, který vznikl tìsnì po 2. svìtové válce. V SSSR si získal pøezdívku kvùli využití v zemìdìlství a hlavnì pøi pìstování a ošetøování kukuøice, oblíbené plodinì tehdejšího sovìtského vùdce Nikity Sergejevièe Chrušèova, též pøezdívaného Nikita Kukuruznik.
Putin nedávno vyslovil pøání, které je v Rusku rozkazem, aby byl tento historický letoun koneènì nahrazen soudobým typem. Andula èi Kukuruznik se v Sovìtském svazu i v souèasném Rusku používá stále i jako prostøedek pro dopravu cestujících na kratší vzdálenosti. Jeho výhodou je, že robustní stavba umožòuje vzlétat i pøistávat i na nezpevnìné ploše.
Jenže ruský vládce se mýlil, letecký prùmysl nic nového zkonstruovat nedokázal. Pøitom jeho pøání se datuje do roku 2019 a nástupce Anduly se mìl jmenovat Bajkal.
První letouny mìly startovat v roce 2024, ale vývoj skonèil ve slepé ulièce. Výrobce už loni poprosil stát o dalších 10 miliard rublù na vývoj a dalších pìt let. I proto se nyní v Rusku uvažuje, že vytáhnou ze státních i soukromých skladù asi sedm set uložených strojù „pro strýèka Pøíhodu“.