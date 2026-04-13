Putin poruèil, ale soudruzi nesplnili. Legendární Kukuruzniky zase vytáhnou z hangárù

Pavel Hrabica
  18:30
Èeští parašutisté ji dobøe znají, dodnes létá na kdejakém letišti. AN-2 zvaný Andula posloužil k prvním seskokùm mnoha generacím výsadkáøù v civilu i v armádì. Rusové ho chtìli nahradit moderním strojem, ale ani Putinovo pøání nebylo rozkazem.
Antonov An-2

Letecká základna Èáslav slaví 50 - "andula" AN 2
Ekranoplán An-2E
Antonov An-2
Antonov An-2
Prezident Vladimir Putin pøed èasem zavelel, aby byl v leteckém sektoru koneènì nahrazen vìèný „Kukuruznik“, dvouplošník, který vznikl tìsnì po 2. svìtové válce. V SSSR si získal pøezdívku kvùli využití v zemìdìlství a hlavnì pøi pìstování a ošetøování kukuøice, oblíbené plodinì tehdejšího sovìtského vùdce Nikity Sergejevièe Chrušèova, též pøezdívaného Nikita Kukuruznik.

Bestie z Majora Zemana i slavný komisaø Maigret. To vše zažilo nádraží v Dejvicích

Putin nedávno vyslovil pøání, které je v Rusku rozkazem, aby byl tento historický letoun koneènì nahrazen soudobým typem. Andula èi Kukuruznik se v Sovìtském svazu i v souèasném Rusku používá stále i jako prostøedek pro dopravu cestujících na kratší vzdálenosti. Jeho výhodou je, že robustní stavba umožòuje vzlétat i pøistávat i na nezpevnìné ploše.

Jenže ruský vládce se mýlil, letecký prùmysl nic nového zkonstruovat nedokázal. Pøitom jeho pøání se datuje do roku 2019 a nástupce Anduly se mìl jmenovat Bajkal.

Ekranoplán An-2E
Antonov An-2
Antonov An-2
Antonov An-2
První letouny mìly startovat v roce 2024, ale vývoj skonèil ve slepé ulièce. Výrobce už loni poprosil stát o dalších 10 miliard rublù na vývoj a dalších pìt let. I proto se nyní v Rusku uvažuje, že vytáhnou ze státních i soukromých skladù asi sedm set uložených strojù „pro strýèka Pøíhodu“.

Na dva kusy rozøíznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdøíve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Èesku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v øíjnu 2023 kvùli výstavbì nové ètvrti...

Dvorecký most promìní také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký pøehled

Dvorecký most

Pøíští pátek se slavnostnì otevøe Dvorecký most, nová 361 metrù dlouhá spojnice pøes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna pøinese most zásadní zmìny v pražské MHD – promìní...

Netradièní dobrodružná høištì dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritì i Žižkovì

Na høištích vznikají bunkry, prolézaèky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspìšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v Èeské republice usazuje natrvalo. Netradièní høištì vracejí dìtem do rukou skuteèné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatanèí rockerka, spekuluje se o populární hereèce i tenisové legendì

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneèní soutìž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených taneèníkù o pøízeò divákù. Jubilejní roèník soutìže slibuje zvuèná jména...

Dvorecký most otevøe za týden. Zatím je tu staveništì se schovaným „vodníkem“

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevøe 17. dubna, pravidelný provoz...

Už pøíští týden se po novém Dvoreckém mostì projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimeèný. Auta na nìj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pìší i cyklisty a...

Soud zrušil další pokutu za loterijní vyhlášku od ÚOHS pro Prahu

ilustraèní snímek

Krajský soud v Brnì zrušil další pokutu za chyby v loterijní vyhlášce, kterou Praze vymìøil Úøad pro ochranu hospodáøské soutìže (ÚOHS). Tentokrát jde o pokutu...

13. dubna 2026  16:57,  aktualizováno  16:57

Dvoreèák a ty další. Navštivte s námi všech 8 tramvajových mostù pøes Vltavu

Dvorecký most se otevøe 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Praha má mosty jako malvaz. Od zdobného Èechova mostu až po vytížený Hlávkùv most, který dennì zvládá nápor aut i tramvají. Každý z nich má svùj pøíbìh, rytmus i tramvajové linky, které po nìm...

13. dubna 2026  18:30

Žena ze Zlínska pøišla podvodem o milion korun, peníze pøedala domnìlému bankéøi

ilustraèní snímek

Žena ze Zlínska pøišla podle policie podvodem o milion korun. Peníze si po psychickém nátlaku podvodníkù pùjèila, naèež je v nìkolika èástkách osobnì pøedala...

13. dubna 2026  16:44,  aktualizováno  16:44

V Pøíbrami zaènou opravy bøezohorských ulic, zkomplikuje se parkování

ilustraèní snímek

Stavbaøi budou v Pøíbrami od pøíštího pondìlí opravovat Nádvoøí Msgre. Korejse a pøilehlou Majerovu ulici na Bøezových Horách. Práce potrvají mìsíc a omezí...

13. dubna 2026  16:18,  aktualizováno  16:18

Lidovci a hnutí STAN zahájili v Brnì kampaò, chtìjí pøívìtivìjší vedení mìsta

Lidovci a Starostové, kteøí v komunálních volbách v Brnì opìt kandidují spoleènì, odstartovali dnes na brnìnské náplavce pøedvolební kampaò. Lídrem a...

13. dubna 2026  15:55,  aktualizováno  15:55

NSS zamítl stížnost kvùli dopravnímu napojení nového zdroje v Dukovanech

ilustraèní snímek

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasaèní stížnost Dìtí Zemì proti rozhodnutí o umístìní 16 staveb, které umožní napojení nového jaderného zdroje v Dukovanech...

13. dubna 2026  15:51,  aktualizováno  15:51

Èeské Lípì došla trpìlivost s holuby, jejich krmení bude øešit jako pøestupek

Holub u pítka (10. èervence 2023)

Èeskolipští zastupitelé schválili novou vyhlášku, která by mìla pøispìt k èistotì mìsta. Lidé podle ní tøeba nesmìjí krmit holuby. Tamní strážníci budou porušení vyhlášky øešit jako pøestupek.

13. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Pøijeïte, mají zbranì. Vydìšená žena spustila policejní manévry, vše bylo jinak

Vystrašená žena mìla strach o život. Na policii oznámila, že se ozbrojení...

K naléhavému oznámení vyjíždìli v pondìlí dopoledne pardubiètí policisté do místní Gagarinovy ulice. Žena volala na tísòovou linku, že se jí do bytu dobývají sousedé se støelnými zbranìmi. Po...

13. dubna 2026  17:02,  aktualizováno  17:02

Na Vysoèinì dnes hasièi zasahují u nìkolika lesních požárù na Jihlavsku

ilustraèní snímek

Na Jihlavsku hasièi likvidují lesní požáry u Nové Vsi blízko Batelova a u Zbilid, na obou pozemcích se jim už podaøilo požáry lokalizovat. U Batelova využili...

13. dubna 2026  15:30,  aktualizováno  15:30

Spor o summit NATO má pokraèování: Babiš odmítá úèast Pavla v delegaci

Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13. dubna 2026)

Blížící se summit NATO v Ankaøe vyvolává spor mezi vládou a prezidentem o to, kdo bude Èesko reprezentovat. Premiér Andrej Babiš odmítá spoleènou úèast s Petrem Pavlem. Do konfliktu se navíc zapojila...

13. dubna 2026

Masarykova univerzita založila firmu zamìøenou na terapii silných emocí

ilustraèní snímek

Masarykova univerzita v Brnì založila firmu, která chce rozšíøit úèinnou terapii pro pacienty trpící extrémními emocemi, sebepoškozováním a sebevražedným...

13. dubna 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

