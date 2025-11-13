Putin se bojí o život a tak nechal naklonovat kanceláře. Má minimálně tři, podobné jako vejce vejci

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  8:00
Znáte to z thrillerů. Jedna ze dvou prezidentských kolon je jen nastrčená. Aby zmátla případné teroristy. Ve které ze dvou totožných opancéřovaných limuzín opravdu sedí hlava státu?
Fotogalerie2

Vladimir Putin ve své kanceláři v roce 2023 s čečenským vůdcem Ramzanem Kadyrovem. Jenže - v které? V Soči? V Kremlu? V Novo Ogarevu? Ve Valdaji? | foto: ČTK

Ruskojazyčná redakce Rádia Svoboda v rámci speciálního projektu Systém nedávno porovnala snímky ruského prezidenta Vladimira Putina v jeho kanceláři. Srovnávací analýza potvrdila, že Putin má nebo měl minimálně tři, na první pohled zcela totožné kanceláře ve třech různých sídlech.

Prozradily ho kliky od dveří

Odlišují se pouze v minimálních detailech, kterých si běžný divák při sledování televizního zpravodajství nebo při návštěvě webových stránek ani nevšimne. Přitom Putin vždy sedí u stejného stolu, má na něm na první pohled identická zařízení a vybavení, stejný je nábytek a stěny za ním a kolem něho. Stejný je i stůl, u kterého jedná například s členy ruské vlády.

Mezi detaily, které je upozornily na odlišnosti kanceláří, jsou například kliky u dveří, jiné dekorace na stěnách nebo některé vybavení na pracovním stole.

Analytici Systému uvedli, že tři „naklonované“ pracovní kabinety jsou nebo ve své době byly v prezidentově soukromém sídle Novoje Ogarkovo, v letní rezidenci v Soči a ve Valdaji, městě asi 140 kilometrů severovýchodně od Moskvy.

Do Soči přestal jezdit kvůli ukrajinským dronům

Novináři ruské redakce se domnívají, i na základě dřívějších zkoumání amerického Pentagonu, že převážná část jednání se odehrává právě ve Valdaji. Do Soči Putin přestal v čase války jezdit z obav, že by ho tu mohly ohrozit ukrajinské drony, které už na letovisko několikrát zaútočily.

Sídlo bylo koncipované tak, aby z něho měl prezident výhled na moře. „Tam kde je dobrý výhled na moře, tam je i výhled na rezidenci, a ta je snadným cílem,“ konstatují investigativci. Loni byla vila proto zbourána a žádné pozvánky od Putina na pobyt v Soči už nechodí. V roce 2017 tu byl například český prezident Miloš Zeman.

Putinova rezidence v Soči. V roce 2017 sem pozval ruský vládce českého prezidenta Miloše Zemana.

Zřejmě nejoblíbenější současnou kanceláří je ta ve Valdaji. Ostrahu valdajského prezidentského objektu zajišťuje čtrnáct protivzdušných systémů, z toho je třináct Pancirů, které patří k tomu nejlepšímu, co údajně ruská obrana vlastní.

Kde je to stejné, tam se nebojí

Důvod, proč jsou Putinovy kanceláře téměř jako jednovaječná trojčata, je nejen ten, že je Putin posedlý strachem o svou osobu. Vyžaduje i stejné prostředí, aby se mohl soustředit. Současně to v něm vyvolává důležitý pocit bezpečí.

Pověsti o klamných prostředích ruské hlavy státu nejsou nové, ale scházely důkazy. Některé získali novináři například z objednávek kremelské prezidentské kanceláře. Je totiž možné, že kopií bude víc, zatím pro to ale nejsou podklady.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Lezci instalují na Černou věž slavnostní osvětlení, dostala i bezpečnostní síť

Pracovníci specializované firmy instalují nové osvětlení na vrcholu klatovské...

Na ochozu a na střeše klatovské Černé věže jsou v těchto dnech k vidění lezci, kteří na dominantě města instalují nové slavnostní osvětlení. Věž navíc dostala v létě bezpečnostní síť, která by měla...

13. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  10:22

„Pečené rukavice“ – vyrábíme jako první v Evropě

13. listopadu 2025  10:10

Lidské plíce nejsou ještěrčí ocásek. Když se „porouchají“, poškozené se neobnoví ani nedorostou

ilustrační snímek

Zkuste si představit, že bydlíte v bytě 3 plus 1. A najednou vám z něho začnou, kousíček po kousíčku, ubourávat. Po centimetrech, po decimetrech. Každým rokem se plocha obydlí zmenšuje. Snažíte se...

13. listopadu 2025

Světový den laskavosti: Laskavost znamená i nezavírat oči. I tiché násilí potřebuje odvahu blízkých

13. listopadu 2025  9:56

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Boj o Bedřišku. Příznivci ostravské kolonie obsadili dům před demolicí, v akci policie

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci ostravské lokality Bedřiška dnes obsadili jeden z domů určený k demolici. Na místě je policie. Starosta řekl, že situaci nechce eskalovat.

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:49

Dobrovolníci obnovili stezku ve Slepičích horách, turisté už ji nepřehlédnou

Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

Byla to zarostlá cesta, kterou by možná nejeden turista i přehlédl. Po prvním listopadovém víkendu už to ale neplatí. Dobrovolníci vyrazili na brigádu do Slepičích hor na Českokrumlovsku a obnovili...

13. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  9:42

Prodloužený víkend přinese komplikace v metru. Předposlední výluka roku 2025 potrvá 3 dny

Stanice metra I. P. Pavlova

Cestující pražského metra čeká o prodlouženém víkendu dopravní omezení. Od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu 2025 bude přerušen provoz linky C v úseku Hlavní nádraží – Pražského povstání...

13. listopadu 2025  9:39

V Lanškrouně likvidují drůbež kvůli ptačí chřipce, hasiči usmrtí 150 tun zvířat

V Lanškrouně začala likvidace velkochovu drůbeže. (13. listopadu 2025)

Likvidace chovu drůbeže v Lanškrouně na Orlickoústecku, kde se vyskytla ptačí chřipka, začala ve čtvrtek vynášením mrtvých kusů. Během dne bude pokračovat usmrcováním živých slepic a kohoutů....

13. listopadu 2025  9:32

Pozor! Děti v bundách a autosedačkách!

13. listopadu 2025  9:31

Z Kudlovské přehrady mělo být místo pro relaxaci, Zlínu ale chybí peníze

Kudlovská přehrada nedaleko centra Zlína se měla stát místem pro relaxaci...

Zlínská radnice chystala proměnu Kudlovské přehrady v centru města na rekreační oblast, kde by mohli lidé trávit volný čas. Loni z její hladiny nechala odstranit chátrající loď. Letos nebo příští rok...

13. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Světový den diabetu 2025: Počet diabetiků roste, umělá inteligence pomáhá řešit nedostatek lékařů

13. listopadu 2025  9:10

Přípravy finišují, v Brodě se otevře největší umělé kluziště v republice

Technici v Havlíčkově Brodě dokončují přípravu plochy pro veřejné bruslení....

Milovníci bruslení v Havlíčkově Brodě dostanou předčasný vánoční dárek. Město pořídilo speciální mobilní umělé kluziště Glice. S rozměry 25 krát 25 metrů a plochou 625 metrů čtverečních bude největší...

13. listopadu 2025  8:32,  aktualizováno  8:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.