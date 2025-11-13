Ruskojazyčná redakce Rádia Svoboda v rámci speciálního projektu Systém nedávno porovnala snímky ruského prezidenta Vladimira Putina v jeho kanceláři. Srovnávací analýza potvrdila, že Putin má nebo měl minimálně tři, na první pohled zcela totožné kanceláře ve třech různých sídlech.
Prozradily ho kliky od dveří
Odlišují se pouze v minimálních detailech, kterých si běžný divák při sledování televizního zpravodajství nebo při návštěvě webových stránek ani nevšimne. Přitom Putin vždy sedí u stejného stolu, má na něm na první pohled identická zařízení a vybavení, stejný je nábytek a stěny za ním a kolem něho. Stejný je i stůl, u kterého jedná například s členy ruské vlády.
Mezi detaily, které je upozornily na odlišnosti kanceláří, jsou například kliky u dveří, jiné dekorace na stěnách nebo některé vybavení na pracovním stole.
Analytici Systému uvedli, že tři „naklonované“ pracovní kabinety jsou nebo ve své době byly v prezidentově soukromém sídle Novoje Ogarkovo, v letní rezidenci v Soči a ve Valdaji, městě asi 140 kilometrů severovýchodně od Moskvy.
Do Soči přestal jezdit kvůli ukrajinským dronům
Novináři ruské redakce se domnívají, i na základě dřívějších zkoumání amerického Pentagonu, že převážná část jednání se odehrává právě ve Valdaji. Do Soči Putin přestal v čase války jezdit z obav, že by ho tu mohly ohrozit ukrajinské drony, které už na letovisko několikrát zaútočily.
Sídlo bylo koncipované tak, aby z něho měl prezident výhled na moře. „Tam kde je dobrý výhled na moře, tam je i výhled na rezidenci, a ta je snadným cílem,“ konstatují investigativci. Loni byla vila proto zbourána a žádné pozvánky od Putina na pobyt v Soči už nechodí. V roce 2017 tu byl například český prezident Miloš Zeman.
Zřejmě nejoblíbenější současnou kanceláří je ta ve Valdaji. Ostrahu valdajského prezidentského objektu zajišťuje čtrnáct protivzdušných systémů, z toho je třináct Pancirů, které patří k tomu nejlepšímu, co údajně ruská obrana vlastní.
Kde je to stejné, tam se nebojí
Důvod, proč jsou Putinovy kanceláře téměř jako jednovaječná trojčata, je nejen ten, že je Putin posedlý strachem o svou osobu. Vyžaduje i stejné prostředí, aby se mohl soustředit. Současně to v něm vyvolává důležitý pocit bezpečí.
Pověsti o klamných prostředích ruské hlavy státu nejsou nové, ale scházely důkazy. Některé získali novináři například z objednávek kremelské prezidentské kanceláře. Je totiž možné, že kopií bude víc, zatím pro to ale nejsou podklady.