Putin slíbil Rusům, že se dožijí 150 let. „Ale i to je málo, stejně jako je vždy málo peněz,“ žertuje

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  14:15aktualizováno  16:15
Nejen biblický Metuzalém a Čapkova Věc Makropulos. Mezi rekordmany v délce života se zařadí i Rusové. Slíbil jim to jejich vůdce Vladimir Putin poté, co poslední údaje hovoří o hlubokém propadu délky dožití v Ruské federaci. Ruský prezident to oznámil na konferenci Sbera AI Journey 2025. Svým slibem jde ale proti zjištěním Rosstatu, centrálního statistického úřadu země.

Válka a tvrdý alkohol devastují ruskou populaci. | foto: MT

„Průměrná délka života by se dala prodloužit na 150 let, ale i to je málo, stejně jako je vždy málo peněz,“ žertoval Putin. Upozornil, že ale není důležité, jak dlouho žijeme, ale jak život prožijeme a proč ho prožijeme. Putin se domnívá, že odpovědi na tyto otázky poskytují „tradiční hodnoty“. Hlava ruského státu připomněla, že již nyní úřady usilují o zvýšení průměrné délky života v Rusku na přibližně 80 let u žen a „o něco nižší“ u mužů. Putin poznamenal, že řada zemí toto číslo již překonala.

Válka a alkohol

Podle demografa Alexeje Rakši neexistuje pro rekordní pokles střední délky života v Rusku „žádný jiný důvod než válka a silný alkohol“. A dodává, že v loňském roce se vojenské ztráty z ukrajinského válčení začaly ve statistikách úmrtnosti silně projevovat, protože úmrtí se počítají s odstupem až jednoho a půl roku. „Pokud vůbec jsou zahrnuta v datech Rosstatu,“ upozorňuje Rakša.

Smrt a narození. Jdou opačnými směry

V této souvislosti Rosstat v březnu odmítl zveřejnit podrobné statistiky úmrtnosti podle regionů a pohlaví a omezil se na celkové číslo za zemi. Alexej Rakša připomíná, že k odmítnutí zveřejnění veřejných údajů o úmrtnosti „dochází vždy pouze v důsledku prudkého zhoršení situace“. Podle konečných statistik Rosstatu za rok 2024 se počet obětí zvýšil na 1,816 milionu, což představuje nárůst o 3,3 procenta oproti předchozímu roku. Na pozadí nízké porodnosti za poslední čtvrtstoletí (1,222 milionu dětí) dosáhl přirozený úbytek populace 495 tisíc, což je nárůst o 20 procent oproti předchozímu roku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Já jsem malej, ale šikovnej! Tuhle větu zná každý. Jiná „čertí“ hláška je ale problém

Jakub Zindulka a Yvetta Blanarovičová v pohádce Princezna ze mlejna (1994)

Česko miluje pohádky! Ať je Štědrý den, léto nebo listopad. Stačí v televizi zahlédnout prince, čerta nebo vodníka a už je jasno: nostalgie jede naplno. Také proto si čtenáři oblíbili i kvízy deníku...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kam s dětmi v Praze zdarma: 10 nejlepších tipů do konce roku 2025

Turisté v centru Prahy (29. ledna 2020)

Když máte děti, oceníte program, který dává smysl, nic nestojí a dá se zvládnout po škole, po školce nebo o víkendu bez složitého plánování. Vybrali jsme místa a akce, kde se děti zabaví, něco nového...

Okolí Otíkovy lávky. Do terasy se zakously sbíječky. Praha 11 chce proměnit nákupní zónu. Stačí 3 miliardy

Kuriozita. Schodiště, které vede z přízemí nikam. Nebo nesmíte trpět strachem z...

Konečná metra Háje. Východní výstup směrem k Hostivařské přehradě a s odbočkou na slavnou lávku pojmenovanou po Otíkovi z filmu Vesničko má středisková není dvakrát půvabným vstupem do této části...

Listopad je pro lov štik jedním z nejzajímavějších období roku. Rychlé útoky střídá dlouhé vyčkávání

Na Berounce jsou krásné výhledy. Například u Zvíkovce.

Voda se ochlazuje, vegetace na mělčinách mizí a rybky – hlavní kořist štik – se stahují do hlubších a stabilnějších částí vod. Právě v těchto dnech, kdy teploty spadly až k bodu mrazu a občas i pod...

22. listopadu 2025  16:27

OBRAZEM: Strom pro Staromák šel k zemi za deset minut. Dřevorubci to vyměřovali několik týdnů

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze uřízli dřevorubci v osadě Lesná...

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Smrk byl vysoký 26 metrů a vážil kolem sedmi tun. Na soukromém pozemku stál 62...

22. listopadu 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Požár chaty na Bruntálsku způsobil škodu dva miliony, žena se nadýchala kouře

ilustrační snímek

Škodu předběžně vyčíslenou na dva miliony korun způsobil dnes ráno požár dřevěné chaty v Dětřichovicích, části Světlé Hory na Bruntálsku. Obyvatelka chaty se...

22. listopadu 2025  13:41,  aktualizováno  13:41

Středočeši nominovali na předsedu ODS Kupku, Skopeček obhájil krajský post

ilustrační snímek

Středočeští občanští demokraté dnes na regionálním sněmu v Kutné Hoře nominovali na předsedu ODS Martina Kupku. Celostátní sněm rozhodne o nástupci Petra Fialy...

22. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  14:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ludvíka Svobodu soudí ti, kteří o něm nic neví, míní historik Jiří Fidler

LudvĂ­ka Svobodu soudĂ­ ti, kteĹ™Ă­ o nÄ›m nic nevĂ­, mĂ­nĂ­ historik JiĹ™Ă­ Fidler

Ludvíka Svobodu jako normalizačního prezidenta soudí především ti, kteří o něm nic nevědí, řekl dnes ve Svobodově rodném Hroznatíně na Třebíčsku historik Jiří...

22. listopadu 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Pohoda první lyžovačky. Monínec využil loňský sníh a má náskok před konkurencí

Zahájení lyžařské sezóny na Monínci si nenechaly ujít desítky lidí. (22....

První víkendový den se v lyžařském areálu Monínec naplno rozjela zimní sezona. Už dopoledne využilo volný den k radovánkám nedaleko Sedlce-Prčice několik desítek lidí. Zážitek umocnilo mrazivé...

22. listopadu 2025  14:22

Putin slíbil Rusům, že se dožijí 150 let. „Ale i to je málo, stejně jako je vždy málo peněz,“ žertuje

Válka a tvrdý alkohol devastují ruskou populaci.

Nejen biblický Metuzalém a Čapkova Věc Makropulos. Mezi rekordmany v délce života se zařadí i Rusové. Slíbil jim to jejich vůdce Vladimir Putin poté, co poslední údaje hovoří o hlubokém propadu délky...

22. listopadu 2025  14:15,  aktualizováno  16:15

Hasiči bojovali s rozsáhlým požárem ve Vysokém Mýtě. Halu bude nutné zlikvidovat

Hasiči likvidují požár průmyslové haly ve Vysokém mýtě. (22. listopadu 2025)

Hasiči od noci likvidovali rozsáhlý požár průmyslové haly v ulici Dráby ve Vysokém Mýtě, oheň je již lokalizován. Podle operačního důstojníka nebyl nikdo zraněn, škoda dosáhne předběžným odhadem...

22. listopadu 2025  7:52,  aktualizováno  14:14

Do ulic Olomouce v neděli vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvaje

ilustrační snímek

Do olomouckých ulic v neděli odpoledne vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvajové soupravy, které budou vozit cestující na linkách číslo 2, 4, 3 a 5. V...

22. listopadu 2025  12:13,  aktualizováno  12:13

Do ulic Olomouce v neděli vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvaje

ilustrační snímek

Do olomouckých ulic v neděli odpoledne vyjedou tři vánočně vyzdobené tramvajové soupravy, které budou vozit cestující na linkách číslo 2, 4, 3 a 5. V...

22. listopadu 2025  12:13,  aktualizováno  12:13

Řidička zemřela poté, co v Senici na Hané vjela na přejezdu do cesty vlaku

Při srážce vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané zemřela ráno řidička...

Při srážce osobního vlaku s autem na přejezdu v Senici na Hané v sobotu ráno zemřela řidička osobního vozidla. Na regionální železniční trati ze Senice na Hané ve směru do Litovle a Příkaz byl po...

22. listopadu 2025  10:52,  aktualizováno  13:23

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí uřízli dřevorubci v Jiřetíně pod Jedlovou

VĂˇnoÄŤnĂ­ strom pro StaromÄ›stskĂ© nĂˇmÄ›stĂ­ uĹ™Ă­zli dĹ™evorubci v JiĹ™etĂ­nÄ› pod Jedlovou

Vánoční strom pro Staroměstské náměstí v Praze dnes uřízli dřevorubci v osadě Lesná u Jiřetína pod Jedlovou na Děčínsku. Vysoký byl 26 metrů a vážil kolem...

22. listopadu 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.