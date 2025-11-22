„Průměrná délka života by se dala prodloužit na 150 let, ale i to je málo, stejně jako je vždy málo peněz,“ žertoval Putin. Upozornil, že ale není důležité, jak dlouho žijeme, ale jak život prožijeme a proč ho prožijeme. Putin se domnívá, že odpovědi na tyto otázky poskytují „tradiční hodnoty“. Hlava ruského státu připomněla, že již nyní úřady usilují o zvýšení průměrné délky života v Rusku na přibližně 80 let u žen a „o něco nižší“ u mužů. Putin poznamenal, že řada zemí toto číslo již překonala.
Válka a alkohol
Podle demografa Alexeje Rakši neexistuje pro rekordní pokles střední délky života v Rusku „žádný jiný důvod než válka a silný alkohol“. A dodává, že v loňském roce se vojenské ztráty z ukrajinského válčení začaly ve statistikách úmrtnosti silně projevovat, protože úmrtí se počítají s odstupem až jednoho a půl roku. „Pokud vůbec jsou zahrnuta v datech Rosstatu,“ upozorňuje Rakša.
Smrt a narození. Jdou opačnými směry
V této souvislosti Rosstat v březnu odmítl zveřejnit podrobné statistiky úmrtnosti podle regionů a pohlaví a omezil se na celkové číslo za zemi. Alexej Rakša připomíná, že k odmítnutí zveřejnění veřejných údajů o úmrtnosti „dochází vždy pouze v důsledku prudkého zhoršení situace“. Podle konečných statistik Rosstatu za rok 2024 se počet obětí zvýšil na 1,816 milionu, což představuje nárůst o 3,3 procenta oproti předchozímu roku. Na pozadí nízké porodnosti za poslední čtvrtstoletí (1,222 milionu dětí) dosáhl přirozený úbytek populace 495 tisíc, což je nárůst o 20 procent oproti předchozímu roku.