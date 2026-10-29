Queer romance z hokeje: V drsném sportu je citlivost tabu, spisovatelka to chce změnit

Veronika Reicheltová
Veronika Reicheltová
  19:19
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Spisovatelka Podrázská na Humbookfestu s fanoušky

Spisovatelka Podrázská na Humbookfestu s fanoušky | foto: Valérie Podrázská

Příběh knižní novinky Tvrdý zásah sleduje mladého hokejistu Tonyho, kterému...
Křest knihy Tvrdý zásah
Valérie Podrázská na křestu své prvotiny Tvrdý zásah
Pro lidi a hlavně dospívající, kteří nemají možnost se otevřeně o queer...
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Hokejové prostředí bývá tvrdé, konzervativní a na emoce v něm nezbývá moc místa. Valérie Podrázská, autorka young adult novinky Tvrdý zásah, v rozhovoru popisuje, proč zasadila queer romanci právě mezi hokejisty, jak se vyrovnává s odlišnými recenzemi a co by poradila začínajícím spisovatelům.

Příběh knižní novinky Tvrdý zásah sleduje mladého hokejistu Tonyho, kterému vážné zranění nečekaně zkříží plány. Autorka Valérie Podrázská v rozhovoru otevřeně mluví o hledání identity, tabuizovaných tématech, naději i o tom, proč knihy s queer tematikou potřebují dnešní dospívající více než kdy dřív.

Příběh knižní novinky Tvrdý zásah sleduje mladého hokejistu Tonyho, kterému...

Čerstvě vám vyšla kniha Tvrdý zásah, queer romantika z hokejového prostředí. O čem je?
Je to young adult heavy contemporary o hokejistovi jménem Tony, co se zraní, musí přestat hrát a vrátit se zpátky na střední školu, kde potkává outsidera Matěje. Zabývám se tam těžkými tématy, jako je hledání identity po zranění, alkoholismus, šikana či sebepoškozování. Ale taky první láskou a trochu podprahově otázkou, jestli láska dovede vyřešit všechno.

Proč zrovna hokejové prostředí?
Hokej je hodně maskulinní a hlavně konzervativní sport, kde není moc prostoru pro muže, aby byli úplně citliví, a už vůbec to není místo, kde by byl prostor pro queer lásku, a proto jsem chtěla tohle prozkoumat a trochu narušit.

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Fandíte hokeji?
Ano, fandím, převážně NHL, kde jsou mými oblíbenci San Jose Sharks. Musím přiznat, že extralize jsem úplně nepropadla, ale vždycky velice ráda sleduju zápasy národního týmu.

Kdo vás k tomuto sportu přivedl?
Asi já sama. Už na základce, kdykoliv bylo mistrovství, tak jsme se koukali, a ono to tak nějak zůstalo dodnes.

Během mistrovství světa v ledním hokeji to vždy vypadá, že co Čech, to přední fanoušek. Je něco, co vás na tom irituje?
Ona mě irituje právě ta česká nátura odborníka z gauče, ale to bude nejspíš jediné.

Máte v knize taky nějakého takového odborníka z gauče? Nebo jinou „zápornou“ postavu?
Nemám tam tady toho odborníka z gauče, kvůli tomu, že tam toho hokeje jako takového moc není, když je hlavní postava zraněná a nehraje. Ale záporných postav tam pár mám. Třeba otec Matěje, který je násilnický alkoholik, anebo tam mám i kluka, co ho šikanuje.

Křest knihy Tvrdý zásah

Queer téma se v literatuře pro mladé objevují čím dál častěji. Co vás k němu přivedlo?
Asi to, že mi to chybělo, když jsem sama dospívala. Pořádně se to rozjelo řekněme maximálně před sedmi lety, když budu mluvit o knižní formě. A když jsem si udělala takovou jistou retrospekci, tak jsem queer témata vyhledávala u během dospívání, ať už to byly fanfikce, nebo jiná média.

Takže jste napsala knihu, kterou byste si sama potřebovala v dospívání přečíst?
Můžeme to tak říct. Ne že bych si zažila něco z toho, co si zažívají moje postavy, ale chtěla jsem, aby v dospívání bylo víc queer příběhů.

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Proč je za vás důležité o nich psát?
Protože i když jsou často mladí otevřenější, mají větší přehled a nebojí se mluvit o věcech, o kterých se dřív mlčelo, stále se ve společnosti setkáváme s hejtem na queer lidi a témata, a to právě i u těch mladých. Pro lidi a hlavně dospívající, kteří nemají možnost se otevřeně o těchto tématech bavit, mají tyto knihy obrovskou hodnotu. YA literatura je psaná tak, aby se v ní mladí našli. Hrdinové řeší školu, přátele, rodinu, první lásky a to, jak zapadnout do světa. A když se k tomu přidá ještě otázka orientace nebo identity, může být taková knížka prvním bezpečným místem, kde se mladý člověk cítí být viděný. A dokud bude existovat alespoň jeden mladý člověk, kterému queer kniha pomůže cítit se méně osaměle, dodá mu odvahu, pochopení nebo jen pocit, že je v pořádku přesně takový, jaký je, pak mají tyto knihy smysl.

Valérie Podrázská na křestu své prvotiny Tvrdý zásah

Co chcete svou tvorbou předat čtenářům?
Ráda říkám, že i když se v mých příbězích objevují opravdu těžká témata, jsou zároveň o naději. To, že se ocitnete v naprosté temnotě a nedokážete najít cestu ven, ještě neznamená, že žádná neexistuje. Světlo bývá někdy malé a daleko, ale i v těch nejtěžších chvílích má smysl jít mu naproti. Drobné světélko, podaná ruka nebo odvaha udělat ještě jeden krok mohou stačit k tomu, aby se věci začaly obracet k lepšímu.

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Je něco, co vás po vydání knihy překvapilo?
To, jak můžou být recenze diametrálně odlišné. V jedné je, jak je to pětihvězdičkové čtení, že se čtenář od toho nemohl odtrhnout a že se to četlo úplně samo. V jiné je zase jedna hvězdička, že se to špatně četlo, furt čtenáře něco rušilo v tom textu a tak dále. Kolikrát si i říkám, jestli všichni čtenáři vůbec dostali tu samou knížku.

Co byste poradila lidem, které psaní baví, ale netuší, jak vlastní dílo vydat?
Pište, najděte si betačtenáře, nebojte se negativní zpětné vazby, příběh klidně přepracujte a nebojte se odmítnutí od nakladatelství. Není to konec světa.

Čtete literaturu pro mladé (young adult)?

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Témata: hokej, kniha

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