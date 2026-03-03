Dubaj bývala bezpečným přístavem pro investice do realit. Řada bohatých Čechů, mezi nimi také známé tváře, si tady nakoupila byty. Pořídili si je přes české realitní makléře, kteří se v nabídkách nemovitostí třeba na sociálních sítích proměnili také v influencery.
S nedávnými iránskými útoky na několik zemí Blízkého východu se tvář Dubaje proměnila. Město přišlo kvůli iránským raketám o auru nedotknutelnosti. Investoři začínají zvažovat, že v nákupu realit právě i Dubaj vynechají, a to nehraje do karet některým realitním makléřům, kteří se na tuto oblast zaměřují. „Někteří realitní agenti však současnou situaci stále zlehčují, což hraničí s hyenismem a ignorantstvím. Snaží se tím maskovat úbytek prohlídek i skutečnost, že investoři se začínají ohlížet po jiných bezpečnějších trzích,“ uvádí ve svém komentáři generální ředitel společnosti Arya Properties Petr Hemerka. Podle něj makléři ve svých příspěvcích na sociálních sítích tvrdí, že je „všechno v pohodě“, zatímco sousední země je ve vojenském konfliktu a rakety či jejich úlomky padají jen kousek od luxusních rezidencí.
Investoři odkládají podpisy
„V takovém případě se jedná buď o naprosté ignorantství, nebo rovnou hyenismus. Nejde o žádný mediální šum, ale reálné riziko. Provize z prodeje bytu v mrakodrapu je lákavá, nicméně prodávat lidem iluzi bezpečí, když tamní vláda raději zavírá letiště, cestovní kanceláře ruší zájezdy a v Česku se skloňuje otázka repatriačních letů, je jako klamavá reklama z 80. let,“ tvrdí Hemerka.
Investoři začínají v Dubaji, odkládat finální podpisy smluv, dokud nebude jasné, zda šlo o ojedinělý incident, nebo o začátek regionálního konfliktu. Hemerka uvádí, že ze zkušenosti realitní společnosti ví, že v mnoha případech je posunutí termínu podpisu často nevysloveným odstoupením od smlouvy.
Komunikace makléře
Velkou kritiku za svá videa na sociálních sítích schytává realitní makléř, který se prodejem dubajských realit živí. „Tady je úplný klid, nic se neděje,“ říká v jednom z videí na svém facebooku. Podle něj jde o „šum“, který brzy přejde, tvrdí s tím, aby lidé nepropadali lživým zprávám, které mají na svědomí přední zahraniční i česká média. Kritici tohoto makléře tvrdí, že situaci záměrně zlehčuje a chrání si tak svůj byznys. Poukazují na to, že Dubaj, stejně tak další země Blízkého východu, mají uzavřený vzdušný prostor. Padají tam rakety na letiště a hotely. A tisíce českých turistů jsou ve velkých problémech. V komentářích pod videi makléře zaznívají také výtky, že místo praktických informací o situaci, dopravě nebo doporučeních úřadů přichází urážky směrem k těm, kdo mají obavy. Těch se měl makléř dopustit tak, když o svých kriticích mluvil jako o dementech a idiotech.
Podle cestovatelského systému Drozd se v zemích zasažených konfliktem nachází přes šest tisíc Čechů. Nejvíce jich je v Dubaji. Česká vláda už vyslala do regionu repatriační letadla. Zpět do vlasti se vrátily stovky lidí.