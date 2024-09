Rakovina dělohy usmrtí asi 350 žen ročně. Do Česka míří léčba, která by mohla všechno změnit

Kolem nového způsobu léčby není nijak významný rozruch, ale v praxi by mohl ročně zachraňovat významné počty žen, u kterých lékaři diagnostikovali rakovinu dělohy. „Jedná se o nejčastější gynekologický nádor v Česku, jeho výskyt je častější než u rakoviny vaječníků a děložního čípku,“ upozorňuje David Cibula. Problém podle něho je, že současně i k nejpřehlíženějším z uvedených tří onemocnění.

Specialisté rozlišují tři stadia rakoviny dělohy. V prvním, pokud je zachycené na samotném počátku, je pravděpodobnost vyléčení a přežití 95 procent, v pěti procentech může nastat návrat choroby. Ve středním stadiu, kdy už je rakovina v děloze „zabydlená“, má pacientka naději při chirurgickém zákroku a doprovodné farmakologické léčbě. Ve třetím stupni, když žena zanedbá veškeré varovné příznaky, především krvácení v době po menopauze, má podle lékařů šanci na přežití jen pět procent žen.

Filip Frühauf, lékař Onkogynekologického centra VFN radí nic nepodceňovat. „Žena by měla zpozornět při nepravidelném krvácení a špinění po menopauze, která nastává většinou okolo 50. roku věku,“ zdůrazňuje Frühauf. Nová imunologická léčba by mohla posunout úspěšnost vyléčení ve třetím stadiu o desítky procent. Ani nejzkušenější specialisté si ale zatím netroufnou tvrdit, zda by přežívalo dvacet, třicet nebo padesát a více pacientek.

Filip Frühauf dodává, že jedním z nejčastějších iniciátorů rakoviny dělohy je obezita. Jeho slova potvrzuje i přednosta kliniky od Apolináře David Cibula.

„Zjednodušeně mohu říci, že leckdy už od dveří se nemusíme pacientky ptát, abychom odhadli, s čím přichází,“ říká Cibula.