S Vladimírem Koblížkem, plicním odborníkem z Hradce Králové, se novináři setkávají na pravidelných tiskovkách už roky. Jeho specializací jsou plíce, je předsedou České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Prošli jsme všemi stadii, prozrazuje lékař

To poslední ale bylo jiné. Bylo totiž znát, že „rutinní“ výklad faktů v rámci prezentace je jiný. Vladimír Koblížek totiž hovořil o průvodních jevech rakoviny plic jako o něčem, co se ho velice zblízka dotklo. Zvláště když připomínal fakt, že tento typ onemocnění může přijít v jakémkoli věku, u člověka, který do sebe neláduje denně dvě krabičky cigaret a ani nemá žádné varovné signály, že s jeho plícemi něco je.

„Moje maminka si tím prošla v 85 letech, nakonec bohužel zemřela. Absolvovali jsme s ní všechna stadia léčení,“ říká s mírnou pokorou a dojetím v hlase. Lékař, který jako primář šéfuje plicní klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci a šíří dlouhodobě osvětu ohledně prevence a pravidelného vyšetřování.

Mezi jeho dlouhodobé úsilí patří i snaha, aby v Česku co nejlépe fungovalo převzetí pacienta do péče specializovaného plicního pracoviště, „Od zjištění nemoci, podrobného vyšetření, stanovení diagnózy a do zahájení léčby by nemělo uběhnout více než 42 dní,“ říká odborník na plicní choroby Koblížek.

Kuřáci patří k nejohroženějším kategoriím ohledně rakoviny.

Prevence zachraňuje život. Nebo ho alespoň prodlouží

Proč se nedaří zhoubné onemocnění plic často diagnostikovat ve stadiu, kdy může být léčba úspěšná? Podobně jako v případě maminky uvedeného případu královéhradeckého primáře Koblížka, pokud pacient neabsolvuje odborné vyšetření, nemusí až do již neléčitelného stadia tušit, že jeho plíce jsou zasažené. Potvrzuje to například Ilona Mančíková, zakladatelka neziskové organizace Moje plíce. Také ona si nemocí prošla. „Rakovina plic nemá až do pozdních stadií často žádné příznaky. Většinou se na ni přijde úplnou náhodou,“ vzpomínala pro týdeník Téma.

Byla doslova čítankovým příkladem. Nádor, naštěstí v raném stadiu, objevil doktor kvůli tomu, že si Marčíková stěžovala během tréninku na půlmaraton na zadýchávání. Jak se později zjistilo, zadýchávala se kvůli alergii, ale to, že lékař vyšetřil důkladně plíce, jí zachránilo život. Protože nádor se mohl v tichosti vyvíjet i několik let, až do stadia, kdy se nedá léčit.

Plíce nic nesignalizovaly, bolelo ji břicho

Něco podobného potkalo osmatřicetiletou Lucii, matku jedenapůlroční holčičky. Trápili ji bolesti břicha. Až podrobná vyšetření objevila útvar v nadledvinách a další v plicích. Ukázalo se, že prvotní je ten plicní, nádor jinde v těle už byla metastáza. „Nemívala jsem do té doby žádné potíže, preventivní prohlídky nic nenaznačily. Kdyby mě nebolela metastáza v ledvinách, o rakovině plic bych nevěděla,“ říká mladá žena, u níž se podařilo nemoc stabilizovat a díky léčbě se nádor dokonce zmenšil.

Pacientka přiznává, že během sérií chemoterapií a podávání imunoterapeutických léků ji trápila únava z léčby, přidaly se nevolnosti a vyrážky. Na volbu léčby může mít vliv jak lékař, tak pacient.

Zvláště v okamžiku, kdy už je nemoc ve vyšším stadiu. „Lékaři by měli nemocnému dát kvalifikované informace, co léčba obnáší. Někdy se lidé přikloní k méně zatěžujícím postupům,“ vysvětluje Martin Svatoň, přednosta Kliniky pneumologie a ftizeologie plzeňské fakultní nemocnice.