Rakovina plic se dá odhalit včas. Česko proto vyšetřuje i kuřáky, kteří nepřestanou

Pavel Hrabica
Pavel Hrabica
  5:58
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Karlovarský volnočasový areál Rolava se připojil k projektu Karlovy Vary – Město bez kouře. | foto: Václav Šlauf, MAFRA

Nejčistší vzduch v Evropě byl paradoxně za morové epidemie ve 14. století. Dnes nám dýchání komplikují nejen výfukové plyny, ale také otěr pneumatik a brzd nebo průmyslové emise. Lékaři zároveň upozorňují na rizika kouření a doporučují preventivní vyšetření plic.

S podzimem přichází vlna nejrůznějších respiračních onemocnění. Kašel, rýma, chřipka. Za něco si můžeme sami svou zhýčkaností a neodolností. Velký vliv má i naše životní prostředí. Polétavý prach, exhalace motorů všeho druhu, tovární komíny i domácí topidla.

Uvedené potíže ale v sychravém podzimním počasí zhoršují plicní situaci u lidí, jejichž dýchání může být narušené dlouhodobě nejrůznějšími omezeními důležitého orgánu, jako například chronická obstrukční plicní nemoc, plicní nebo cystická fibróza. Na prvním místě však stojí rakovina plic způsobená kouřením.

„Moderní“ druhy kouření vyvolávají silnější závislost na nikotinu než tradiční cigarety

Vyšetří vás, i když nepřestanete kouřit

Také proto Česko už několik let praktikuje preventivní prohlídku plic, která míří na rizikové osoby. „Screening cílí na lidi, kteří pracují nebo se pohybují v prašném prostředí, a samozřejmě na kuřáky,“ vysvětluje předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti Martina Koziar Vašáková. Na vyšetření může kuřáka poslat nejen jeho „obvoďák“, ale třeba i stomatolog. „A není podmínkou screeningu, že dotyčný musí přestat kouřit,“ zdůrazňuje Koziar Vašáková.

Plíce revize

  • Na koho míří plicní screening v Česku?
  • Program běží od roku 2022 a je zaměřen především na lidi mezi 55 až 74 lety, kteří jsou bývalí nebo aktivní kuřáci.
  • Kritériem je člověk, který má za sebou dvacet a více balíčkoroků.
  • Tato kritéria splňuje v České republice padesát procent kuřáků.
  • Balíčkorok je jednotka vyjadřující u kuřáka vykouření jedné krabičky denně po celý rok, 2 krabiček denně za půl roku nebo půl krabičky za 2 roky.

Mezi ohrožené skupiny řadí lékaři spolu s kuřáky i seniory, u lidí nad 65 let se totiž zvýšila hospitalizace kvůli plicním infekcím o třicet procent. „Praktičtí lékaři řešili v loňském roce kolem dvou milionů případů nákazy dýchacích cest způsobené chřipkou, covidem či pneumokokem,“ říká Petr Jakubec, přednosta olomoucké plicní kliniky zdejší fakultní nemocnice. Na uvedenou kategorii připadá většina úmrtí spojených s plicními infekcemi a navazujícími komplikacemi. Mladší věkové kategorie jsou vůči vzniklým respiračním potížím podstatně odolnější.

Dupnutí na brzdy produkuje mikročástice

Významnou hrozbou je už zmiňované životní prostředí. Byť se v Česku od devadesátých let nejrůznějšími omezeními exhalací, masovým zavedením bezolovnatého paliva v autech, rozšířením dálkového vytápění místo lokálního i dalšími opatřeními situace rapidně zlepšila, jásat nemůžeme. „Velká část drobného polétavého prachu, který nám neprospívá, je přírodního původu, dejme tomu prachová bouře. Ale velký podíl má sama civilizace,“ říká Vladimír Koblížek, přednosta Plicní kliniky královéhradecké fakultní nemocnice.

Pro organismus, především plíce, jsou nejškodlivější prachové částice o velikosti kolem 2,5 mikrometru. Vznikají například automobilovým provozem. Tedy otěrem pneumatik nebo brzdových destiček. Produkuje je i dobývání nerostných surovin v hlubinných a povrchových dolech, vznikají při stavební činnosti.

Mor budiž pochválen. Zní to divně, ale...

Bylo by však iluzorní domnívat se, že v předešlých staletích, nebo dokonce tisíciletích, byl pobyt, a to i v malých aglomeracích, zdravější než v současnosti. Například v éře římské říše si lidé kazili vzduch výrobou olova nebo mědi. Kromě toho, že používali na pití a na přípravu jídla nádoby z těchto kovů.

Podobné to bylo ve středověku, kdy součástí sídel bývaly nejrůznější „železárny“ a lokální topení v každém domě. Významné masivní znečištění ovzduší přinesla samozřejmě průmyslová revoluce v 19. století, rozšíření ocelářské výroby, zavedení parních strojů a průmyslové velkovýroby.

Rizikové období dne ve velkých městech je
mezi šestou ranní a desátou dopolední a potom mezi čtvrtou odpolední a osmou hodinou večerní. Je to čas, kdy se lidé přepravují auty do zaměstnání, je i větší provoz MHD.

Vladimír Koblížek, přednosta Plicní kliniky královéhradecké
fakultní nemocnice

„Znečištění v jednotlivých obdobích dokládají studie ledovcových vrtů, kdy se do ledu ukládalo vše, co se v ovzduší vyskytovalo. Paradoxně absolutně nejčistší atmosféru měla Evropa v letech 1349 až 1353, kdy tu byla morová epidemie,“ připomíná historické souvislosti Vladimír Koblížek. Výrazně se totiž propadla právě lokální výroba a zpracování železa, dalších kovů i skla a vůbec tehdejší manufakturní produkce. Metalurgie zažívala krizi, ale vzduch byl dýchatelnější.

Čistá a špinavá Evropa. Česko je z větší části v horší polovině.

Rozdělená Evropa. Východ dýchá hůř než západ

Přese všechny problémy prožívá alespoň Evropa jedno z nejdýchatelnějších životních prostředí v dějinách. Jenže naším kontinentem vede jasná dělicí čára, která ji stále půlí na západní čistou a východní špinavou část.

Jak ukazuje mapa Evropské agentury pro životní prostředí (viz obrázek), Česká republika a zbytek východní i jihovýchodní Evropy spadají do středně nebo silně znečištěné části kontinentu. „S výjimkou Karlových Varů a okolí,“ komentuje situace Koblížek. Také mapy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zachycují aktuální situaci a najít si své bydliště a to, co asi dýchá, může každý sám. Detaily prozrazují, že i přes dlouhodobá opatření se nelepší ovzduší na Ostravsku, problémy jsou i v Plzni a okolí a také v Praze a části středních Čech. V Praze je dělicí čárou Vltava, hůř je na levém břehu.

Necvičit? Nevětrat? Nedýchat? Zkuste klid

Rezignovat, nebo se soustředit na to, jak svému zdraví neškodit? Lékaři doporučují, aby lidé alespoň dodržovali některá pravidla, která omezí vliv prostředí na jejich zdraví, především plíce. Některá doporučení najdete například na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Rady sdílí i primář Koblížek.

Mapa průměrného znečištění v uplynulém týdnu na území republiky, jak ji ukazuje ČHMÚ. Zelená je dobrá, červená je špatná.

„Rizikové období dne ve velkých městech je mezi šestou ranní a desátou dopolední a potom mezi čtvrtou odpolední a osmou hodinou večerní. Je to čas, kdy se lidé přepravují auty do zaměstnání, je i větší provoz MHD,“ popisuje Vladimír Koblížek. Vyhlásit tedy zákaz vycházení v těchto časech nejde, ale SZÚ, stejně jako většina plicařů, doporučuje omezit v těchto časových úsecích některé aktivity tam, kde je ve městech znečištění největší.

Lidé ohrožení respiračními potížemi, ale i ti zdraví, by v tomto podzimním období měli omezit pobyt venku, vyhýbat se velké fyzické aktivitě, která vyžaduje zvýšenou intenzitu dýchání. Týká se to běhání nebo náročné fyzické práce.

Mýty

  • Plicní specialisté odmítají nejrůznější teorie i argumenty o „novém zdravém kouření“.
  • „Trvalo třicet let, než dlouhodobé studie prokázaly vliv cigaret na vznik rakoviny plic,“ připomíná plicní primářka Martina Koziar Vašáková.
  • Účinky nejnovějších druhů necigaretového kouření zatím odborníci sledují „jenom“ nějakých deset let.
  • Následky každodenního kouření se můžou u kuřáka projevit až po třiceti letech, a to včetně rakoviny plic.
  • Obsah nikotinu v inhalačních náplních, oficiální maximum v jedné dávce je 20 miligramů na mililitr, člověku vždy škodí, protože se jedná o jed. Navíc o jed, který postupně u konzumentů vyvolává silnou závislost.
  • „Nikdy jsem nepsala médiím, ale nedávno jsem musela reagovat, když v jednom společenském časopise zvolili jako podnikatelskou osobnost šéfovou tabákového průmyslu, a ta navíc prezentovala vánoční dárkové balení této moderní formy kouření,“ rekapituluje primářka Vašáková.
  • Ve Velké Británii probíhá už asi deset let výzkum, kdy sledují vybranou skupinu mladých, kteří užívají nejrůznější elektronické cigarety už od dětství. „Výstupy jsou velice otřesné. Součástí průzkumu jsou například videa dětí, které inhalují tabákové náplně a vyvinula se u nich silná závislost, podobná jako u jiných návykových látek. Ty děti a teenageři už v podstatě bez toho nemohou existovat. Budujeme si novou skupinu závislých,“ ilustruje situaci kolem nových způsobů konzumace nikotinu plicař Vladimír Koblížek.
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