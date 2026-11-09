S podzimem přichází vlna nejrůznějších respiračních onemocnění. Kašel, rýma, chřipka. Za něco si můžeme sami svou zhýčkaností a neodolností. Velký vliv má i naše životní prostředí. Polétavý prach, exhalace motorů všeho druhu, tovární komíny i domácí topidla.
Uvedené potíže ale v sychravém podzimním počasí zhoršují plicní situaci u lidí, jejichž dýchání může být narušené dlouhodobě nejrůznějšími omezeními důležitého orgánu, jako například chronická obstrukční plicní nemoc, plicní nebo cystická fibróza. Na prvním místě však stojí rakovina plic způsobená kouřením.
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Také proto Česko už několik let praktikuje preventivní prohlídku plic, která míří na rizikové osoby. „Screening cílí na lidi, kteří pracují nebo se pohybují v prašném prostředí, a samozřejmě na kuřáky,“ vysvětluje předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti Martina Koziar Vašáková. Na vyšetření může kuřáka poslat nejen jeho „obvoďák“, ale třeba i stomatolog. „A není podmínkou screeningu, že dotyčný musí přestat kouřit,“ zdůrazňuje Koziar Vašáková.
Plíce revize
Mezi ohrožené skupiny řadí lékaři spolu s kuřáky i seniory, u lidí nad 65 let se totiž zvýšila hospitalizace kvůli plicním infekcím o třicet procent. „Praktičtí lékaři řešili v loňském roce kolem dvou milionů případů nákazy dýchacích cest způsobené chřipkou, covidem či pneumokokem,“ říká Petr Jakubec, přednosta olomoucké plicní kliniky zdejší fakultní nemocnice. Na uvedenou kategorii připadá většina úmrtí spojených s plicními infekcemi a navazujícími komplikacemi. Mladší věkové kategorie jsou vůči vzniklým respiračním potížím podstatně odolnější.
Dupnutí na brzdy produkuje mikročástice
Významnou hrozbou je už zmiňované životní prostředí. Byť se v Česku od devadesátých let nejrůznějšími omezeními exhalací, masovým zavedením bezolovnatého paliva v autech, rozšířením dálkového vytápění místo lokálního i dalšími opatřeními situace rapidně zlepšila, jásat nemůžeme. „Velká část drobného polétavého prachu, který nám neprospívá, je přírodního původu, dejme tomu prachová bouře. Ale velký podíl má sama civilizace,“ říká Vladimír Koblížek, přednosta Plicní kliniky královéhradecké fakultní nemocnice.
Pro organismus, především plíce, jsou nejškodlivější prachové částice o velikosti kolem 2,5 mikrometru. Vznikají například automobilovým provozem. Tedy otěrem pneumatik nebo brzdových destiček. Produkuje je i dobývání nerostných surovin v hlubinných a povrchových dolech, vznikají při stavební činnosti.
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Bylo by však iluzorní domnívat se, že v předešlých staletích, nebo dokonce tisíciletích, byl pobyt, a to i v malých aglomeracích, zdravější než v současnosti. Například v éře římské říše si lidé kazili vzduch výrobou olova nebo mědi. Kromě toho, že používali na pití a na přípravu jídla nádoby z těchto kovů.
Podobné to bylo ve středověku, kdy součástí sídel bývaly nejrůznější „železárny“ a lokální topení v každém domě. Významné masivní znečištění ovzduší přinesla samozřejmě průmyslová revoluce v 19. století, rozšíření ocelářské výroby, zavedení parních strojů a průmyslové velkovýroby.
Rizikové období dne ve velkých městech je
mezi šestou ranní a desátou dopolední a potom mezi čtvrtou odpolední a osmou hodinou večerní. Je to čas, kdy se lidé přepravují auty do zaměstnání, je i větší provoz MHD.
Vladimír Koblížek, přednosta Plicní kliniky královéhradecké
fakultní nemocnice
„Znečištění v jednotlivých obdobích dokládají studie ledovcových vrtů, kdy se do ledu ukládalo vše, co se v ovzduší vyskytovalo. Paradoxně absolutně nejčistší atmosféru měla Evropa v letech 1349 až 1353, kdy tu byla morová epidemie,“ připomíná historické souvislosti Vladimír Koblížek. Výrazně se totiž propadla právě lokální výroba a zpracování železa, dalších kovů i skla a vůbec tehdejší manufakturní produkce. Metalurgie zažívala krizi, ale vzduch byl dýchatelnější.
Rozdělená Evropa. Východ dýchá hůř než západ
Přese všechny problémy prožívá alespoň Evropa jedno z nejdýchatelnějších životních prostředí v dějinách. Jenže naším kontinentem vede jasná dělicí čára, která ji stále půlí na západní čistou a východní špinavou část.
Jak ukazuje mapa Evropské agentury pro životní prostředí (viz obrázek), Česká republika a zbytek východní i jihovýchodní Evropy spadají do středně nebo silně znečištěné části kontinentu. „S výjimkou Karlových Varů a okolí,“ komentuje situace Koblížek. Také mapy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zachycují aktuální situaci a najít si své bydliště a to, co asi dýchá, může každý sám. Detaily prozrazují, že i přes dlouhodobá opatření se nelepší ovzduší na Ostravsku, problémy jsou i v Plzni a okolí a také v Praze a části středních Čech. V Praze je dělicí čárou Vltava, hůř je na levém břehu.
Necvičit? Nevětrat? Nedýchat? Zkuste klid
Rezignovat, nebo se soustředit na to, jak svému zdraví neškodit? Lékaři doporučují, aby lidé alespoň dodržovali některá pravidla, která omezí vliv prostředí na jejich zdraví, především plíce. Některá doporučení najdete například na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Rady sdílí i primář Koblížek.
„Rizikové období dne ve velkých městech je mezi šestou ranní a desátou dopolední a potom mezi čtvrtou odpolední a osmou hodinou večerní. Je to čas, kdy se lidé přepravují auty do zaměstnání, je i větší provoz MHD,“ popisuje Vladimír Koblížek. Vyhlásit tedy zákaz vycházení v těchto časech nejde, ale SZÚ, stejně jako většina plicařů, doporučuje omezit v těchto časových úsecích některé aktivity tam, kde je ve městech znečištění největší.
Lidé ohrožení respiračními potížemi, ale i ti zdraví, by v tomto podzimním období měli omezit pobyt venku, vyhýbat se velké fyzické aktivitě, která vyžaduje zvýšenou intenzitu dýchání. Týká se to běhání nebo náročné fyzické práce.
Mýty