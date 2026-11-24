Léčba rakoviny je na konci 20. let 21. století už zcela jinde, než před padesáti nebo třiceti lety. Řada těch, kteří jsou zasaženi, má naději na přežití podstatně vyšší než pacienti v minulosti.
Přesto lékaři neustále, i přes lepší léky a metody léčby, soupeří s rostoucími počty pacientů. Těch, kteří svou nemoc nakonec neporazí, je stále dost. V současnosti se však velmi přiblížila možnost, aby čeští lékaři začali i nevyléčitelně nemocným pacientům s rakovinou slinivky podávat nový lék daraxonrasib. Ten by mohl i při pokročilém stadiu rakoviny slinivky prodloužit přežití z přibližně půl roku na více než dvojnásobek.
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„Je určený dospělým pacientům a jeho reálná dostupnost závisí na stanovení ceny a podmínek úhrady,“ vysvětluje Michal Vočka, přednosta Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Lék už má pro Českou republiku registraci. Jednání, které předchází jeho schválení a zavedení do praxe ale trvá několik měsíců, zákon uvádí lhůtu 165 dnů.
Vznik nádoru je obtížně zjistitelný
Specialisté na rakovinu přiznávají, že slinivku nemají rádi. Bujení se neprojevuje žádnými bolestmi, člověk nemá důvod vyhledávat lékaře. V úplně počátečních fázích vzniku nádoru je navíc obtížně zjistitelný. Problémy se objevují až ve chvíli, kdy už může být nádor větší a chemoterapie i operace už neslibuje pozitivní výsledky.
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Varovnými příznaky slinivkových potíží může být náhle zjištěná cukrovka, především u dospělých po šedesátce. Příznakem bývá i úbytek váhy, což ještě před zjištěním choroby přiznal ministr Dostál. Nemoc mu lékaři objevili, když mu bylo šedesát let, což je věk, kdy se choroba nejčastěji poprvé objevuje.
Právě diabetes, který může na uvedené nádorové onemocnění upozornit, se u pacientů může objevit několik měsíců, ale i několik let předtím, než je bujení identifikováno.
Hledají se pacienti s cukrovkou
Vyhledávání rizikových pacientů je proto i pro možné úspěšné léčení důležité. Lékaři chtějí v následujících dvou letech ověřit u asi pěti tisíc rizikových osob, zda je jejich diagnostika v souvislosti s cukrovkou odpovídající. „Cílem je vytipovat pacienty, u nichž by diabetes mohl být prvním příznakem nádoru,“ zdůrazňuje Jan Šoupal, z kliniky endokrinologie a metabolismu VFN.
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Důvod, proč u chirurgů nefigurují operace slinivky mezi oblíbené, je nasnadě. Slinivka je totiž uložena hluboko v dutině břišní za žaludkem, v přímém kontaktu s klíčovými cévami. Nádor do těchto cév často prorůstá nebo je obaluje, což výrazně komplikuje jeho bezpečné odstranění bez rizika masivního krvácení. Také proto záleží na tom, kde nemocný zákrok podstupuje. Jak ukazuje analýza dat z let 2022 až 2024, úmrtnost po operacích slinivky se ve vysoce specializovaných centrech pohybovala lehce nad šesti procenty. Na chirurgických pracovištích s nízkým objemem těchto operací dosahuje podle analýzy úmrtnost až 18 procent.
Důvod? Specializovaná chirurgická centra, kde může právě slinivkový nádor spolu se zákroky na játrech a žlučových cestách představovat až čtvrtinu operací, využívají stále víc k zákrokům roboty. Ty umožňují přesnější operování a snižují i krevní ztráty. „Dokážeme operovat i nádory, které už prorůstají k velkým cévám kolem slinivky a dříve byly automaticky považované za neřešitelné,“ popisuje Jan Ulrych, vedoucí Hepatopankreatobiliárního centra VFN. I díky tomu má v současnosti šanci na úplné vyléčení 10 až 15 procent nemocných, u nich už nádor lokálně prorůstá. V minulosti, i u ministra kultury Pavla Dostála, sahali lékaři už jen po udržovací léčbě.
Alkohol je rizikový faktor
Zdravotníci také připomínají, že přibližně každý desátý nádor slinivky má genetickou predispozici. Ale i tak zdůrazňují celkový přístup k životnímu stylu, který riziko nádorového onemocnění jakéhokoli typu značně snižuje. Jedním z vysoce rizikových faktorů nádorů je alkohol. „Také nezanedbávat pravidelné preventivní prohlídky,“ radí onkolog Vočka. Kolega Jan Ulrych navíc radí v případě potíží nikdy neodkládat návštěvu u lékaře. „Lidé totiž mívají strach, že by jim lékař něco objevil, ale strach vede k prodlení, kdy může být na léčbu pozdě,“ říká nekompromisně Ulrych.