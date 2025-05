Procházíte se cestou podél jedné z mnoha znojemských vinic a výrazné ukazatele vás směrují buď do vinařské sklepní uličky, anebo do pivovaru. Něco podobného by bylo před čtyřiceti lety nemyslitelné. Pivařině se ale v této nejvýznamnější vinařské podoblasti Česka mimořádně daří.

„Na regionální piva sem dokonce vozím návštěvníky ze sousedního Rakouska,“ říká Lukáš David, který provozuje tematické zájezdy i výlety po obou stranách česko-rakouského pohraničí. Kvalitu zdejších chmelových nápojů potvrzují i ocenění, která sbírají zdejší minipivovarníci jak v regionálních, tak celostátních soutěžích. „Naše světlé i tmavé Tesáky 13 si odvezly například z Českých Budějovic už dvě medaile,“ chlubí se Roman Tesař, spolumajitel a sládek Hasičského pivovaru Bítov v jedné osobě.

Ve vinařství Lahofer si lze prohlédnout i víno v betonových „sudech“.

Oba nápoje vedle sebe v klidu žijí také na znojemském hradě. Tady mají fandové obou moků rozchod u zbytku bývalého pivovarského komína, který je ale součástí objektu, kde sídlí i zdejší Enotéka. Pivaři zamíří buď na prohlídku provozu, nebo na sklenku piva ze stánku na vyhlídce, vinaři se uchýlí do „ochutnávkovny“ v Enotéce.

Tam si mohou nechat nalít víno i od obsluhy, ale většina si koupí kartu, ze které si odčerpávají peníze z vinných automatů. V nabídce je 120 vín jak ve stálém, tak i sezonním sortimentu. Od malých i velkých vinařů zdejšího regionu. Koštovat lze od 0,02 do jednoho decilitru.

V Enotéce na znojemském hradě si mohou návštěvníci sami dávkovat, kolik okoštují.

Pražáci si už zvykli na pivní pohotovost. Podobné služby najdete i na Znojemsku, například v Šatově. „Pohotovost drží vinaři podle časových možností a dohody,“ říká Jiří Popp, který je jeden z majitelů sklípků ve zdejší uličce. Služby zavedli vinaři proto, aby i v době, kdy nejsou všichni ve sklípcích a přijedou návštěvníci, aby měli kdykoli možnost zajít alespoň do některého ze sklípků a koštovat.