Rambo dostane novou tvář, v roli akční ikony se objeví mladá vycházející hvězda. Dost lidí ale naštve

Metro.cz
  12:32
John Rambo patří mezi nejikoničtější akční hrdiny všech dob a Sylvester Stallone k jedné ze svých nejslavnějších postav vždy přistupoval s maximální péčí. Po spíše průměrném pátém díle se s postavou z pera Davida Morrella definitivně rozloučil. Hollywood však Rambovi sbohem dát nechce, přichází hezoun z Netflixu. Více o tématu přináší Milan Rozšafný z webu kinobox.cz.
Fotogalerie2

Noah Centineo v seriálu Rekrut (2022 až 2025) | foto: NETFLIX

Fanoušci kultovní postavy se již brzy dočkají prequelu, tedy filmu, jehož děj se bude odehrávat před jedničkou a vietnamský veterán v něm tím pádem dostane mladou tvář. Nyní už víme, kdo Sylvestera Stallonea v legendární roli Ramba nahradí. A moc fanoušky nepotěší.

Hezoun z Netflixu

V roli akční ikony se nově objeví mladá vycházející hvězda Noah Centineo, jehož znají zejména divačky Netflixu. Puberťačky si ho zde oblíbily ve snímku Všem klukům, které jsem milovala i v následujících dílech. Od té doby rozhodně nezahálí. Objevil se v komiksovém Black Adamovi, ambiciózní Válce či seriálu Rekrut, který nedávno Netflix zrušil po pouhých dvou sériích.

Centineo se tedy rozhodně snaží dostat ze škatulky prvoplánového hezounka, zatím se mu to však daří s průměrnou úspěšností. A příznivce opravdu zatím sbírá zejména mezi holčičím obecenstvem.

Řadu Rambových fandů tedy může tento casting vyvést z míry, ani ve zmíněném Rekrutovi ostatně neprokázal charizma akčního hrdiny. Na druhou stranu je nefér dělat soudy před prvními záběry a samotným filmem. Musíme tedy věřit, že tvůrci vědí, co dělají, a Centineo se díky nim dočká průlomové role, jež definitivně nakopne jeho kariéru.

Zrod traumatizované figury

Kinobox

  • Zaujal vás článek o novém Rambovi a chcete si prohlédnout další? Rádi pročítáte texty s filmovou tematikou? Více najdete na webových stránkách kinobox.cz.

O samotném filmu se toho zatím příliš neví. Bude se však jednat o prequel, který nám ukáže zrod slavné, ale také válkou traumatizované postavy, již bychom měli potkat během vojenské služby ve Vietnamu. Válečný origin dostal na starosti Jalmari Helander, režisér skandinávského hitu Sisu. Ten má s akcí a mlčenlivými hrdiny solidní zkušenosti, které by mohl patřičně vytěžit právě u Rambova startu.

S příběhem mu pomohou scenáristé Rory Haines a Sohrab Noshirvani, kteří jsou podepsáni pod Black Adamem, ale také například chváleným dramatem Mauritánec: Deník z Guantánama.

Počkáme si

Nejvíce pozornosti ale bude stejně vzbuzovat nový herecký představitel, který bude zřejmě u fandů probouzet velké vášně minimálně do premiéry.

Na tu si ale ještě nějakou chvíli počkáme. Natáčet by se mělo začít příští rok v Thajsku, výsledek tedy nejspíš uvidíme v českých kinech nejdříve v roce 2027. Co myslíte, bude herec Noah Centineo důstojným Slyovým nástupcem?

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte české prince a princezny?

Pojďme zpátky do dětství a do světa, kde dobro vždy vítězí nad zlem! Pamatujete si na pohádky, které jsme hltali z televizních obrazovek? Otestujte se a zjistěte, jestli si ještě vzpomenete na jména...

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

GALERIE: Velká voda zaplavila internet. Připlul s ní i povodňový humor

Povodně v roce 2002 odstartovaly vlnu solidarity. Ty současné zatím zaplavily především sociální sítě. Vtipálci na internetu využili nastalé situace a z velké vody si tropí žerty.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jako první Češka bude reprezentovat na světové soutěži krásy pro trans ženy. Aby byla konkurenceschopná, musela shodit patnáct kilo

Česká republika bude letos vůbec poprvé zastoupena na světové soutěži krásy transgender žen v Thajsku – Miss International Queen. Stane se tak díky modelce Martině Sobkové, která se narodila jako...

V Praze žije kolem 350 tisíc cizinců. Tvoří přibližně čtvrtinu populace české metropole

Česká republika má necelých 11 milionů obyvatel. Cizinci tvoří asi osm procent. Nejpočetnější skupinou jsou Ukrajinci. Nejvíc lidí s cizím pasem nebo dvojím občanstvím najdete v Praze.

Lidé si neuvědomují, že výroba snubního prstenu vyžaduje čas, líčí šperkařka

K umění tíhla už odmala. Veronika Watzková milovala řemeslo, kresbu a modelování. Nakonec svému kreativnímu duchu dala volnou ruku a dnes se věnuje sochařství, šperkařství a scénografii v Brně i...

16. srpna 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

RECENZE: Kopačka Lavi chtěl víc a to se mu splnilo. Vyšehrad Dvje je větší, ne však lepší

Když před lety na neznámé internetové televizi začal vycházet seriál Vyšehrad, všem spadla brada. Génius i dylina Julius Lavi Lavický se stal miláčkem publika. Hlášky ze seriálu okamžitě zlidověly. V...

10. dubna 2025  16:08,  aktualizováno  16.8 13:21

Město Slaný spustí stavbu skateparku, hlavní část má být hotová v listopadu

Město Slaný příští týden naplno spustí stavbu skateparku ve Smečenské ulici. Hlavní část má být hotová koncem listopadu. Napojí se na současnou in-line dráhu....

16. srpna 2025  11:30,  aktualizováno  11:30

Expert: Putin vzhledem k vývoji na frontě nemá potřebu konflikt ukončovat

Ruský prezident Vladimir Putin nemá vzhledem k vývoji na frontě podle odborníka z Univerzity obrany Zdeňka Petráše potřebu konflikt na Ukrajině ukončovat....

16. srpna 2025  11:07,  aktualizováno  11:07

Rambo dostane novou tvář, v roli akční ikony se objeví mladá vycházející hvězda. Dost lidí ale naštve

John Rambo patří mezi nejikoničtější akční hrdiny všech dob a Sylvester Stallone k jedné ze svých nejslavnějších postav vždy přistupoval s maximální péčí. Po spíše průměrném pátém díle se s postavou...

16. srpna 2025  12:32

Při nehodě v Orlové dnes ráno zemřel starší muž, když autem narazil do stromu

Při nehodě osobního vozu v Orlové na Karvinsku dnes ráno zemřel muž v seniorském věku. Vůz, který řídil, vyjel ze silnice a narazil do stromu. ČTK to řekl...

16. srpna 2025  10:58,  aktualizováno  10:58

Ve svatoanenské nemocnici přibývá endoskopických operací vyhřezlých plotének

Ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně (FNUSA) přibývá pacientů, kterým lékaři operují vyhřezlé meziobratlové ploténky bederní páteře endoskopicky. Metoda je...

16. srpna 2025  10:45,  aktualizováno  10:45

Městská odpadová společnost v Ostravě dá 1,3 mil. na ekologické projekty

Městská odpadová společnost OZO Ostrava letos z výtěžku provozu tamního Reuse centra podpoří devět ekologických projektů. Na výsadbu a údržbu zeleně rozdělí...

16. srpna 2025  10:25,  aktualizováno  10:25

D10 u Kosmonos uzavřela nehoda dodávky a motorky,její řidič utrpěl těžká zranění

Dálnice D10 byla dnes dopoledne na 47. kilometru ve směru na Turnov u Kosmonos na více než hodinu uzavřená kvůli nehodě dodávky a motorky. Těžce zraněného...

16. srpna 2025  10:11,  aktualizováno  11:13

Humpolec připravuje stavby nových bytových domů

Humpolec na Pelhřimovsku chce rozšiřovat svůj bytový fond. Některé domy bude stavět sám, jiné zřejmě ve spolupráci se soukromým investorem. Zatím má 317 bytů,...

16. srpna 2025  9:40,  aktualizováno  9:40

Při nehodě v Orlové dnes ráno zemřel starší muž, když autem narazil do stromu

Při nehodě osobního vozu v Orlové na Karvinsku dnes ráno zemřel muž v seniorském věku. Vůz, který řídil, vyjel ze silnice a narazil do stromu. ČTK to řekl...

16. srpna 2025  9:33,  aktualizováno  9:33

Židovská čtvrť pod bazilikou těsně unikla demolici socialistických urbanistů

Kdyby nepřišla v roce 1989 sametová revoluce, dost možná by dnes Třebíč vypadala jinak a nikdy by nebyla zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. Komunističtí urbanisté totiž od roku 1975 vážně...

16. srpna 2025  11:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.