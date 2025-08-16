Fanoušci kultovní postavy se již brzy dočkají prequelu, tedy filmu, jehož děj se bude odehrávat před jedničkou a vietnamský veterán v něm tím pádem dostane mladou tvář. Nyní už víme, kdo Sylvestera Stallonea v legendární roli Ramba nahradí. A moc fanoušky nepotěší.
Hezoun z Netflixu
V roli akční ikony se nově objeví mladá vycházející hvězda Noah Centineo, jehož znají zejména divačky Netflixu. Puberťačky si ho zde oblíbily ve snímku Všem klukům, které jsem milovala i v následujících dílech. Od té doby rozhodně nezahálí. Objevil se v komiksovém Black Adamovi, ambiciózní Válce či seriálu Rekrut, který nedávno Netflix zrušil po pouhých dvou sériích.
Centineo se tedy rozhodně snaží dostat ze škatulky prvoplánového hezounka, zatím se mu to však daří s průměrnou úspěšností. A příznivce opravdu zatím sbírá zejména mezi holčičím obecenstvem.
Řadu Rambových fandů tedy může tento casting vyvést z míry, ani ve zmíněném Rekrutovi ostatně neprokázal charizma akčního hrdiny. Na druhou stranu je nefér dělat soudy před prvními záběry a samotným filmem. Musíme tedy věřit, že tvůrci vědí, co dělají, a Centineo se díky nim dočká průlomové role, jež definitivně nakopne jeho kariéru.
Zrod traumatizované figury
Kinobox
O samotném filmu se toho zatím příliš neví. Bude se však jednat o prequel, který nám ukáže zrod slavné, ale také válkou traumatizované postavy, již bychom měli potkat během vojenské služby ve Vietnamu. Válečný origin dostal na starosti Jalmari Helander, režisér skandinávského hitu Sisu. Ten má s akcí a mlčenlivými hrdiny solidní zkušenosti, které by mohl patřičně vytěžit právě u Rambova startu.
S příběhem mu pomohou scenáristé Rory Haines a Sohrab Noshirvani, kteří jsou podepsáni pod Black Adamem, ale také například chváleným dramatem Mauritánec: Deník z Guantánama.
Počkáme si
Nejvíce pozornosti ale bude stejně vzbuzovat nový herecký představitel, který bude zřejmě u fandů probouzet velké vášně minimálně do premiéry.
Na tu si ale ještě nějakou chvíli počkáme. Natáčet by se mělo začít příští rok v Thajsku, výsledek tedy nejspíš uvidíme v českých kinech nejdříve v roce 2027. Co myslíte, bude herec Noah Centineo důstojným Slyovým nástupcem?