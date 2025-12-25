Katschberg (často uváděný jako Katschberg–Aineck) je kompaktní a přitom dostatečně velký na plnohodnotný týden na sněhu. Areál tvoří dvě hlavní části, Tschaneck a Aineck, které jsou propojené tak, aby přesuny byly plynulé a člověk neměl pocit, že půl dne jen „přejíždí“.
Slunné horské sedlo
Celkově tu najdete zhruba 80 kilometrů sjezdovek v nadmořských výškách přibližně od 1 640 do 2 220 metrů, což dává dobrý předpoklad pro stabilní zimní podmínky a zároveň nabízí příjemná panoramata, která vás budou provázet při každé jízdě. Katschberg má navíc atmosféru horského sedla: ráno je tu cítit čistý, ostrý vzduch, přes den se svahy rozsvítí sluncem a večer se celé místo zklidní do hotelového tepla, kde se přirozeně přepíná z výkonu do regenerace.
Ubytování je na Katschbergu jedním z hlavních důvodů, proč sem lidé míří nejen „na lyže“, ale i na kompletní zimní dovolenou.
Velké hotelové zázemí
Výraznou roli tu hrají hotely vlastněné rodinou Hinteregger, které ve středisku vytvářejí svůj vlastní, snadno rozpoznatelný styl: spojení pohodlí, rodinné péče a služeb, které šetří čas i energii hostů.
Mezi nejznámější patří Hotel Hinteregger (4* Superior), navržený tak, aby vyhovoval rodinám i párům. Přes den jste na svahu, po návratu máte k dispozici zázemí, kde se dá skutečně vypnout. Silnou stránkou je důraz na rodinný provoz a promyšlené služby pro děti, včetně dětského klubu, takže rodiče mají prostor přidat si pár sportovních jízd nebo si odpoledne dopřát klidnější program.
K tomu se přidává wellness zázemí, které na Katschbergu není jen bonus, ale plnohodnotná součást dovolené: bazén s teplou vodou, saunový svět, relaxační zóny i nabídka procedur, které dávají smysl po dni stráveném v lyžácích. V praxi to znamená, že i když venku padá sníh a nohy jsou příjemně unavené, den nekončí u sušáku na boty, ale pokračuje v teple, kde se regenerace stává rituálem.
Rodina Hinteregger má ve středisku více ubytovacích možností, takže si lze vybrat atmosféru podle toho, jak chcete dovolenou prožít. Vedle Hotelu Hinteregger se v portfoliu objevují také Hotel Lärchenhof a Hotel Das Katschberg, které cílí na hosty hledající komfort a jednoduchost stylu „vše na dosah“.
Zajímavou alternativou jsou i chalety, pokud chcete více soukromí a pocit vlastního horského zázemí, ale zároveň se nechcete vzdát hotelového servisu.
Pocit prostoru
A pak jsou tu sjezdovky, které dávají Katschbergu jeho jasný charakter. Typická katschberská trať je široká, přehledná a vedená tak, že si můžete dovolit dlouhý oblouk bez neustálého hlídání každého metru před sebou. Právě ten pocit prostoru je návykový – lyže se zakousnou do sněhu, tělo se položí do oblouku a vy máte čas vnímat rychlost i krajinu, ne jen přeplněný svah.
Skladba tratí je navíc postavená tak, aby vyhovovala většině lyžařů. Převažují červené sjezdovky, které baví rekreační i sportovnější jezdce, doplněné o modré úseky pro klidnější tempo a černé pasáže pro ty, kdo chtějí přitvrdit.
Díky propojení Tschanecku a Ainecku se dá den poskládat jako playlist: ráno rozjezd, pak delší sportovní jízdy, odpoledne ještě pár rychlých sjezdů „na chuť“ a nakonec návrat do hotelu bez pocitu, že jste strávili půl dne přesuny. Tahle kompaktnost je tu skutečně silná.
Katschberg ale není jen o sjezdovkách a hotelových županech. Když si chcete od lanovek odpočinout, nabízí se pestrý zimní program: túry na sněžnicích, běžky, projížďky na saních tažených koňmi nebo klidné pozorování zimní přírody. Snowboardisty potěší moderní funpark na Ainecku, skialpinisty možnost výšlapů vlastní silou, včetně půjčení vybavení i organizovaných výletů s průvodcem.
Všechno zapadá do jedné logiky: Katschberg je místo, kde můžete být aktivní od rána do večera, ale zároveň tu snadno zpomalíte, když si o to řeknou nohy nebo nálada.
Sport, ale s komfortem
Když to shrneme, Katschberg funguje jako ideální zimní destinace pro ty, kdo chtějí kombinaci sportu a komfortu. Široké sjezdovky dávají prostor pro akční lyžování, propojený areál šetří čas a hotely rodiny Hinteregger přidávají zázemí, díky kterému se z lyžařského výjezdu stává skutečná dovolená. I proto se o Katschbergu mluví jako o místě, kde se dobře jezdí – a ještě lépe odpočívá.
Pokud si chcete Katschberg „osahat“ ještě před odjezdem, stačí naskenovat QR kód níže a podívat se na video.
Z Prahy je to sem zhruba 480 kilometrů a doba jízdy přibližně 6,5 hodiny bez delších zastávek. Po cestě je nutné počítat s nákupem rakouské dálniční známky a mýtným 7,50 eura za tunel.