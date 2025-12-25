Ráno dlouhé oblouky, večer wellness. Katschberg ví, jak má vypadat zimní dovolená

Petr Holeček
Petr Holeček
  7:15
V jedné ruce máte mapu sjezdovek, v druhé kávu z hotelové snídaně a v hlavě jednoduchý plán – celý den jezdit po širokých tratích a večer to zavřít wellness režimem. Katschberg je zkrátka destinace, kde se lyžuje naplno, ale dovolená se zbytečně nekomplikuje.
Fotogalerie3

Široká sjezdovka na Katschbergu: Plynulé oblouky, tempo pod kontrolou a prostor, který vás nutí přidat. | foto: HINTEREGGER HOTELS KATSCHBERG

Katschberg (často uváděný jako Katschberg–Aineck) je kompaktní a přitom dostatečně velký na plnohodnotný týden na sněhu. Areál tvoří dvě hlavní části, Tschaneck a Aineck, které jsou propojené tak, aby přesuny byly plynulé a člověk neměl pocit, že půl dne jen „přejíždí“.

Slunné horské sedlo

Celkově tu najdete zhruba 80 kilometrů sjezdovek v nadmořských výškách přibližně od 1 640 do 2 220 metrů, což dává dobrý předpoklad pro stabilní zimní podmínky a zároveň nabízí příjemná panoramata, která vás budou provázet při každé jízdě. Katschberg má navíc atmosféru horského sedla: ráno je tu cítit čistý, ostrý vzduch, přes den se svahy rozsvítí sluncem a večer se celé místo zklidní do hotelového tepla, kde se přirozeně přepíná z výkonu do regenerace.

Ubytování je na Katschbergu jedním z hlavních důvodů, proč sem lidé míří nejen „na lyže“, ale i na kompletní zimní dovolenou.

Aprés-ski po katschbeersku: Katschbeer přímo z místního hotelového minipivovaru a výhled, co chutná ještě víc.

Velké hotelové zázemí

Výraznou roli tu hrají hotely vlastněné rodinou Hinteregger, které ve středisku vytvářejí svůj vlastní, snadno rozpoznatelný styl: spojení pohodlí, rodinné péče a služeb, které šetří čas i energii hostů.

Mezi nejznámější patří Hotel Hinteregger (4* Superior), navržený tak, aby vyhovoval rodinám i párům. Přes den jste na svahu, po návratu máte k dispozici zázemí, kde se dá skutečně vypnout. Silnou stránkou je důraz na rodinný provoz a promyšlené služby pro děti, včetně dětského klubu, takže rodiče mají prostor přidat si pár sportovních jízd nebo si odpoledne dopřát klidnější program.

K tomu se přidává wellness zázemí, které na Katschbergu není jen bonus, ale plnohodnotná součást dovolené: bazén s teplou vodou, saunový svět, relaxační zóny i nabídka procedur, které dávají smysl po dni stráveném v lyžácích. V praxi to znamená, že i když venku padá sníh a nohy jsou příjemně unavené, den nekončí u sušáku na boty, ale pokračuje v teple, kde se regenerace stává rituálem.

Rodina Hinteregger má ve středisku více ubytovacích možností, takže si lze vybrat atmosféru podle toho, jak chcete dovolenou prožít. Vedle Hotelu Hinteregger se v portfoliu objevují také Hotel Lärchenhof a Hotel Das Katschberg, které cílí na hosty hledající komfort a jednoduchost stylu „vše na dosah“.

Zajímavou alternativou jsou i chalety, pokud chcete více soukromí a pocit vlastního horského zázemí, ale zároveň se nechcete vzdát hotelového servisu.

Pocit prostoru

A pak jsou tu sjezdovky, které dávají Katschbergu jeho jasný charakter. Typická katschberská trať je široká, přehledná a vedená tak, že si můžete dovolit dlouhý oblouk bez neustálého hlídání každého metru před sebou. Právě ten pocit prostoru je návykový – lyže se zakousnou do sněhu, tělo se položí do oblouku a vy máte čas vnímat rychlost i krajinu, ne jen přeplněný svah.

Skladba tratí je navíc postavená tak, aby vyhovovala většině lyžařů. Převažují červené sjezdovky, které baví rekreační i sportovnější jezdce, doplněné o modré úseky pro klidnější tempo a černé pasáže pro ty, kdo chtějí přitvrdit.

Tradicí je tu Adventní stezka. Na ní jsme mohli vidět trubače s alpskými rohy, kteří rozeznívají tóny do zasněžené krajiny.

Díky propojení Tschanecku a Ainecku se dá den poskládat jako playlist: ráno rozjezd, pak delší sportovní jízdy, odpoledne ještě pár rychlých sjezdů „na chuť“ a nakonec návrat do hotelu bez pocitu, že jste strávili půl dne přesuny. Tahle kompaktnost je tu skutečně silná.

Katschberg ale není jen o sjezdovkách a hotelových županech. Když si chcete od lanovek odpočinout, nabízí se pestrý zimní program: túry na sněžnicích, běžky, projížďky na saních tažených koňmi nebo klidné pozorování zimní přírody. Snowboardisty potěší moderní funpark na Ainecku, skialpinisty možnost výšlapů vlastní silou, včetně půjčení vybavení i organizovaných výletů s průvodcem.

Všechno zapadá do jedné logiky: Katschberg je místo, kde můžete být aktivní od rána do večera, ale zároveň tu snadno zpomalíte, když si o to řeknou nohy nebo nálada.

Sport, ale s komfortem

Když to shrneme, Katschberg funguje jako ideální zimní destinace pro ty, kdo chtějí kombinaci sportu a komfortu. Široké sjezdovky dávají prostor pro akční lyžování, propojený areál šetří čas a hotely rodiny Hinteregger přidávají zázemí, díky kterému se z lyžařského výjezdu stává skutečná dovolená. I proto se o Katschbergu mluví jako o místě, kde se dobře jezdí – a ještě lépe odpočívá.

Pokud si chcete Katschberg „osahat“ ještě před odjezdem, stačí naskenovat QR kód níže a podívat se na video.

Z Prahy je to sem zhruba 480 kilometrů a doba jízdy přibližně 6,5 hodiny bez delších zastávek. Po cestě je nutné počítat s nákupem rakouské dálniční známky a mýtným 7,50 eura za tunel.

Témata: Wellness, sjezdovka, sníh

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu

Dvorecký most (18. prosince 2025)

Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro tramvajové vedení. Zářivě bílá „tykadla“ jsou připravena na zavěšení trolejí. První tramvaj s cestujícími...

Arktický vzduch se žene do Česka, výraznější sníh ale na Vánoce nečekejme

Zatímco horské oblasti hlásí slunečné počasí, Prahu přikryla hustá inverzní...

Do Vánoc si na výraznější sněhovou nadílku v Česku pravděpodobně počkáme marně. Podle meteorologů z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) bude počasí až do Štědrého dne většinou bez srážek a s...

Když se záchranka promění ve vánoční dekoraci. Braník má netradiční výlohu

Vánočně nazdobený vůz záchranky

Vánoční výzdoba nemusí končit u stromků a řetězů v oknech. V Braníku zaujme kolemjdoucí netradiční pohled – ve výloze soukromé zdravotnické dopravy stojí sanitní vůz Mercedes kompletně obalený...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Davy v centru Prahy? Podívejte se, jak Staroměstské náměstí vypadalo dřív

Mikulášské trhy v roce 1909 zachytil Jan Kříženecký, jinak známý spíše jako...

Poslední dny před Vánocemi se Staroměstské náměstí opět proměnily v těžko průchozí moře lidí. Turisté i Pražané zaplnili prostor kolem vánočního stromu, orloje i přilehlých ulic, zatímco sociální...

Emily in Paris randila s hvězdou Stranger Things. Italské dobrodružství začíná dnes

Co myslíte, měla by se Emily in Paris přejmenovat na Emily in Italy?

Herečka Lily Collins, kterou diváci po celém světě znají jako Emily ze seriálu Emily in Paris, zažila několik vztahů. Jedním z jejích partnerů byl i Jamie Campbell Bower. Ten nyní září jako Vecna v...

Olomoucká zoo láká na malé leguány, bučící žábu či největší evropskou želvu

Žába rosice siná v olomoucké zoo.

Několik novinek mezi terarijními zvířaty si mohou prohlédnout ti, kteří se rozhodnout zpestřit si vánoční období návštěvou olomoucké zoologické zahrady na Svatém Kopečku. Jde o zástupce ektotermních...

25. prosince 2025  8:02,  aktualizováno  8:02

Plzeňská zoo postaví příští rok tropický skleník s pralesem a želvami obrovskými

ilustrační snímek

Jako jeden z hlavních dárků ke svým 100. narozeninám si plzeňská zoologická zahrada příští rok nadělí nový pavilon. Seychelský skleník s tropickým pralesem,...

25. prosince 2025  6:30,  aktualizováno  6:30

Olomoucký kraj čekají v roce 2026 významné investice i kulturní akce

ilustrační snímek

Dokončení významných investičních akcí, ale i zahájení nových staveb patří mezi hlavní očekávané události v Olomouckém kraji v příštím roce. V Olomouci bude...

25. prosince 2025,  aktualizováno 

Na jihu Čech se příští rok otevře další část D3 a začne příprava stavby galerie

ilustrační snímek

Na jihu Čech se v příštím roce otevře další část dálnice D3. Řidiči budou moci úsek od hranic s Rakouskem v Dolním Dvořišti po Nažidla využívat od léta. Ke...

25. prosince 2025,  aktualizováno 

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Moravskoslezský kraj čeká příští rok velká změna: skončí těžba černého uhlí

ilustrační snímek

Moravskoslezský kraj čeká v příštím roce největší změna za dlouhé desítky let: definitivně tam skončí těžba černého uhlí. V kraji začnou významné stavby jako...

25. prosince 2025,  aktualizováno 

Plzeňský kraj 2026: Slavnosti, festivaly, ale i zahájení obnovy lázní v Plzni

ilustrační snímek

Největšími kulturními akcemi příštího roku v Plzeňském kraji budou květnové Slavnosti svobody v Plzni, kdy si město připomene 81. výročí osvobození americkou...

25. prosince 2025,  aktualizováno 

V Liberci skončí oprava přehrady, v Doksech muzea a v Turnově stavba knihovny

ilustrační snímek

Příští rok v Libereckém kraji skončí oprava přehrady a modernizace pavilonu žiraf v zoo v Liberci, rozšíření muzea Čtyřlístku v Doksech, výstavba knihovny a...

25. prosince 2025,  aktualizováno 

Příští rok by se měla dálnice D35 v Pardubickém kraji prodloužit o další úsek

ilustrační snímek

Příští rok by se měla dálnice D35 v Pardubickém kraji prodloužit o další část. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) plánuje v létě otevřít úsek z Ostrova po tunel...

25. prosince 2025,  aktualizováno 

Karlovarský kraj se v roce 2026 přiblíží Praze i ukončení těžby uhlí

ilustrační snímek

Karlovarský kraj v roce 2026 bude opět blíž plánovanému ukončení těžby uhlí a s tím spojené transformaci regionu. Zároveň se ale dopravně opět trochu přiblíží...

25. prosince 2025,  aktualizováno 

V Brně příští rok otevřou multifunkční halu, kulturní událostí bude Janáček Brno

ilustrační snímek

Dokončení a otevření brněnské multifunkční haly patří k očekávaným událostem roku 2026 na jižní Moravě. Na nová či opravená sportoviště se mohou těšit lidé v...

25. prosince 2025,  aktualizováno 

Ve Zlínském kraji by měla příští rok začít stavba dalšího úseku dálnice D55

ilustrační snímek

Ke sledovaným událostem ve Zlínském kraji bude příští rok patřit plánované zahájení stavby dalšího úseku dálnice D55, tentokrát mezi Napajedly na Zlínsku a...

25. prosince 2025,  aktualizováno 

Ústecký kraj čeká v roce 2026 proměna energetiky, volby a pokračování obří kauzy

ilustrační snímek

Ústecký kraj čeká v roce 2026 proměna energetiky, obecní volby a ve dvou okrscích senátní volby. Dokončovat se budou důležité dopravní stavby a stavby ve...

25. prosince 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.