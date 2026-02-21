Reality show ovládnou televizní jaro. Startují Asia Express, Survivor i Extrémní proměny

„Já vím, že je to hloupost… ale stejně mě to baví,“ vyšlo před několika týdny z úst mé nejlepší kamarádky, se kterou jsem se bavila o nadcházejícím jaru nabitém velkou dávkou reality shows. Ty opravdu patří k televizním formátům, jež spousta lidí sleduje s tímto zvláštním přiznáním.
Na cestu po Asii se vydají i nesmiřitelní protihráči ze Zrádců Nicole s Tuňákem, do Asia Expressu jdou pod názvem Zrádci | foto: Prima

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026
A právě v tom spočívá jejich guilty pleasure, tedy zábava, kterou si užíváme, i když ji nepovažujeme za kulturně hodnotnou nebo ji navenek trochu shazujeme. Není to prestižní drama ani dokument, přesto nás přitahuje. Umožňuje nám bez rizika sledovat konflikty, vztahy i extrémní situace a zároveň si v duchu říkat, jak bychom to zvládli my. Přinášíme přehled toho, na co se letos můžete v televizi těšit.

Světový fenomén Asia Express

Dobrodružná reality show Asia Express odstartuje 22. února na platformě prima+ a od 1. března se přesune i do hlavního vysílání televize Prima. Pořadem budou provázet herci Jakub Štáfek a Václav Matějovský. V soutěži se devět dvojic vydá na zhruba 3 500 kilometrů dlouhou cestu napříč Laosem, Kambodžou a Thajskem. K dispozici budou mít jen jedno euro na den, žádné telefony a jediný cíl, tedy dorazit do cíle rychleji než ostatní. Čeká je stopování, přesuny místní dopravou i pěšky, náročné úkoly, jazyková bariéra a nutnost spolupracovat i strategicky rozhodovat v neznámém prostředí.

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou Jakub Štáfek a Václav Matějovský.

Mezi účastníky se objeví sportovci, přátelé, rodinné dvojice i bývalí partneři, například vodní slalomář Vavřinec Hradilek s bikerem Tomášem Slavíkem, kaskadérky Hanka a Míša Dvorských nebo rivalové Nicole Šáchová a Jan Tuna. Vítězný pár získá finanční odměnu. Formát patří dlouhodobě mezi úspěšné reality show i v zahraničí a staví především na autentických emocích a skutečných reakcích lidí vystavených extrémním podmínkám.

Survivor měl letos přes 10 tisíc zájemců

Pouze o den později se na obrazovkách objeví pátá řada soutěže Survivor Česko & Slovensko. Odstartuje 23. února na Oneplay a opět se natáčela v Dominikánské republice. Diváky čeká celkem 48 epizod vysílaných třikrát týdně přibližně po hodině, rychlejší tempo hry i nové herní mechanismy, které zatím nebyly použity v žádné jiné světové verzi formátu. Soutěžící budou v tropických podmínkách bojovat nejen s ostatními, ale i s horkem, hladem a nedostatkem pohodlí. Vítěz získá 2,5 milionu korun a nové auto. Moderátorem zůstává Ondřej Novotný a podle televize Nova se do castingu přihlásilo přes deset tisíc zájemců.

Soutěžící show Survivor Česko & Slovensko 2026

Mezi účastníky bude třeba Michal „Trabo“ Trabalík, vítěz soutěže Love Island 2024, miss a novinářka Nela Slivková či raper Adam „Rest“ Chlpík. Po sloučení kmenů rozhoduje o vítězi porota složená z vyřazených hráčů a titul získá pouze jeden soutěžící. Původní americká verze navíc letos vstupuje do své padesáté sezony a nadále zůstává předlohou pro mezinárodní adaptace včetně té česko-slovenské.

Pořad o hubnutí se vrací

Určitě si z loňska pamatujete také pořad Extrémní proměny, který se letos vrátí s druhou řadou a od 5. března ho bude TV Nova vysílat každou středu. Natáčení tentokrát probíhalo v Turecku, představí se třináct účastníků včetně jednoho páru. Každý z nich přichází s odlišným životním příběhem, zdravotními komplikacemi i motivací ke změně, společným cílem je ale zlepšit kondici a kvalitu života. Formát sleduje jejich celoroční cestu, nejde pouze o hubnutí, ale o komplexní proměnu životního stylu, návyků i vztahu k vlastnímu zdraví. Kamery zachycují úspěchy i krize a právě důraz na realitu bez rychlých zázraků patří k důvodům silné divácké odezvy. Pořadem znovu provází trenér Martin Košťál.

Liborova proměna byla jako na horské dráze. Chvíli zapáleně bojoval, chvíli...

Ruža pre nevestu slibuje nové zvraty

Po skončení české seznamovací show Bachelor se na obrazovky vrací slovenská verze známá jako Ruža pre nevestu.

První díl se odvysílá 4. března na platformě Oneplay. Čtvrtá série nabídne 24 epizod a diváci je budou moci sledovat vždy ve středu a ve čtvrtek. Tvůrci slibují nové dějové zvraty vytvořené přímo pro slovenskou verzi formátu, které se dosud neobjevily v žádné jiné adaptaci originální show The Bachelor.

Nový ženich slovenské seznamovací reality show Ruža pre nevestu je Adrian...

Hlavní postavou letošní řady bude Adrian Chabada, specialista na reality a investice působící v Dubaji, o jehož přízeň se utká pestrá skupina žen včetně zahraničních soutěžících. Průvodcem pořadu zůstává moderátor Krištof Králik.

