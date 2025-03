Reality show Ruža pre nevestu se vrací s třetí sérií a slibuje větší drama, intenzivnější souboje a více řízeného chaosu než kdy dřív. Tentokrát se v roli Bachelora objevuje 33letý Rasťo Zvara, atraktivní sportovec a úspěšný podnikatel, který se vydává na dobrodružnou cestu za pravou láskou. Anebo minimálně za pár týdny televizní zábavy, která má přinést víc vzrušení než slovenské volby.

Rasťo a jeho harém

Slovenský Bachelor má letos na výběr dosud největší počet kandidátek – 20 nádherných žen, z nichž ne všechny se objeví na scéně hned od začátku. Produkce si pohrála s konceptem a přidává do hry nové světice i intrikánky postupně. Jak už se v předešlých sériích ukázalo, klíčem k úspěchu je nepředvídatelnost. A té se dočkáme víc než dost.

Největší překvapení? Mezi soutěžícími je nejen klasický mix influencerek, fitness nadšenkyň a slečen, které se spíš než o vědecké objevy zajímají o svůj vzhled, ale i matka, raperka a dokonce padesátiletá dáma. Kontroverze byla nutná a přináší extra koření do už tak pikantní show.

A aby toho nebylo málo, ukázalo se, že některé ze slečen se mezi sebou už znaly. Náhoda? Chyba castingu? Nebo promyšlený tah produkce? Čtyři ženy měly mezi sebou konflikty už dříve a nyní se jejich napětí divákům pomalu odkrývá. Proč? Je to způsob, jak ještě víc vyhrotit drama, nebo jen nedotažený výběr účastnic? K tomu všemu jsou tu dívky, které se na natáčení potkaly se svými kamarádkami. Domluvily se? Je to součást taktiky? Nebo produkce selhala ve výběru a vytvořila show, kde se vzájemné vztahy mísí víc, než by bylo hodno?

A letos nás čekají ještě větší zvraty. Produkce si připravila nový prvek – černou růži. Co to znamená? To zatím nikdo neví, ale rozhodně to slibuje nečekané momenty. Ceremoniály růží už nebudou jen o romantice a napětí, ale možná i o drsné spravedlnosti. Konečně.

Boj na život a na smrt

Co se týče konkurence mezi dámami, tahle série vypadá slibně. Slovenky se nebojí jít do toho po hlavě a někdy doslova připomínají supy kroužící kolem Rasťova ega a čekají, až se některá soupeřka zhroutí. Ostré lokty, rýpavé poznámky a několik ubrečených scén už máme za sebou. Tohle bude dlouhá a krutá jízda.

Tohle je jiná liga

Kdo sleduje i českého Bachelora, ten musí uznat – tady se hraje podle jiných pravidel.

Zatímco Jan se v české verzi něžně a trpělivě snažil najít „tu pravou“ a nakonec se dostal k Sabině, slovenská varianta je ostrá, syrová a plná emocí.

Ženy zde nejdou pro ostré slovo daleko a nebojí se ukázat drápky. Pro milovníky reality show je tohle zkrátka povinnost. Ve čtvrtek večer si můžou dopřát drama a romanci po dvou dnech drsného Survivora. Ano, je to guilty pleasure. Ano, je to občas přehnané. Ale právě proto se na to díváme, ne?

Jen by to ještě chtělo zapracovat na kvalitě konverzace mezi některými dámami, protože někdy má divák pocit, že poslouchá rozhovor mezi robotem na generování prázdných frází a papouškem.

Ve výsledku jde ale hlavně o to, ať si Rasťo najde tu pravou, že. Nebo alespoň takovou, která ho nebude chtít sežrat zaživa.

A jen mimochodem... Zkuste si představit opačný scénář – dvacet chlapů bojuje o jednu ženu. Jak by to dopadlo? Pravděpodobně nijak. Po dvou epizodách by si dali pivko, prohodili pár slov o autech a dohodli se, že tahle soutěž jim za takové drama nestojí.