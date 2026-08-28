Rebecca Ferguson odhaluje největší tajemství. Co se skutečně stalo se světem tam venku?

Filip Jaroševský
Filip Jaroševský
Strážce streamu   17:00
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Rebecca Ferguson na plakátě třetí řady Sila

Rebecca Ferguson na plakátě třetí řady Sila | foto: Apple TV+

Záběr ze seriálu Silo, který nabízí platforma Apple TV+
Záběr ze seriálu Silo, který nabízí platforma Apple TV+
Záběr ze seriálu Silo, který nabízí platforma Apple TV+
Záběr ze seriálu Silo, který nabízí platforma Apple TV+
15 fotografií
Včera večer u Sila, spadem jsem se dusila, tramtadadá, tramtadadá mám to za sebou... Přece jste si nemohli myslet, že bych si na úvod tohoto textu o třetí řadě ambiciózního sci-fi seriálu Silo odpustil pozměněný text známé odrhovačky. Omluvte tedy prosím (pokolikáté už?) můj dětinský humor a pojďme k věci. Bylo by škoda upozadit fakt, že platforma Apple TV+ i napotřetí servíruje napínavou mysteriózní podívanou, v rámci níž se tentokrát, díky bohu za to, podíváme i mimo podzemí. Konkrétně o několik století zpět, kdy ještě žádná sila neexistovala.

První řada Sila podle třídílné dystopické postapokalyptické knižní ságy ohromovala před zhruba třemi lety na platformě Apple TV+ svými nespornými kvalitami běžné diváky i kritiky. Jednohubka s Rebeccou Ferguson, Timem Robbinsem, Iainem Glenem či Commonem v hlavních rolích se proto o dva roky později dočkala očekávaného, nicméně mnohem pomaleji vyprávěného pokračování. Nyní nám zbývá dokoukat poslední desátý díl třetí sezony, která po poměrně utahané trojici úvodních epizod konečně dostala pořádné grády.

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Třetí řada seriálu Silo nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.

Zdevastovaný svět

Proslýchá se, že se hlavní herecká hvězda Sila Rebecca Ferguson nechala kvůli návratu do hlavní role inženýrky/servírky/starostky Sila - Juliette Nichols zabít v do té doby hyperúspěšné filmové sérii Mission: Impossible. Šlo nejspíš o příhodnou záminku. Její odchod pochopitelně nebyl oficiálně prezentován tak, že si „musela vybrat Silo místo filmů s Tomem Cruisem v hlavní roli“. Vzhledem k tomu, do jakých kvalitativních vod se zmíněná filmová série před časem dostala, to však bylo dobré rozhodnutí.

Ve třetí řadě nově vídáme i charismatickou Jessicu Brown Findlay

A o čem že seriál Silo vlastně pojednává? Poslední zbytky lidstva po neznámé apokalyptické události přežívají hluboko pod zemí v obřím podzemním oválném komplexu. Tisíce lidí žijí v jediném silu, jehož obyvatelé mají přísně daná pravidla a především nesmějí ven. Nikdo přesně neví, co se stalo světu na povrchu, proč je venku údajně smrtící prostředí, ani proč vlastně sila vznikla.

První řada seriálu sleduje Juliette Nichols (Ferguson), inženýrku pracující v mechanickém oddělení zmiňovaného posledního útočiště lidstva, která se po smrti přítele George a šerifa Holstona začne zabývat tajemstvími svého domovského podzemního komplexu, v němž lidé po údajné apokalypse přežívají. Postupně zjistí, že vedení sila manipuluje s informacemi, potlačuje reálnou minulost a trestá každého, kdo chce zjistit pravdu.

Záběr ze seriálu Silo, který nabízí platforma Apple TV+
Záběr ze seriálu Silo, který nabízí platforma Apple TV+
Záběr ze seriálu Silo, který nabízí platforma Apple TV+
Záběr ze seriálu Silo, který nabízí platforma Apple TV+
15 fotografií

Když je nakonec sama poslána na „čištění“, zjišťuje, že obraz krásné krajiny, který lidé přes hledí ochranného obleku v posledních chvílích před otravou radioaktivním spadem vídají, je počítačem vytvořený podvod. Svět je skutečně zdevastovaný. Juliette ale přežije a z kopce vidí kromě kupy mrtvol také desítky dalších sil. Pochopí, že je celý systém mnohem větší, než si kdokoli uvnitř myslel.

Silo 17

Ve druhé řadě se hlavní hrdinka dostává do opuštěného Sila 17, kde potkává osamělého Sola (Steve Zahn). Zatím v jejím původním Silu 18 vypukne povstání. Odhaluje se, že sila mají mechanismus, který umožňuje v případě vzpoury nebo ohrožení systému obyvatele celého komplexu do jednoho otrávit. Bernard (Tim Robbins) a další představitelé systému se proto snaží povstání potlačit za každou cenu. Juliette se nakonec vrátí do Sila 18, ale jeho obyvatelům vzkáže, aby nechodili ven. Závěr zároveň poprvé ukazuje dobu před vznikem sil a naznačuje, že jejich vybudování souvisí s dávnou katastrofou a událostmi, které třetí řada postupně odhalí.

Druhá dějová linie nás zavádí do období před vznikem sil. Novinářka Helen Drew (Jessica Henwick) a kongresman Daniel Keene (Ashley Zukerman) odhalují, proč sila vznikla.

Proč? Jak?

Zatímco první dvě řady řešily spíše otázky typu „Proč jsme v silu/silech?“, třetí řada konečně začíná odpovídat na otázku, proč byla sila vůbec postavena. Současně naznačuje, že největším nebezpečím nemusí být jen zdánlivě nesmyslný řád a samotný svět venku, ale i technologie, která civilizovaný svět zničila. V Silu 18 se Juliette po návratu zvenčí, a tříměsíční dějovou prodlevou mezi druhou a třetí sezonou, potýká s výpadkem paměti. Postupně si ale vybavuje zásadní informaci. Vzpomene si, jak zastavit pojistný mechanismus schopný vyvraždit obyvatele celého sila. Situaci ale komplikuje látka přidaná do vody v Silu 18, která má způsobit jeho obyvatelům ztrátu paměti. Ti mají postupně zapomenout nejen na nedávnou vzpouru, ale také na důvody, proč se proti zavedenému systému vůbec kdy stavěli.

Juliette se proto snaží zachránit své silo a zároveň navázat kontakt se Silem 17, kde stále přežívá Solo a jeho partička „dětí“. Víc, než kdy jindy, diváka pálí zásadní otázky. Opravdu existuje nějaké tajemní Silo 1, které vše ovládá? Kdo nebo co je tajemný hlas, se kterým aktuálně nejvyšší představitelka systému komunikuje? A co se sakra venku vlastně stalo?

Včera večer u Sila, spadem jsem se dusila, tramtadadá, tramtadadá mám to za sebou...

Vše navíc ozvláštňuje druhá dějová linie, která diváka zavádí do období před vznikem sil. Novinářka Helen Drew a kongresman Daniel Keene postupně odhalují, proč bylo vybudováno všech padesát sil. Nešlo pouze o ochranu před jadernou válkou či jinou globální katastrofou. Šlo o jakousi prevenci. Nebo to bylo celé ještě trochu jinak?

Ještě jedna řada

Čtvrtá řada Sila, která by měla uzavřít celý příběh podle trilogie Hugha Howeyho, je nejen oficiálně potvrzená, ale dokonce i natočená. Apple TV+ ji oznámilo už v prosinci 2024 společně s třetí řadou. Nyní se tedy řeší pouze postprodukce. Na obrazovky má dorazit v létě příštího roku. Není se proto třeba bát, že po třetí sezoně zůstanou viset ve vzduchu zásadní otázky.

Vrací se i Chinaza Uche jako šerif Paul Billings

Zkušenost mi totiž říká, že to se závěrečnou epizodou aktuální řady dopadne stejně, jako s finále té předchozí. Divácká čekání se opět nakonec vyplatí a vše opět vyústí v napínavý a skvěle vygradovaný konec, po kterém bude čekání na příští léto pořádně dlouhé. Už teď jsem jako na trní, jak to celé skončí.

Silo – třetí řada

  • Tvůrci: Graham Yost
  • Režie: Michael Dinner, Aric Avelino, Alrick Riley, Amber Templemore
  • Předloha: Hugh Howey (kniha)
  • Scénář: Graham Yost, Shelley Birse, Aric Avelino, Jessica Blaire a další.
  • Kamera: Jean-Philippe Gossart, Ollie Downey, Anna Valdez-Hanks, Eric Kress
  • Hudba: Atli Örvarsson
  • Hrají: Rebecca Ferguson, Ashley Zukerman, Chinaza Uche, Shane McRae, Remmie Milner, Alexandria Riley, Common, Jessica Henwick, Billy Postlethwaite, Reed Birney, Tim Robbins, Avi Nash, Rick Gomez, Harriet Walter, Laura Innes, Jessica Brown Findlay, Morven Christie, Matt Craven, Clare Perkins, Colin Hanks, Caitlin Zoz, Chipo Chung, Will Merrick, Oscar Coleman, Ned Dennehy, Sonita Henry, Chris Fulton, Angela Yeoh, Akie Kotabe, Quelin Sepulveda, Kaja Chan, Tuwaine Barrett, Eamonn Collinge, Stacy Liu, Celine Arden, George Robinson, Joseph Balderrama, Ed Coleman, Miltos Yerolemou, Charlie Anson, Ian Drysdale, Shawn Carter Peterson, Lia Goresh, Tom Cox, Sophie Thompson, Steve Zahn, Georgina Sadler, Orlando Norman, William Hope, Steve Zahn, Ferdinand Kingsley a další.
  • Produkce: Jeffery Wang, Katherine DiSavino
  • Casting: Cami Patton
  • Střih: Harvey Rosenstock, Jamie Alain, Hunter M. Via, Justin Li
  • Zvuk: Dustin Harris, Nathan Robitaille, Steve Foster
  • Scénografie: Nicole Northridge, Jonnie Mead
  • Kostýmy: Charlotte Morris
Starostka Jahns se při hledání nového šerifa dostane do nejednoho sporu. Přesto...
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