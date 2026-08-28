První řada Sila podle třídílné dystopické postapokalyptické knižní ságy ohromovala před zhruba třemi lety na platformě Apple TV+ svými nespornými kvalitami běžné diváky i kritiky. Jednohubka s Rebeccou Ferguson, Timem Robbinsem, Iainem Glenem či Commonem v hlavních rolích se proto o dva roky později dočkala očekávaného, nicméně mnohem pomaleji vyprávěného pokračování. Nyní nám zbývá dokoukat poslední desátý díl třetí sezony, která po poměrně utahané trojici úvodních epizod konečně dostala pořádné grády.
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Třetí řada seriálu Silo nesměla chybět v naší internetové rubrice Strážce streamu.
Zdevastovaný svět
Proslýchá se, že se hlavní herecká hvězda Sila Rebecca Ferguson nechala kvůli návratu do hlavní role inženýrky/servírky/starostky Sila - Juliette Nichols zabít v do té doby hyperúspěšné filmové sérii Mission: Impossible. Šlo nejspíš o příhodnou záminku. Její odchod pochopitelně nebyl oficiálně prezentován tak, že si „musela vybrat Silo místo filmů s Tomem Cruisem v hlavní roli“. Vzhledem k tomu, do jakých kvalitativních vod se zmíněná filmová série před časem dostala, to však bylo dobré rozhodnutí.
A o čem že seriál Silo vlastně pojednává? Poslední zbytky lidstva po neznámé apokalyptické události přežívají hluboko pod zemí v obřím podzemním oválném komplexu. Tisíce lidí žijí v jediném silu, jehož obyvatelé mají přísně daná pravidla a především nesmějí ven. Nikdo přesně neví, co se stalo světu na povrchu, proč je venku údajně smrtící prostředí, ani proč vlastně sila vznikla.
První řada seriálu sleduje Juliette Nichols (Ferguson), inženýrku pracující v mechanickém oddělení zmiňovaného posledního útočiště lidstva, která se po smrti přítele George a šerifa Holstona začne zabývat tajemstvími svého domovského podzemního komplexu, v němž lidé po údajné apokalypse přežívají. Postupně zjistí, že vedení sila manipuluje s informacemi, potlačuje reálnou minulost a trestá každého, kdo chce zjistit pravdu.
Když je nakonec sama poslána na „čištění“, zjišťuje, že obraz krásné krajiny, který lidé přes hledí ochranného obleku v posledních chvílích před otravou radioaktivním spadem vídají, je počítačem vytvořený podvod. Svět je skutečně zdevastovaný. Juliette ale přežije a z kopce vidí kromě kupy mrtvol také desítky dalších sil. Pochopí, že je celý systém mnohem větší, než si kdokoli uvnitř myslel.
Silo 17
Ve druhé řadě se hlavní hrdinka dostává do opuštěného Sila 17, kde potkává osamělého Sola (Steve Zahn). Zatím v jejím původním Silu 18 vypukne povstání. Odhaluje se, že sila mají mechanismus, který umožňuje v případě vzpoury nebo ohrožení systému obyvatele celého komplexu do jednoho otrávit. Bernard (Tim Robbins) a další představitelé systému se proto snaží povstání potlačit za každou cenu. Juliette se nakonec vrátí do Sila 18, ale jeho obyvatelům vzkáže, aby nechodili ven. Závěr zároveň poprvé ukazuje dobu před vznikem sil a naznačuje, že jejich vybudování souvisí s dávnou katastrofou a událostmi, které třetí řada postupně odhalí.
Proč? Jak?
Zatímco první dvě řady řešily spíše otázky typu „Proč jsme v silu/silech?“, třetí řada konečně začíná odpovídat na otázku, proč byla sila vůbec postavena. Současně naznačuje, že největším nebezpečím nemusí být jen zdánlivě nesmyslný řád a samotný svět venku, ale i technologie, která civilizovaný svět zničila. V Silu 18 se Juliette po návratu zvenčí, a tříměsíční dějovou prodlevou mezi druhou a třetí sezonou, potýká s výpadkem paměti. Postupně si ale vybavuje zásadní informaci. Vzpomene si, jak zastavit pojistný mechanismus schopný vyvraždit obyvatele celého sila. Situaci ale komplikuje látka přidaná do vody v Silu 18, která má způsobit jeho obyvatelům ztrátu paměti. Ti mají postupně zapomenout nejen na nedávnou vzpouru, ale také na důvody, proč se proti zavedenému systému vůbec kdy stavěli.
Juliette se proto snaží zachránit své silo a zároveň navázat kontakt se Silem 17, kde stále přežívá Solo a jeho partička „dětí“. Víc, než kdy jindy, diváka pálí zásadní otázky. Opravdu existuje nějaké tajemní Silo 1, které vše ovládá? Kdo nebo co je tajemný hlas, se kterým aktuálně nejvyšší představitelka systému komunikuje? A co se sakra venku vlastně stalo?
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Vše navíc ozvláštňuje druhá dějová linie, která diváka zavádí do období před vznikem sil. Novinářka Helen Drew a kongresman Daniel Keene postupně odhalují, proč bylo vybudováno všech padesát sil. Nešlo pouze o ochranu před jadernou válkou či jinou globální katastrofou. Šlo o jakousi prevenci. Nebo to bylo celé ještě trochu jinak?
Ještě jedna řada
Čtvrtá řada Sila, která by měla uzavřít celý příběh podle trilogie Hugha Howeyho, je nejen oficiálně potvrzená, ale dokonce i natočená. Apple TV+ ji oznámilo už v prosinci 2024 společně s třetí řadou. Nyní se tedy řeší pouze postprodukce. Na obrazovky má dorazit v létě příštího roku. Není se proto třeba bát, že po třetí sezoně zůstanou viset ve vzduchu zásadní otázky.
Zkušenost mi totiž říká, že to se závěrečnou epizodou aktuální řady dopadne stejně, jako s finále té předchozí. Divácká čekání se opět nakonec vyplatí a vše opět vyústí v napínavý a skvěle vygradovaný konec, po kterém bude čekání na příští léto pořádně dlouhé. Už teď jsem jako na trní, jak to celé skončí.
Silo – třetí řada